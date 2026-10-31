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कोटा कोचिंग में 5 नवंबर से दिवाली की छुट्टियां, घर लौटने के लिए छात्रों में मची होड़, ट्रेनों में 'नो रूम' और लंबी वेटिंग

घर जाने की बेताबी और ट्रेनों में 'रिग्रेट' ( ETV Bharat Kota )

कोटा: इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग के लिए कोटा आने वाले कोचिंग विद्यार्थियों की 5 नवंबर से 13 नवंबर तक छुट्टियां शुरू हो रही हैं. बड़ी संख्या में छात्र 31 अक्टूबर से ही घर लौटना शुरू हो रहे हैं. कोटा पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह एकमात्र लंबा अवकाश है, अधिकांश पेरेंट्स के पास लौट जाते हैं. इस कारण 4 नवंबर से कोटा से दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग है. टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है. जनशताब्दी में दिल्ली तक 4-5 नवंबर को लंबी वेटिंग है. गोल्डन टेंपल मेल, डॉ. अंबेडकर नगर नई दिल्ली, इंदौर नई दिल्ली में भी 'रिग्रेट' का मैसेज आ रहा है. पटना के लिए ट्रेनों में भी यही हाल है, यहां तक कि स्पेशल चल रही ट्रेनों में भी वेटिंग जैसे हालात हो गए हैं.