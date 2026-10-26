ETV Bharat / state

कोटा: सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा के बच्चों के बीच झगड़ा, एक ने दूसरे छात्र को ब्लेड से लगाया कट

नयापुरा थाना, कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के एक सरकारी स्कूल में सोमवार को दूसरी कक्षा के बच्चों के बीच झगड़े का मामला सामने आया है. इस झगड़े में एक बच्चे ने दूसरे पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ पर चोट लग गई. इस बच्चे के हाथ पर एक लंबा कट लगा है. शिक्षक के जाने के बाद दोनों के बीच हल्की-फुल्की मस्ती चल रही थी, लेकिन इसी दौरान विवाद बढ़ गया.