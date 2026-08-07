कोटा कंजूमर फोरम ने आमिर खान और ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट को भेजा नोटिस, कोटा में किया तलब
यह मामला ऑनलाइन ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट से एक नामी कंपनी के प्रोडक्ट मंगवाने से जुड़ा है.
Published : August 7, 2026 at 10:36 PM IST
कोटा: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (कंजूमर फोरम) ने फिल्म अभिनेता आमिर खान को कोटा में तलब किया है. इसके साथ ही ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट को भी तलब किया गया है. मामला नकली प्रोडक्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है. इस मामले में परिवादी ने 7 साल पहले पुलिस में भी शिकायत दी थी. जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था. हालांकि बाद में पुलिस ने प्रकरण में एफआर लगा दी थी. जिसके बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का दरवाजा खटखटाया था. जिस पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किए गए हैं.
जांच में प्रोडक्ट बताए थे नकली: इस मामले में पीड़ित इंद्र मोहन सिंह हनी हैं. उनके एडवोकेट अशफाक अंसारी और रिपु दमन सिंह ने बताया कि फिल्म अभिनेता आमिर खान और ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट को आगामी 18 सितंबर को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं. यह परिवाद 2019 से जुड़ा है. जिसमें ऑनलाइन ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट से एक नामी कंपनी के प्रोडक्ट मंगवाए गए थे. जिसमें बेल्ट और वॉलेट शामिल हैं. प्रोडक्ट आने पर इंद्र मोहन सिंह हनी को यह नकली लगे थे. उन्होंने कंपनी के कोटा के अधिकृत शोरूम पर इन्हें ले जाकर जांच करवाई, तब उन्हें ये प्रोडक्ट नकली बताए गए थे.
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गुमानपुरा थाने ने लगा दी थी एफआर: इंद्र मोहन सिंह हनी ने इस मामले में गुमानपुरा थाने में साल 2019 में मुकदमा दर्ज करवाया था. जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन बाद में एफआर लगा दी. इस मामले में उपभोक्ता आयोग में धारा 35 के तहत संशोधित परिवाद पेश किया गया. इसमें ई-कॉमर्स शॉपिंग कंपनी के संस्थापक कुणाल बहल, रोहित बंसल व तत्कालीन कंपनी के ब्रांड एंबेसडर आमिर खान को भी पार्टी बनाया गया है.