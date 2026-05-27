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Explainer : IIT एंट्रेंस में इस बार भी कोटा से टॉपर का दावा, ऐसा हुआ तो बनेगी हैट्रिक...अब तक 11 AIR-1

इसके बाद 2007 में अचिन बंसल, 2008 में शितिकान्त कश्यप, 2014 में चित्रांग मुरडिया 2015 में सतवत जगवानी, 2016 में अमन बंसल 2019 में कार्तिकेय गुप्ता 2021 में मृदुल अग्रवाल, 2024 में वेद लाहोटी और 2025 में रजित गुप्ता टॉपर बने हैं. इनमें से अधिकांश विद्यार्थी कोटा कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेकर टॉपर बने हैं. यह दूसरे राज्यों से कोटा में आकर पढ़ाई कर रहे थे. यहां की कोचिंग सिस्टम ने उनकी मदद की. विद्यार्थियों ने भी पूरी मेहनत की और टॉपर बने हैं.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि कोटा से आईआईटी एंट्रेंस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक वन लगातार आती रही है. साल 2000 से 2025 के रिकॉर्ड की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि 11 साल कोटा के नाम अब तक रहे हैं. जिनमें सबसे पहले 2000 में नितिन गुप्ता टॉपर बने थे. इसके बाद उन्होंने कहा कि साल 2002 में डूंगराराम चौधरी ने यह रिकॉर्ड हासिल किया.

एक शहर से इतने सारे ऑल इंडिया रैंकर केवल कोटा के पास हैं. वर्तमान में आयोजित हो रही इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड को 2013 में लागू किया गया था. इससे पहले आईआईटी, जेईई में होती थी. दोनों प्रवेश परीक्षा में साल 2000 के बाद अब तक 11 विद्यार्थी कोटा से पढ़कर टॉपर बने हैं.

निजी कोचिंग संस्थान के निदेशक बृजेश माहेश्वरी ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उनके संस्थान से ऑल इंडिया रैंक एक और दो पर स्टूडेंट हैं. हालांकि, उन्होंने स्टूडेंट्स का नाम का खुलासा नहीं किया है. ऐसा होता है तो निश्चित ही आईआईटी प्रवेश परीक्षा में कोटा से टॉपर रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 हो जाएगी. अब तक कोटा से 11 विद्यार्थी AIR-1 लेकर आ चुके हैं, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

कोटा एआईआर-1 आने की हैट्रिक लगाएगा, क्योंकि इससे पहले साल 2024 में वेद लाहोटी टॉपर रहा था, जिसने अब तक इतिहास में सबसे ज्यादा प्रतिशत अंक भी परीक्षा में लिए हैं. दूसरी तरफ साल 2025 में कोटा के ही रहने वाले रजित गुप्ता टॉपर रहे थे. दोनों ने कोटा के कोचिंग संस्थान से ही पढ़ाई कर रहे थे. इस बार भी कोचिंग संस्थान टॉपर का दावा कर रहे हैं.

कोटा: विश्व के दूसरे नंबर की सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाली जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड 2026 (JEE ADVANCED 2026) का परिणाम 1 जून को आने वाला है. इस बार भी कोटा से परीक्षा में ऑल इंडिया वन रैंकर आने का दावा कोचिंग संस्थान कर रहे हैं. ऐसे में कोटा से टॉपर आता है तो लगातार तीसरी बार ऑल इंडिया रैंकर जेईई एडवांस्ड में कोटा से होगा.

कोटा से किस साल में कौन बना AIR-1 टॉपर (ETV Bharat GFX)

पिछले साल से कम अंक आएंगे टॉपर के : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है जेईई एडवांस्ड परीक्षा काफी कठिन रहती है. इसीलिए विद्यार्थी इस परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक नहीं ला पता है. अब तक यह कोई नहीं कर पाया है. उनका कहना है कि इस बार भी एग्जाम पेपर को विद्यार्थियों ने टफ बताया है. इसकी दो पारी में पहली का पेपर विद्यार्थियों को थोड़ा आसान लगा था, लेकिन दूसरे पेपर को पहले से काफी ज्यादा कठिन बताया है. इसीलिए इस बार विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न छूटे भी हैं. प्रश्नों में गलती भी हुई है. ऐसा फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ हुआ है.

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देव शर्मा के अनुसार यह कहा जा सकता है कि फिजिक्स के प्रश्न इस बार विद्यार्थियों के पसीने छुड़ा दिए थे. इसलिए पिछले सालों से कम अंक इस बार टॉपर के भी होंगे. इस आईआईटी प्रवेश परीक्षा की ही बात की जाए तो छात्रा इसमें टॉपर अभी तक नहीं बनी है. छात्रों की संख्या भी 75 फीसदी के आसपास होती है. छात्राएं करीब 25 फीसदी के आसपास ही परीक्षा देती हैं.

परीक्षा देने जाते स्टूडेंट्स (ETV Bharat Kota)

एबिलिटी की ली है पूरी परीक्षा : देव शर्मा ने बताया कि इस बार विद्यार्थियों से 360 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें पहली पारी में 48 प्रश्न पूछे गए थे. यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 16-16 प्रश्न थे, जबकि दूसरी पारी में प्रश्नों की संख्या बढ़कर 54 हो गई थी. जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में 18-18 प्रश्न पूछे गए थे. पहले और दूसरी पारी में प्रश्नों का अंतर भी पहली बार ही रहा है. अब तक पहले और दूसरे पेपर में समान ही प्रश्न पूछे जाते थे. प्रश्नों की संख्या बढ़ने से उन्हें सॉल्व करने में भी समय लगा है. इसलिए भी स्कोर कम होगा.

देव शर्मा ने बताया कि जेईई एडवांस्ड के पेपर का लेवल काफी हाई इस बार माना जा सकता है. बीते तीन से चार सालों में इस तरह का हाई लेवल का प्रश्न पत्र नहीं आया है. यह प्रश्न पत्र साल 2022 की तरह माना जा रहा है. ऐसे में इस बार साल 2025 से कम कट ऑफ मार्क्स रह सकते हैं. उनका कहना है कि 70 के आसपास कट ऑफ मार्क्स इस बार जेईई एडवांस्ड के रहेंगे.

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जबकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मार्क्स भी 6 के आसपास रहेगी, जिस पर जनरल कैटेगरी को कॉमन रैंक लिस्ट के जरिए जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा. जबकि साल 2025 में पूर्णांक 360 और एक सब्जेक्ट के 120 थे. ऐसे में जनरल कैटेगिरी की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ 7 (5.83%) और ऑवरऑल 74 (20.56%) थी. वहीं, ओबीसी व ईडब्ल्यूबीएस में यह 6 (5.25%) और 66 (18.50%) थी. एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए 3 (2.92%) व 37 (10.28%) अंक थी.

परीक्षा देकर आते स्टूडेंट्स (ETV Bharat Kota)

केवल दो टॉपर ला पाए हैं एक सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर : देव शर्मा ने बताया कि बीते 7 सालों का रिकार्ड देखा जाए तो सबसे बेहतर प्रदर्शन वेद लाहोटी ने इस परीक्षा में किया था. साल 2024 में उन्होंने 98.61 फीसदी अंक प्राप्त किए थे, यह इस परीक्षा में सर्वाधिक स्कोर है. जबकि बीते 10 सालों में परीक्षा में 95 फीसदी के ऊपर ही दो कैंडिडेट अंक लेकर आ पाए हैं, जिनमें वेद लाहोटी के पहले 2021 में टॉपर रहे मृदुल अग्रवाल हैं, जिनके 96.67 प्रतिशत अंक है. परीक्षा में करीब 1.5 से लेकर 1.8 लाख विद्यार्थी 10 सालों में बैठे हैं.

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इस परीक्षा के इतिहास में अब तक पूरे में से पूरे अंक कोई भी नहीं ला पाया है. हालांकि, एक सब्जेक्ट की बात की जाए दो टॉपर्स बीते 10 सालों में सिंगल सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर लेकर आए हैं. इन विद्यार्थियों में साल 2024 के टॉपर वेद लाहोटी केमिस्ट्री में 120 में से 120 अंक ला पाए थे. जबकि इसके पहले साल 2021 में टॉपर रहे मृदुल अग्रवाल ने यह कारनामा किया था. उन्होंने फिजिक्स में 120 में से पूरे 120 अंक लेकर आए थे. जबकि परीक्षा में पूर्णांक कम-ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन कोई भी टॉपर इन दो के अलावा पूरे में से पूरे अंक नहीं ला पाया था.