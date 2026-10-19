कांग्रेस प्रत्याशी को मतदान के पहले पुलिस ने घोषित किया आदतन अपराधी, हिस्ट्रीशीटर घोषित
सुल्तानपुर पंचायत समिति में वार्ड 8 से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रप्रकाश मीणा के खिलाफ पहला मामला 1996 में दर्ज हुआ था. वहीं, अंतिम मामला 2019 में...
Published : October 19, 2026 at 12:53 PM IST
कोटा: पंचायतराज चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही पुलिस ने सुल्तानपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रप्रकाश मीणा की हिस्ट्रीशीट खोल दी. कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने इस संबंध में आदेश जारी किए. मीणा को आदतन अपराधी घोषित किया गया है. चंद्रप्रकाश पर पहले से 11 मुकदमे चल रहे हैं.
चंद्रप्रकाश मीणा ने 13 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल किया था, जबकि उनकी हिस्ट्रीशीट के आदेश 15 अक्टूबर को हुए और तत्काल सीमलिया पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया. आरोपी की मॉनिटरिंग और हिस्ट्रीशीट के रिकॉर्ड को ऑनलाइन वेबसाइट पर चढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं.
कोटा ग्रामीण ने बताया कि सीमलिया थाना इलाके के कालारेवा निवासी 58 वर्षीय चंद्रप्रकाश पुत्र किशनचंद मीणा आदतन अपराधी है. उनके अपराधी के खिलाफ गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हत्या का प्रयास, लड़ाई-झगड़ा, मारपीट, राजकार्य में बाधा, धोखाधड़ी, जुआ-सट्टा के 11 मामले दर्ज हैं. वर्तमान में अपराधी सक्रिय है, इसकी आपराधिक गतिविधियां जारी हैं.
अपराधी की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना जरूरी है. इसके खिलाफ राजस्थान पुलिस नियम 1965 अध्याय 4 नियम 4.9 के तहत हिस्ट्रीशीट पत्रावली खोलने और निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं. आदेश में मीणा का आपराधिक रिकॉर्ड के साथ फोटो पुलिस वेबसाइट पर अपलोड करने और अपराधी की समय समय पर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं.
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इधर, चंद्रप्रकाश मीणा का कहना था कि उन पर दर्ज अधिकांश मामले निस्तारित हो चुके हैं. कुछ मामलों में ही कार्रवाई न्यायालय में चल रही है. चुनाव का फॉर्म भरना ठीक से नहीं आता, इसलिए पूरी जानकारी नहीं दे पाया था. यह पूरा मामला राजनीतिक द्वेषता का है. भाजपा शासन के दबाव में पुलिस और प्रशासन कुछ भी कर सकता है.
1996 से 2019 तक दर्ज हुए 11 मामले: चंद्रप्रकाश मीणा पर जानलेवा हमले, मारपीट, शांति भंग, राजकार्य में बाधा, सरकारी कर्मचारी से मारपीट, घर में अवैध रूप से घुसना, जबरन वसूली, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, धोखाधड़ी, जुआ-सट्टा और गैंबलिंग एक्ट, शराब पीकर बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, रास्ता रोकना, रंगदारी सहित कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं. पहला मामला साल 1996 में दर्ज हुआ था. वहीं, अंतिम मामला 2019 का है. अब तक 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं.
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