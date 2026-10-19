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कांग्रेस प्रत्याशी को मतदान के पहले पुलिस ने घोषित किया आदतन अपराधी, हिस्ट्रीशीटर घोषित

हिस्ट्रीशीटर घोषित हुए कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मीणा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: पंचायतराज चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही पुलिस ने सुल्तानपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रप्रकाश मीणा की हिस्ट्रीशीट खोल दी. कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने इस संबंध में आदेश जारी किए. मीणा को आदतन अपराधी घोषित किया गया है. चंद्रप्रकाश पर पहले से 11 मुकदमे चल रहे हैं.

चंद्रप्रकाश मीणा ने 13 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल किया था, जबकि उनकी हिस्ट्रीशीट के आदेश 15 अक्टूबर को हुए और तत्काल सीमलिया पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया. आरोपी की मॉनिटरिंग और हिस्ट्रीशीट के रिकॉर्ड को ऑनलाइन वेबसाइट पर चढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं.