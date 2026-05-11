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Snakes in Water Tank : घर में पानी के टांके में निकले 10 सांप, सहम गया परिवार

टांके में तैरते सांप. प्लास्टिक के बॉक्स में स्नेक... ( सोर्स : स्नेक कैचर रॉकी डेनियल )

कोटा: आपके घर में भी क्या पानी का टांका है, इस टैंक की आप सफाई करते हैं या नहीं ? अगर नहीं करते हैं तो यह खबर आपके काफी काम की है, क्योंकि कोटा शहर में एक घर में बने पानी के टांके में एक साथ 10 सांप मिले हैं. यह सभी सांप पानी के थे और जहरीले नहीं होते, लेकिन इनके काटने पर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है, जिससे जान का खतरा रहता है. स्नेक कैचर रॉकी डेनियल ने बताया कि उन्हें दोपहर में आंवली रोजड़ी निवासी राजकुमार ने सूचना दी थी कि उनके घर में बने हुए पानी के टांके में एक साथ 10 सांप हैं. जब मौके पर जाकर देखा तो घर में ही (8 X 10) फीट का पानी का टांका भरा हुआ था, जिसमें सांप दिखाई दिए. उन्होंने टैंक में उतरकर एक-एक सांप को सुरक्षित पकड़ा और प्लास्टिक के बॉक्स में कैद किया. जिसके बाद चंबल नदी में सभी को सुरक्षित रिलीज कर दिया है. स्नेक कैचर रॉकी डेनियल ने सांपों को पकड़ा... (सोर्स : स्नेक कैचर रॉकी डेनियल)