कोटा बस हादसा: स्लीपर में चार-पांच, केबिन में छह यात्री, चोरों ने मोबाइल-नकदी पर डाला हाथ
हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने यात्रियों का सामान कब्जे में ले लिया था. अब उसे लौटाने की कार्रवाई की जा रही है.
Published : April 16, 2026 at 3:23 PM IST
कोटा: कोटा बाईपास पर हरे कृष्णा मंदिर के समीप हादसे का शिकार हुई तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस में सवारियां ठूंस ठूंस कर भरी हुई थी. दो लोगों के लिए बने स्लीपर में चार-पांच लोग तक बैठे हुए थे. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी का फायदा उठाकर कुछ स्थानीय लोग बस में घुस गए और यात्रियों के मोबाइल, नकदी व सामान चोरी कर ले गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधिकांश सामान कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया, जिसे सुबह से यात्रियों को लौटाया जा रहा है.
इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 35 से अधिक लोग घायल हो गए. इनमें से तीन-चार लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में उपचार चल रहा है. यात्रियों का कहना है कि बस को क्षमता से अधिक ठूंस-ठूंस कर भरा गया था. भिंड जिले के बृजमोहन ने बताया कि अहमदाबाद से बस में सवार हुए थे. उनका पूरा परिवार दो लोगों के केबिन में छह लोगों के साथ बैठा था. उन्होंने बताया कि केबिन में छह लोग बैठे थे. पूरी बस इसी तरह भरी हुई थी. गैलरी और स्लीपर में खचाखच लोग भरे थे.
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सामान, मोबाइल और नकदी गायब: शिवपुरी निवासी पुष्पेंद्र सिंह का कहना था कि हादसे के बाद कुछ स्थानीय लोग बस में घुस गए और सामान ले गए. बृजमोहन के अनुसार उनका एक मोबाइल और एक लेडीज पर्स गायब हो गया. पर्स में चार हजार रुपए रखे थे. पिंकू मिश्रा का भी मोबाइल चोरी हो गया. सखी प्रजापति ने बताया कि उनका स्टील की खटिया, बैग और दो बोरियां सहित कई सामान गायब है, केवल एक बैग मिला है.
आरके पुरम थानाधिकारी संतोष चंद्रावत ने बताया कि बस में करीब 75 यात्री सवार थे. मृतक धर्मेंद्र की पत्नी अस्पताल में है. एक अन्य मृतक किशन की बहन पूजा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. तीसरे मृतक की शिनाख्त की जा रही है. उन्होंने बताया कि सामान चोरी की शिकायतों की पड़ताल की जाएगी.