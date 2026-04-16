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कोटा बस हादसा: स्लीपर में चार-पांच, केबिन में छह यात्री, चोरों ने मोबाइल-नकदी पर डाला हाथ

कोटा: कोटा बाईपास पर हरे कृष्णा मंदिर के समीप हादसे का शिकार हुई तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस में सवारियां ठूंस ठूंस कर भरी हुई थी. दो लोगों के लिए बने स्लीपर में चार-पांच लोग तक बैठे हुए थे. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी का फायदा उठाकर कुछ स्थानीय लोग बस में घुस गए और यात्रियों के मोबाइल, नकदी व सामान चोरी कर ले गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधिकांश सामान कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया, जिसे सुबह से यात्रियों को लौटाया जा रहा है.

इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 35 से अधिक लोग घायल हो गए. इनमें से तीन-चार लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में उपचार चल रहा है. यात्रियों का कहना है कि बस को क्षमता से अधिक ठूंस-ठूंस कर भरा गया था. भिंड जिले के बृजमोहन ने बताया कि अहमदाबाद से बस में सवार हुए थे. उनका पूरा परिवार दो लोगों के केबिन में छह लोगों के साथ बैठा था. उन्होंने बताया कि केबिन में छह लोग बैठे थे. पूरी बस इसी तरह भरी हुई थी. गैलरी और स्लीपर में खचाखच लोग भरे थे.