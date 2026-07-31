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Kota Coaching : शिक्षा नगरी कोटा में एक और संस्थान की एंट्री, फैकल्टी ने मिलकर शुरू की नई ऑनलाइन कोचिंग

कोटा में स्टूडेंट की संख्या कम होने से कोचिंग में क्लासेस की संख्या घटी है, लेकिन यहां एक और कोचिंग संस्थान ने शुरुआत की है.

Kota Coaching
शिक्षा नगरी कोटा (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 7:10 PM IST

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कोटा : शिक्षा नगरी कोटा में बीते सालों में स्टूडेंट की संख्या काफी कम हो रही है. सभी संस्थान में क्लासेस वर्तमान में कम हो गई है, लेकिन यहां अब एक और कोचिंग संस्थान ने शुरुआत की है. यह पूरी तरह से ऑनलाइन कोचिंग ही रहने वाली है, जिसमे नीट यूजी की तैयारी करवाई जाएगी.

इस कोचिंग संस्थान ने 6 फैकल्टी लेकर शुरुआत की है. इन सभी की गिनती कोटा की अच्छी फैकल्टी में आती है. यह पहले कोटा के एक सबसे बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ाते थे. इसके बाद उन्होंने संस्थान बदल लिया था. यह सभी कोटा के एक दूसरे कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे है, जहां ऑफलाइन कोचिंग करवा रहे हैं. करीब चार साल बाद अब इन्होंने मिलकर अलग कोचिंग खोली है. नए कोचिंग संस्थान के रवि दुबे का कहना है कि वह पूरी तरह से ऑनलाइन ही वर्तमान में पढ़ाने वाले हैं. उनकी ऑफलाइन कोचिंग की कोई योजना फिलहाल नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में दूसरे कोचिंग में ले रहे हैं.

Kota Coaching
कोचिंग एरिया का फोटो (ETV Bharat File Photo)

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बढ़ रहे कंपटीशन में करेंगे मदद : रवि दुबे का यह भी कहना है कि नीट का लगातार कंपटीशन टफ होता जा रहा है. ऐसे में पूरी तरफ से फोकस्ड होकर उन बच्चों को पढ़ना चाहते हैं, जो कोटा नहीं आते हैं या ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं. दुबे का कहना है कि वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस में रील कल्चर ज्यादा हावी हो रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए वे अच्छा कंटेंट तैयार कर रहे है. उनका कहना है कि दो बैच उन्होंने अभी फिलहाल रखे हैं. जिनमें एक डॉक्टर भाभा और दूसरा डॉक्टर कलाम बैच हैं. दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है. कलाम बैच में टॉपर्स स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी पढ़ना चाहते हैं, उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं.

फीस में रियायत भी दे रहे हैं : डॉ. कलाम और डॉ. भाभा दोनों ही बैच में वे विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं, जो 2027 में नीट परीक्षा में बैठने वाले हैं. वहीं, फीस की रियायत भी स्टूडेंट्स को मिलने वाला है. शुरुआत में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट पर फोकस कर रहे हैं. इसके बाद आगे जाकर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई के लिए भी वह काम करने वाले हैं.

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