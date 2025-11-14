Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

कोटा के दंपती ने बेटे की शादी का छपवाया 'इको फ्रेंडली' निमंत्रण, कार्ड की जगह रुमाल से दिया न्योता

कोटा के दंपती ने बेटे की शादी का निमंत्रण महंगे और आकर्षक कार्ड पर नहीं बल्कि रुमाल पर छपवाया है. पढ़िए...

इको फ्रेंडली वेडिंग कार्ड
इको फ्रेंडली वेडिंग कार्ड (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 6:32 AM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 6:39 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : शादी में कुछ अनूठा करने के क्रेज के चलते कोटा के एक दंपती ने अपने बेटे की शादी में इको फ्रेंडली कार्ड छपवाए हैं. उन्होंने कार्ड की जगह रुमाल पर शादी का निमंत्रण प्रिंट करवाया है. दंपती ने कोटा के प्रिंटिंग प्रेस से ही यह छपवाए हैं, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की है. पहले तो एक बार उन्हें लगा कि वह सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन बाद में सफलता मिल गई. आम लोगों ने उनके इस कार्य की सराहना की है. कार्ड प्रिंटिंग का कम करने वालों का कहना है कि कार्ड में कई वैरायटी में अनूठा कर सकते हैं. सामान्य कार्ड भी इको फ्रेंडली ही होता है. अधिकांश कार्ड के कागज रीसायकल हो जाते हैं. यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं.

सोशल मीडिया से मिला आइडिया : शहर के बोरखेड़ा इलाके के अक्षरधाम कॉलोनी में रहने वाले महेश रानीवाल और उनकी पत्नी ममता रानीवाल ने रुमाल पर कार्ड छपवाया है. उनके बेटे तरुण की शादी 24 नवंबर को है. ममता का कहना है कि उनके पति कुछ अनूठा करना चाह रहे थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर भी काफी खोजा, जिसके बाद रुमाल पर कार्ड छपवाना तय किया. महेश रानीवाल का कहना है कि कई बार इन कार्ड को सड़क पर फेंक दिया जाता है. इनमें देवी देवताओं के चित्र भी होते हैं. इसके अलावा कार्ड को नहर या नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी इधर-उधर कचरे के रूप में ही इकट्ठे हो जाते हैं. ऐसे में उन्होंने अपने बेटे की शादी का निमंत्रण रुमाल पर छपवाया है, जिसे लोग सुरक्षित रख सकें.

कोटा के दंपती ने रुमाल पर छपवाया कार्ड (ETV Bharat Kota)

पढे़ं. अनूठा प्रयोगः बेटे की शादी के लिए बनवाया इको फ्रेंडली कार्ड, रुमाल की तरह कर सकेंगे यूज

ऑटोमेटिक मशीन से नहीं हुआ प्रिंट : ममता रानीवाल का कहना है कि रोहतक से पता करने के बाद कोटा में ही प्रिंट करवाने का सोचा. जानकार की प्रिंटिंग प्रेस पर पहुंचे तो वहां पर दूसरी समस्या आ गई. मशीन ऑटोमेटिक ही कागज को लेकर प्रिंट करती है, लेकिन रुमाल में दिक्कत आती. इसके बाद हाथ से प्रिंट करने वाली मशीन के जरिए प्रयास किया गया, जो सफल रहा. इसके बाद भी दूसरी समस्या आ गई. पहली बार जिस कपड़े पर प्रिंट करवाया, उस पर स्याही फैल गई और ठीक से प्रिंट नहीं हो पाया. जगह-जगह धब्बे बन गए थे. बाद में वह अलग-अलग दो-तीन तरह के कपड़े लेकर गए. काफी कपड़े खराब भी हो गए थे. बाद में एक कपड़े पर सही से प्रिंट हो रहा था. इसी के कपड़े से पहले रुमाल बनवाई और उसके बाद प्रिंट करवाया गया. कपड़ा मशीन में बुहत ज्यादा समय भी लग गया. इसमें 30 रुपए से कम का खर्च आया है.

'इको फ्रेंडली' निमंत्रण
'इको फ्रेंडली' निमंत्रण (ETV Bharat GFX)

पढे़ं. दो दोस्तों ने पेश की भाईचारे की मिसाल, एक ही कार्ड में 'जश्न-ए-शादी' और 'शुभ विवाह' का निमंत्रण, एक साथ रिसेप्शन

अच्छा लगा रुमाल पर कार्ड प्रिंट करने का कॉन्सेप्ट : ममता रानीवाल का कहना है कि रुमाल पर प्रिंट करवाए गए निमंत्रण में कोई असमानता नहीं है. वह हूबहू कागज पर प्रिंट होने वाला कार्ड जैसा ही है. केवल एक तरफ ही प्रिंट करवाया गया है, जिसमें शादी के सभी कार्यक्रम की जानकारी भी है. इसको पूजा में उपयोग किए जाने वाले मौली (लच्छे) से बांध रहे हैं, जो काफी अच्छा दिख रहा है. जिन भी लोगों को कार्ड दे रहे हैं, सब तारीफ ही कर रहे हैं. लाडपुरा निवासी यश खंडेलवाल का कहना है कि उन्हें रुमाल पर कार्ड प्रिंट करने का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है. यह इको फ्रेंडली भी है. इसे एक बार धोने से स्याही निकल जाती है, जिसके बाद रुमाल का उपयोग भी किया जा सकता है. हालांकि, कागज के कार्ड को अक्सर फेंक की दिया जाता है या फिर पानी में छोड़ दिया जाता है.

रुमाल पर छपवाया शादी का निमंत्रण
रुमाल पर छपवाया शादी का निमंत्रण (ETV Bharat Kota)

पढ़ें. दावत-ए-खुशी : हिंदू-मुस्लिम दोस्तों के बेटों का एक साथ हुआ रिसेप्शन, एक-दूसरे के मेहमानों का किया स्वागत

रुमाल में छपा शादी का कार्यक्रम
रुमाल में छपा शादी का कार्यक्रम (ETV Bharat Kota)

कार्ड स्टेटस सिंबल : आर्य समाज रोड पर कार्ड छपाई का व्यवसाय करने वाले राहुल जैन का कहना है कि कार्ड वर्तमान में एक स्टेटस सिंबल हैं. कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्ड छपाता है. यह कार्ड 10 से लेकर 100 रुपए तक कोटा में छप रहे हैं. ऐसे में कागज के कार्ड में ही अलग तरह की कई वैरायटी मौजूद है. इनमें अनूठे तरह के कार्ड भी बन रहे हैं. आजकल लिफाफे, बैग व बॉक्स की तरह के कार्ड आ रहे हैं. इनमें भी कई तरह के कार्ड आते हैं. सभी इको फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि यह पानी में गल जाते हैं. रीसायकल पेपर से भी यह बन रहे हैं. वहीं, कार्ड का पेपर भी रीसायकल हो जाता है. इक्के दुक्के लोग रुमाल पर भी प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन कोटा में इस तरह की कोई मशीन नहीं लगी हुई है. बाहर से ही प्रिंट करवाकर मंगवाते हैं.

मौली से बांधकर लोगों को दे रहे निमंत्रण
मौली से बांधकर लोगों को दे रहे निमंत्रण (ETV Bharat Kota)
Last Updated : November 14, 2025 at 6:39 AM IST

TAGGED:

ECO FRIENDLY WEDDING CARD
WEDDING CARD ON HANDKERCHIEF
इको फ्रेंडली वेडिंग कार्ड
रुमाल पर वेडिंग कार्ड
KOTA ECO FRIENDLY WEDDING CARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मधुमेह का बढ़ता खतरा: छोटे बच्चे भी आ रहे चपेट में, आयुर्वेद में छिपा है समाधान

'जेब में पैसे होते हैं तभी...' एक ताने ने शौक को बनाया जुनून, पढ़िए मोतीलाल मोहता की कहानी

अलवर म्यूजियम में हर साल आ रहे 50 हजार से ज्यादा सैलानी, दुलर्भ कलाकृति, ऐतिहासिक हथियार आकर्षण का केंद्र

Tri Services Exercise : 'अखंड प्रहार' में वायुसेना और थलसेना का तालमेल, थार के धोरों में स्वदेशी तकनीक का दिखा दम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.