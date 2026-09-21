कोटा में अध्यक्ष चुनाव में बवाल, सुल्तानपुर में लाठीचार्ज के बाद विधायक धरने पर बैठे, रामगंजमंडी में मंत्री की कार रोकी
पार्षद मायाराम मेघवाल ने कहा-भाजपा सरकार के दबाव में देहात जिला अध्यक्ष को अंदर जाने दिया, हमारे विधायक को भी अंदर नहीं जाने दिया.
Published : September 21, 2026 at 3:51 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 5:12 PM IST
कोटा: जिले में नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव के दौरान दो जगह हंगामा हुआ, जबकि दो जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ.सुल्तानपुर में कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज हुआ. पुलिस और भाजपा की बस पर पथराव के आरोप में कुछ कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया है. इसके विरोध में विधायक चेतन पटेल कोलाना थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. दूसरा हंगामा रामगंजमंडी में हुआ. यहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की कार के सामने भाजपा पार्षद महेश श्रीवास्तव की पत्नी कल्पना आ गईं और गाड़ी रोक दी.
कल्पना ने मदन दिलावर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ नारेबाजी की. कल्पना और उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उनके पति महेश को कई दिनों से जबरन बाड़ेबंदी में रखा गया है और चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया. मतदान के दौरान भी उन्हें वोट डालने नहीं लाया गया. इसको लेकर कल्पना ने रामगंजमंडी थाने में शिकायत दी है.
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सुल्तानपुर में थाने के बाहर धरने पर बैठे विधायक: सुल्तानपुर में 11 कांग्रेसी और 1 निर्दलीय पार्षद विधायक चेतन पटेल कोलाना के साथ वोटिंग करने आए थे, लेकिन अंदर केवल पार्षदों को जाने दिया गया. आरोप है कि भाजपा पार्षदों को वाहन सहित अंदर जाने दिया जा रहा था. इसका विरोध करते हुए कांग्रेसी पार्षद गाड़ी के आगे लेट गए, जिन्हें हटाने के दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और कुछ पार्षदों को हिरासत में ले लिया.
पार्षद मायाराम मेघवाल ने कहा- भाजपा सरकार के दबाव में देहात जिला अध्यक्ष को अंदर जाने दिया गया, जबकि हमारे विधायक को भी अंदर नहीं जाने दिया गया. हमारे साथ अन्याय हुआ है और सरकार के दबाव में हम पर लाठियां बरसाई गई हैं. इसको लेकर थाने में एसएचओ दौलतराम साहू से काफी देर बहस हुई. एसएचओ का कहना है कि कांग्रेस पार्षदों ने बस रोकने की कोशिश की और पथराव किया, इसलिए उन्हें हटाया गया. विधायक चेतन पटेल ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के बल पर लोकतंत्र का गला घोट रही है.
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पति को ढूंढने की मांग को लेकर थाने पहुंची कल्पना: रामगंजमंडी में भाजपा से महेश श्रीवास्तव अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते थे. उनका नामांकन भी दाखिल हुआ था, लेकिन सिंबल दूसरे प्रत्याशी को दे दिया गया. आरोप है कि उन्हें 7 दिन से बाड़ेबंदी में रखा गया था. सोमवार को उनकी पत्नी कल्पना श्रीवास्तव शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की कार के आगे आ गईं और कार रोकने की कोशिश की. उन्होंने मदन दिलावर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ नारेबाजी की.
कल्पना ने कहा कि उनके पति नहीं मिल रहे हैं. सुबह 9 बजे बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि रामगंजमंडी में मैसेज कर देना कि महेश श्रीवास्तव को वोट नहीं देने दिया जाएगा. सभी पार्षद वोटिंग के लिए पहुंचे, लेकिन उनके पति को नहीं लाया गया. इसको लेकर उन्होंने थाने में शिकायत दी है.
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