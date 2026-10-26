कोटा: सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा के बच्चों के बीच झगड़ा, एक ने दूसरे छात्र को ब्लेड से लगाया कट
डस्टर रखने के विवाद में दूसरी कक्षा के छात्र ने अपने सहपाठी पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया.
Published : October 26, 2026 at 5:11 PM IST
कोटा: शहर के एक सरकारी स्कूल में सोमवार को दूसरी कक्षा के बच्चों के बीच झगड़े का मामला सामने आया है. इस झगड़े में एक बच्चे ने दूसरे पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ पर चोट लग गई. इस बच्चे के हाथ पर एक लंबा कट लगा है. शिक्षक के जाने के बाद दोनों के बीच हल्की-फुल्की मस्ती चल रही थी, लेकिन इसी दौरान विवाद बढ़ गया.
पीरियड बदलने के दौरान हुई घटना: नयापुरा थाना अधिकारी राजपाल सिंह का कहना है कि स्कूल में बच्चों के बीच आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें एक बच्चे को ब्लेड से चोट लगी है. बच्चे के परिजनों ने आकर शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच की जा रही है. स्कूल के प्रिंसिपल राजीव मिश्रा का कहना है कि पैरेंट्स भी इस मामले को लेकर काफी नाराज हैं और उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दी है. प्रिंसिपल के अनुसार यह घटना पीरियड बदलने के दौरान हुई, जब एक शिक्षक जा चुके थे और दूसरे आने वाले थे. इसी दौरान एक ही क्लास के दो बच्चे आपस में झगड़ पड़े. एक बच्चे को ज्यादा चोट लगी थी, जिसे उपचार के लिए स्कूल स्टाफ नजदीकी अस्पताल लेकर गया था. सूचना मिलने पर उसके पैरेंट्स भी आ गए थे.
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डस्टर रखने की बात पर हुआ झगड़ा: पैरेंट्स का कहना है कि ब्लैकबोर्ड साफ करने वाले डस्टर को रखने की बात को लेकर ही दोनों के बीच विवाद हुआ था. इस पर नाराज होकर दूसरे छात्र ने ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे उसे काफी गहरा कट लगा है. स्कूल में ब्लेड लेकर आना भी एक गंभीर घटना है. प्रिंसिपल मिश्रा का कहना है कि वह इलेक्शन ड्यूटी पर गए हुए थे और उसके बाद यह घटनाक्रम हुआ है. ऐसे में पैरेंट्स को बुलाया गया है और उनसे समझाइश भी की जाएगी. पैरेंट्स क्या चाहते हैं, यह भी उनसे पूछा जाएगा.