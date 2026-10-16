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Kota Coaching Center Clash : दो छात्रों में झगड़ा, एक ने दूसरे पर खिलौना बंदूक से सिर पर मारा...मुकदमा दर्ज

कोटा: जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) की तैयारी करने आए दो छात्रों के बीच शुक्रवार को एक कोचिंग संस्थान में झगड़े का मामला सामने आया है. इस मामले में एक छात्र ने दूसरे पर खिलौना बंदूक से हमला कर दिया. यह हमला भी बंदूक के बट से सिर पर किया गया है. इसके बाद सर पर काफी तेज चोट बिहार निवासी छात्र के लग गई है. छात्र लहूलुहान होकर नीचे गिर गया था.

घटना के बाद अन्य छात्रों में भी सनसनी फैल गई. मौके पर मौजूद कुछ छात्रों ने इसका वीडियो भी बना लिया. घटना के तत्काल बाद छात्र को निजी अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां के बाद पुलिस को भी सूचना मिल गई. पुलिस भी अस्पताल पहुंची. दूसरी तरफ पीड़ित छात्र की मां ने भी दूसरे यूपी निवासी छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिस पर जवाहर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

जवाहर नगर थाना अधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि शाम के समय कोचिंग संस्थान में दो छात्रों के बीच झगड़ा हो गया था. दोनों छात्र नाबालिघ हैं और ऐसे में एक छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. हमला खिलौना बंदूक से किया बताया गया है. मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. घायल छात्र का निजी अस्पताल में उपचार जारी है. यह दूसरे प्रदेश से कोटा में आकर रह रहे हैं और यहां पर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. घटनाक्रम भी थाना इलाके में स्थित एक कोचिंग संस्थान में हुआ है.

छात्रों का उमड़ गया था हुजूम : दोनों छात्रों के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर तनातनी चल रही थी. इस मामले में उत्तर प्रदेश निवासी छात्र ने मौका मिलते ही बिहार निवासी छात्र पर हमला कर दिया. बिहार निवासी छात्र अपनी मां के साथ ही कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा है. घायल की मां ने पहले कोचिंग संस्थान में शिकायत की और बाद में पुलिस में भी इस संबंध में प्रकरण दर्ज करवाया है. घटना के दौरान संस्थान में बड़ी संख्या में छात्रों का हुजूम उमड़ गया और इस संबंध में कुछ छात्रों ने वीडियो भी बना लिया. घटन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है. इस मामले में बताया जा रहा है कि छात्र के पास खिलौना बंदूक थी. हालांकि, पुलिस इस मामले में यह भी पड़ताल कर रही है कि बंदूक असली थी या नकली.