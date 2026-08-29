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निकाय चुनाव 2026: कोटा में नामांकन के दूसरे दिन भी सन्नाटा, अंतिम दिन सोमवार को होगी भीड़, भाजपा-कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते

कोटा: नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन के दूसरे दिन शनिवार को भी सन्नाटा रहा. अब तक 44 नामांकन हुए हैं. भाजपा-कांग्रेस ने टिकट घोषित नहीं किए, इसलिए दावेदार इंतजार में हैं. अंतिम दिन सोमवार 31 अगस्त को भीड़ उमड़ने की संभावना है. आमतौर पर ढोल-नगाड़ों के साथ नामांकन होते हैं, लेकिन इस बार शोर, नारेबाजी और फूल-मालाएं नदारद रहीं. अभी तक भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ताकि बगावत रोकी जा सके. इसका असर नामांकन पर भी दिखा. आमतौर पर दावेदार समर्थकों की फौज, ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी के साथ नामांकन करने आते हैं, लेकिन पिछले दो दिनों में न ढोल का शोर था, न नारेबाजी, फूल-मालाएं भी नदारद रहीं. इक्का-दुक्का प्रत्याशी ही पहुंचे.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) रवि कुमार वर्मा ने बताया कि अब तक 44 नामांकन हुए हैं. सोमवार अंतिम दिन है, बड़ी संख्या में आवेदन की संभावना है. कलेक्ट्रेट में पुलिस की भारी व्यवस्था है और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सीधे सिंबल देने की योजना है. अभी कुछ फाइनल नहीं है, टिकट का निर्णय प्रदेश नेता तय करेंगे.