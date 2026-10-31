कोटा कोचिंग में 5 नवंबर से दिवाली की छुट्टियां, घर लौटने के लिए छात्रों में मची होड़, ट्रेनों में 'नो रूम' और लंबी वेटिंग
कोटा से यूपी बिहार जाने वाले छात्रों ने बुकिंग एजेंट या अपने परिजनों को तत्काल में टिकट बुक कराने के लिए आगाह कर दिया है.
Published : October 31, 2026 at 9:13 AM IST
कोटा: इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग के लिए कोटा आने वाले कोचिंग विद्यार्थियों की 5 नवंबर से 13 नवंबर तक छुट्टियां शुरू हो रही हैं. बड़ी संख्या में छात्र 31 अक्टूबर से ही घर लौटना शुरू हो रहे हैं. कोटा पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह एकमात्र लंबा अवकाश है, अधिकांश पेरेंट्स के पास लौट जाते हैं. इस कारण 4 नवंबर से कोटा से दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग है. टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है. जनशताब्दी में दिल्ली तक 4-5 नवंबर को लंबी वेटिंग है. गोल्डन टेंपल मेल, डॉ. अंबेडकर नगर नई दिल्ली, इंदौर नई दिल्ली में भी 'रिग्रेट' का मैसेज आ रहा है. पटना के लिए ट्रेनों में भी यही हाल है, यहां तक कि स्पेशल चल रही ट्रेनों में भी वेटिंग जैसे हालात हो गए हैं.
छात्रों ने बताया कि छुट्टियां लगने वाली है. उन्हें घर जाने की उत्सुकता है, लेकिन ट्रेनों में टिकट बुकिंग को लेकर समस्या आ रही है. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निवासी अरिहंत त्रिपाठी का कहना था कि छुट्टियां लगते ही उन्हें निकलना है, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हो रहा. इसी बात को लेकर परिजन भी परेशान हैं. बिहार के नवादा निवासी प्रखर शाश्वत का कहना था कि अब उनकी निगाह केवल तत्काल के टिकट पर है. हालांकि उसमें भी मारामारी हैं. उन्होंने टिकट बुक करने वाले एजेंट से बात की हुई है. बिहार गया निवासी लकी कुमार का कहना है कि कोचिंग का टाइम सुबह होने के चलते तत्काल में टिकट बुक कराने में दिक्कत आती है, उन्होंने अपने परिचित को कह दिया है कि वह तत्काल में टिकट बुक कर दे, जिसमें 5 तारीख के पहले जब भी टिकट मिलेगा, वह यहां से चले जाएंगे. एक-दो दिन की पढ़ाई जरूर बाधित होगी. इसमें कुछ टेस्ट भी प्रभावित हो सकते हैं.
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कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना था कि फेस्टिवल सीजन में यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा होता है. रेगुलर चल रही ट्रेनों में वेटिंग लंबी हो जाती है. कोटा होकर गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनें लंबी दूरी की हैं, इनमें यह समस्या ज्यादा रहती है. रेलवे पूजा स्पेशल के नाम से बड़ी संख्या में ट्रेनों को चला रहा है. इससे यात्रियों को फायदा भी हो रहा है. कोचिंग के छात्रों के लिए भी प्रयास करेंगे कि स्पेशल ट्रेन के जरिए राहत मिले.
जनशताब्दी एक्सप्रेस में भी लंबी वेटिंग: क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति (ZRUCC) के सदस्य धीरज गुप्ता तेज का कहना था कि 4 नवंबर को कोटा से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली तेजस राजधानी, अगस्त क्रांति मुंबई सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन तेजस राजधानी, बांद्रा टर्मिनस निजामुद्दीन गरीब रथ, कोटा देहरादून नंदा देवी, मडगांव चंडीगढ़ गोवा संपर्क क्रांति, कोटा निजामुद्दीन जनशताब्दी, सोगरिया नई दिल्ली सुपरफास्ट, मेवाड़ एक्सप्रेस व कोटा उधमपुर एक्सप्रेस में भी वेटिंग है. ट्रेन नंबर 12903 बांद्रा टर्मिनस अमृतसर गोल्डन टेंपल मेल, ट्रेन नंबर 20155 डॉक्टर अंबेडकर नगर नई दिल्ली सुपरफास्ट व ट्रेन नंबर 12415 इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस में टिकट नहीं मिलने पर 'रिग्रेट' का मैसेज आ रहा है.
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यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में भी मुश्किल में टिकट: कोचिंग के अधिकांश बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हैं. यहां जाने वाली ट्रेन में कोटा से पटना के बीच चलने वाली 13240 कोटा पटना एक्सप्रेस में 4 नवंबर को रिग्रेट हालत है. यह हालत 19669 उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हमसफर एक्सप्रेस की भी है. कोटा से पटना के बीच 5 नवंबर को चलने वाली 19423 अहमदाबाद भागलपुर अमृत भारत में लंबी वेटिंग है. ट्रेन नंबर 12947 अहमदाबाद राजगीर अजीमाबाद एक्सप्रेस में रिग्रेट है. ट्रेन नंबर 09401 अहमदाबाद मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन में लंबी वेटिंग है. वहीं 5 व 6 नवंबर को ट्रेन नंबर 13238 कोटा पटना एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग है. स्टूडेंट की पढ़ाई दोबारा दिवाली के बाद शुरू होगी, इसीलिए वापसी में भी इन विद्यार्थियों को वेटिंग की समस्या से जूझना पड़ेगा.
पुणे से कोटा आने में परेशानी: वर्तमान में कोटा से पुणे की तरफ जा रही ट्रेनों में सामान्य रूप से टिकट मिल रहे हैं, लंबी वेटिंग नहीं है. हालांकि पुणे से कोटा आने वाली ट्रेनों में काफी लंबी वेटिंग दिवाली के आसपास है. आने वाली 4 नवंबर से ही वेटिंग का क्रम शुरू हो रहा है, जिसमें काफी लंबी वेटिंग और रिग्रेट जैसे हालात हैं. पुणे से 4 नवंबर को चलने वाली ट्रेन नंबर 12939 पुणे जयपुर एक्सप्रेस व 5 नवंबर को स्पेशल ट्रेन 01411 खड़की सांगानेर में लंबी वेटिंग है. इसी दिन 5 नवंबर को चलने वाली ट्रेन नंबर 09628 सोलापुर अजमेर सुपरफास्ट व ट्रेन नंबर 06543 यशवंतपुर जयपुर स्पेशल में भी लंबी वेटिंग है. वहीं 6 नवंबर को 12263 पुणे निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस व 01483 खड़की निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन में भी लंबी वेटिंग है. दिवाली के बाद कोटा से पुणे की तरफ जाने वाली ट्रेनों में ऐसे हालात रहेंगे.
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