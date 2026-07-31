कबाड़ बीनने वाले का बेटा भी बनेगा डॉक्टर, कोटा के सागर ने विपरीत परिस्थितियों को हराकर NEET में लहराया परचम
कोटा में कबाड़ बीनने वाले के बेटे सागर ने NEET परीक्षा में 684वीं कैटेगरी रैंक हासिल कर MBBS सीट पक्की कर ली है.
Published : July 31, 2026 at 3:41 PM IST
कोटा: शहर के कैथून में कबाड़ बीनकर परिवार चलाने वाले मुरली के घर जश्न का माहौल है. विपरीत परिस्थितियों और आर्थिक तंगहाली को मात देकर उनके बेटे सागर ने NEET परीक्षा में 564 अंक और 684वीं कैटेगरी रैंक हासिल कर चिकित्सा क्षेत्र में सफलता की एक नई इबारत लिख दी है. सरकारी स्कूल में हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले सागर की इस कामयाबी में 'शिक्षा संबल योजना' और कोटा के 'एलएन माहेश्वरी परमार्थ न्यास ट्रस्ट' की निशुल्क कोचिंग व आवासीय सुविधाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसने एक गरीब के डॉक्टर बनने के सपने को हकीकत में बदल दिया.
12वीं तक सरकारी स्कूल में की पढ़ाई: मूल रूप से कोटा जिले के कैथून के रहने वाले सागर की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय सरकारी स्कूल से ही हुई. उसने 12वीं तक पढ़ाई कैथून के सरकारी स्कूल में ही की. सागर के पास बड़े संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बड़ा करने का जज्बा था. स्कूल के शिक्षकों ने सागर की इस प्रतिभा को पहचाना और उसे 'शिक्षा संबल योजना' के बारे में जानकारी दी. सागर ने इस योजना की पात्रता परीक्षा दी और अपनी योग्यता के दम पर कोटा के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में निशुल्क प्रवेश पाने में सफल रहा.
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पिता के पास नहीं थे फीस के पैसे: सागर ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने के बाद उसके पास नीट (NEET) की तैयारी का मौका था, लेकिन उसके पिता के पास फीस के पैसे नहीं थे. कोटा में पढ़ाई के लाखों रुपये के खर्चों को उठा पाना उसके कमजोर आर्थिक परिवार के लिए असंभव था. इस मुश्किल दौर में 'शिक्षा संबल योजना' उसके लिए संजीवनी बनी. सागर के मुताबिक, "अगर मुझे कोचिंग में निशुल्क एडमिशन नहीं मिलता, तो मजबूरन मुझे BSc करनी पड़ती. सागर ने बताया कि जिस दिन उसका चयन हुआ, उसी दिन उसने तय कर लिया था कि अब MBBS ही उनका एकमात्र लक्ष्य है.
समाज में बदलाव लाती हैं ऐसी प्रतिभाएं: एक कबाड़ विक्रेता पिता के लिए बेटे को कोटा में रखकर पढ़ाना नामुमकिन था, लेकिन इस योजना ने उनके सपनों को एक नया रास्ता दिखाया. कोटा आने के बाद सागर के रहने और खाने का पूरा जिम्मा ट्रस्ट ने उठाया, जिससे वो बिना किसी मानसिक और आर्थिक तनाव के सालभर लगन से पढ़ाई कर सका. इस सफलता पर नवीन माहेश्वरी ने कहा कि सरकारी स्कूलों के हिन्दी माध्यम की प्रतिभाओं को आगे लाना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जब ऐसे बच्चे सफल होते हैं, तो यह सफलता सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज में बदलाव लाती है और दूसरे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है.
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बनेगा खानदान का का पहला डॉक्टर: सागर ने बताया कि उसका परिवार काफी बड़ा है और अधिकांश सदस्य शिक्षा के अभाव में नशे की गिरफ्त में हैं. सागर ने एक बेहद भावुक घटना का जिक्र करते हुए बताया, "मेरी बुआ की बेटी को गुटखे के सेवन के कारण कैंसर हो गया था, जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया." इस दर्द ने ही उनके भीतर डॉक्टर बनने की जिद पैदा की. सागर का मानना है कि समाज में केवल शिक्षा से ही बदलाव संभव है. डॉक्टर बनने के बाद वे चिकित्सा सेवा के साथ-साथ बड़े स्तर पर नशा मुक्ति और शिक्षा के महत्व को फैलाने के लिए काम करना चाहते हैं.
दो कमरों के मकान में रहता है परिवार: डॉ. नवीन माहेश्वरी ने बताया कि सागर के पिता मुरली रेगर घर-घर कबाड़ एकत्रित कर गुजर-बसर करते हैं. उनकी मां राममूर्ति देवी घर के कामकाज के साथ-साथ पिता द्वारा लाए गए कबाड़ की छंटनी करने में हाथ बंटाती हैं. सागर का पूरा परिवार महज दो कमरों के एक छोटे से मकान में रहता है. सागर के पिता पूरी तरह निरक्षर हैं और मां केवल आठवीं तक पढ़ी हैं. घर के इन हालातों के बीच सागर ने कैथून के सरकारी स्कूल से 10वीं में 76% और 12वीं में 92% अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा साबित की थी, अब वो अपने पूरे खानदान के पहला डॉक्टर बनने जा रहा है, और उनका अगला लक्ष्य अपनी दोनों छोटी बहनों मानसी और इशिका को उच्च शिक्षा दिलाना है.
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