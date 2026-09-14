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कोटा में नगर निगम समेत 4 में भाजपा, एक में कांग्रेस आगे, बूंदी में 5 निकायों में बीजेपी मजबूत

कोटा/बूंदी: नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. कोटा में भाजपा ने नगर निगम समेत 4 निकायों में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. कोटा नगर निगम के 100 में से 95 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें भाजपा को 55, कांग्रेस को 39 और निर्दलीयों को 5 सीटें मिली हैं. 5 वार्डों की गिनती शेष है. वहीं इटावा में कांग्रेस आगे है, लेकिन बहुमत से दूर है. यहां 5 निर्दलीय किंगमेकर की भूमिका में हैं. सुकेत में भाजपा-कांग्रेस बराबरी पर हैं और 4 निर्दलीय जीते हैं, एक वार्ड की मतगणना अटकी हुई है. सांगोद, रामगंजमंडी और सुल्तानपुर में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है.

उधर बूंदी जिले की एक नगर परिषद और 7 नगर पालिकाओं के 229 वार्डों में 774 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हुआ, जिसमें 1,51,558 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.बूंदी नगर परिषद की 60 सीटों में से भाजपा ने 29, कांग्रेस ने 20 और निर्दलीयों ने 11 सीटें जीतीं. नतीजे आते ही 3 निर्दलीय पार्षदों - वार्ड 1 की प्रभात देवी, वार्ड 3 के आत्माराम चौपदार और वार्ड 16 के विशाल शर्मा ने भाजपा ज्वाइन कर ली. इसके बाद भाजपा का आंकड़ा 32 हो गया और उसने बहुमत हासिल कर लिया. जिले में 5 निकायों में भाजपा मजबूत स्थिति में रही, जबकि नैनवां और हिंडोली में कांग्रेस ने बढ़त बनाई. कापरेन और लाखेरी में मुकाबला बेहद करीबी रहा.

कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष धरने पर बैठीं: नगर निगम चुनाव में दो वार्डों में मतगणना अटक गई है. वार्ड नंबर 44 में भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह गौड़ और कांग्रेस प्रत्याशी अनूप कुमार टेलर के बीच मुकाबला है. यहां एक ईवीएम मशीन खराब होने से गिनती अटकी हुई है. वहीं, वार्ड नंबर 87 में भी मतगणना होल्ड की गई है. यहां भाजपा की पुष्पा चौधरी और कांग्रेस की लक्ष्मी शर्मा आमने-सामने हैं. एक मशीन में 526 वोट हैं जो अटक गई है, जबकि अब तक की गिनती में पुष्पा चौधरी 88 वोट से आगे चल रही हैं. इसी मामले को लेकर महिला कांग्रेस कोटा शहर जिलाध्यक्ष और पूर्व पार्षद शालिनी गौतम जेडीबी कॉलेज स्थित मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठ गईं. निर्वाचन अधिकारियों ने खराब ईवीएम के वोटों की गिनती मंगलवार को कराने की बात कही है, जिस पर शालिनी गौतम ने आपत्ति जताई है.शालिनी गौतम ने मतगणना में अनियमितता और धांधली की आशंका जताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया. उन्होंने मांग की है कि वार्ड 87 की खराब ईवीएम मशीन के वोटों की गिनती आज ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाए, ताकि मतगणना प्रक्रिया पर किसी तरह का संदेह न रहे.

कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम धरने पर बैठीं, (ETV Bharat Kota)

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कोटा जिले की 5 नगर पालिकाओं के नतीजे, 3 पर भाजपा का कब्जा

1. रामगंजमंडी- शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी में भाजपा को बहुमत मिल गया है. यहां 40 में से 24 वार्डों में भाजपा जीती है, जबकि कांग्रेस 13 वार्डों में जीती है और 2 निर्दलीय विजयी हुए हैं. वार्ड 27 से कांग्रेस के पवन बाबेल भाजपा प्रत्याशी रवि मेवाड़ा के नामांकन वापस लेने से पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे.

2. सांगोद- ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के विधानसभा क्षेत्र सांगोद में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है. यहां 35 वार्डों में से 20 पर भाजपा, 11 पर कांग्रेस और 4 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं.

3. सुल्तानपुर- सुल्तानपुर नगर पालिका में भी भाजपा को बहुमत मिला है. यहां कुल 25 सीटों में से 13 पर भाजपा, 11 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता है. बहुमत का आंकड़ा 13 है.

4. सुकेत- मंत्री मदन दिलावर के क्षेत्र की नवनिर्मित सुकेत नगर पालिका में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही. दोनों को 10-10 सीटें मिली हैं, जबकि 4 निर्दलीय जीते हैं. यहां बहुमत का आंकड़ा 13 है, जो निर्दलीयों के समर्थन से ही पूरा होगा. एक वार्ड की मतगणना अभी बाकी है.

5. इटावा- पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र की इटावा नगर पालिका में कांग्रेस ने बाजी मारी है. यहां कांग्रेस 16 और भाजपा 14 सीटों पर जीती है, जबकि 5 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है. बहुमत का आंकड़ा 17 है, जो किसी भी पार्टी के पास नहीं है. ऐसे में यहां बोर्ड बनाने के लिए जोड़-तोड़ तय है.

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कोटा नगर निगम के 100 वार्डों का परिणाम

भाजपा - 55 वार्डों में जीत