ETV Bharat / state

कोटा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, एंटी सबोटाज चेकिंग शुरू

कोटा जिला कलेक्ट्रेट को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है.

कोटा कलेक्ट्रेट में पुलिस तैनात
कोटा कलेक्ट्रेट में पुलिस तैनात (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 11:46 AM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 12:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी ई-मेल के जरिए सोमवार सुबह मिली है. इसके बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया है. यह धमकी जिला कलेक्टर के ऑफिशियल मेल आईडी पर आई, जिसके बाद आला पुलिस अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं. टीम एंटी सबोटाज चेकिंग कर रही है, जिसके तहत विस्फोटकों का पता लगाया जाता है.

जिला कलेक्टर पियूष समारिया का कहना है कि सुबह 7 बजे के आसपास उनकी अधिकृत मेल आईडी पर एक धमकी मिली है. इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दी गई है. इसके बाद पूरी ड्रिल करवाई जा रही है, जिसमें एंटी सबोटाज चेकिंग शुरू की गई है. इसमें बम स्क्वायड से लेकर डॉग स्क्वायड जांच कर रहा है. फिलहाल एहतियातन कर्मचारियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है. आमजन व किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जा रही है. पूरी जांच के बाद ही यह क्लियर हो पाएगा, ईमेल धमकी है या किसी ने शरारत की है.

कोटा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat Kota)

इसे भी पढ़ें. हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने के बाद खाली कराया गया परिसर

दूसरी तरफ, कोटा कलेक्ट्रेट में बम की अफवाह मिलने से हड़कंप भी मच गया. कलेक्ट पहुंचे सभी कर्मचारी बाहर की तरफ खड़े हैं. पुलिस ने बैरिकेड लगाकर लोगों की आवाजाही को रोक दिया है. अचानक पुलिस की गहमागहमी बढ़ने के बाद लोग भी सकते में आ गए. कलेक्ट्रेट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की जा रही है. इसके साथ ही कर्मचारियों को प्रवेश अंदर नहीं दिया जा रहा है. कुछ कर्मचारी पहले ही पहुंच गए थे, जिन्हें भी प्रवेश से रोका गया है. प्रशासन के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं और मेल के सोर्स का पता लगाने में जुट गए हैं. साइबर एक्सपर्ट इसकी भी जांच कर रहे हैं.

एक दर्जन से ज्यादा ऑफिस, सेना भी पहुंची : कोटा कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर सहित एक दर्जन से ज्यादा ऑफिस हैं. दिन में करीब 500 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं. इसके अलावा इस कार्यालय में ही ग्रामीण एसपी ऑफिस भी है. एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, रसद, सिविल डिफेंस, कोषाधिकारी, श्रम विभाग, सीआईडी सीबी और कुछ न्यायालय भी स्थित हैं. ऐसे में सुबह 10:30 बजे से ही जांच पड़ताल परिसर में चल रही है. सुरक्षा की दृष्टि से आर्मी के जवानों की तैनाती भी बाहर की गई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी का कहना है कि धमकी दो जगह पर मिली है, एक कलेक्ट्रेट और दूसरी जगह सुरक्षा जांच के बाद बता दी जाएगी. इस मामले में एसडीआरएफ और डीआरएफ डिफेंस से लेकर सभी एजेंसियों की मदद ली जा रही है.

Last Updated : December 8, 2025 at 12:13 PM IST

TAGGED:

KOTA COLLECTORATE GETS BOMB THREAT
BOMB BLAST THREAT
कोटा कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी
KOTA COLLECTORATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.