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कांग्रेस टिकट वितरण मामला: प्रहलाद गुंजल ने की दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात, विवाद को लेकर भी हुई बात

कोटा निकाय चुनाव में टिकट वितरण में समर्थकों का पत्ता कटने पर प्रहलाद गुंजल ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की.

प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हुए प्रहलाद गुंजन
प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हुए प्रहलाद गुंजन (Photo Source- @PrahladGunjal)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2026 at 8:05 PM IST

3 Min Read
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कोटा: नगरीय निकाय चुनाव में कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर काफी कशमकश हुई थी. इस मुद्दे पर कांग्रेस दो खेमों में बंट गई थी, जिसमें एक तरफ प्रहलाद गुंजल, बूंदी के जिला अध्यक्ष महावीर मीणा और रामगंजमंडी से विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनोज राजोरिया थे, तो दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस एकजुट थी. दूसरी तरफ के गुट में पूर्व मंत्री और विधायक शांति धारीवाल, हरिमोहन शर्मा, अशोक चांदना, केशोरायपाटन विधायक सीएल प्रेमी, कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष राखी गौतम, देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप और लाडपुरा से प्रत्याशी रहे नईमुद्दीन गुड्डू सहित अन्य नेता शामिल थे.

इस पूरे विवाद के बाद प्रहलाद गुंजल अपने कार्यकर्ताओं को कोटा नगर निगम का टिकट दिलाने से वंचित रह गए थे. इसके बाद प्रहलाद गुंजल ने बुधवार को दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की. ईटीवी भारत से हुई बातचीत में प्रहलाद गुंजन ने कहा कि सभी तात्कालिक मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है, जिसमें में टिकट वितरण से लेकर अन्य सभी मुद्दे शामिल हैं.

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प्रियंका गांधी से गुंजल की मुलाकात: प्रहलाद गुंजल ने बताया कि नई दिल्ली स्थित 10 जनपथ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई. दोनों नेताओं के बीच करीब 30 से 40 मिनट तक संवाद हुआ. इस मुलाकात में राजस्थान से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़ी परिस्थितियों के साथ-साथ आमजन की अपेक्षाओं, युवाओं, किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों एवं विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ. इसके साथ ही राजस्थान के विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने को लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई.

30 अगस्त की रात का हाई-वोल्टेज ड्रामा: टिकट वितरण के अंतिम दिन 30 अगस्त की रात को घटनाक्रम में सामने आया कि जयपुर में पहले शांति धारीवाल के निवास पर एक मीटिंग की गई थी. इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पर्यवेक्षक और राजस्थान सह-प्रभारी पूनम पासवान के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई. इस बैठक में कोटा के संगठन प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज भी मौजूद थे. इस दौरान नेताओं के बीच काफी गहमागहमी हो गई. स्थिति यहां तक पहुंच गई कि नेताओं ने टिकट वितरण से जुड़े कागजात की फाइलें फेंकते हुए साफ कर दिया कि टिकट या तो गुंजल देंगे या फिर हम ही देंगे.

गुंजल समर्थकों का पत्ता कटा: प्रहलाद गुंजल के मसले पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया था कि गुंजल ने सड़कों पर आम जनता के साथ संघर्ष किया है, इसलिए उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाना ही होगा, जिससे कांग्रेस को मजबूती भी मिलेगी, लेकिन इस भारी विवाद के बाद भी गुंजल के समर्थकों में से कुछ ही लोगों को टिकट मिल सके. यह भी अधिकांश वे लोग थे, जो दोनों पक्षों की कॉमन लिस्ट में शामिल थे. काफी विवाद के बाद अंततः संबंधित क्षेत्र के विधायक या प्रत्याशी को ही टिकट फाइनल करने के लिए अधिकृत किया गया था. इस पूरे विवाद के चलते प्रहलाद गुंजल के समर्थक लगभग चुनावी मैदान से साफ हो गए.

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