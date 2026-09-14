ETV Bharat / state

कोटा में नगर निगम समेत 4 में भाजपा, एक में कांग्रेस आगे, बूंदी में 5 निकायों में बीजेपी मजबूत

कोटा में भाजपा ने नगर निगम समेत 4 निकायों में बहुमत हासिल किया. बूंदी की एक नगर परिषद और 7 नगर पालिकाओं का फैसला हुआ,

Celebrating victory with sweets
एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 5:37 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा/बूंदी: नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. कोटा में भाजपा ने नगर निगम समेत 4 निकायों में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. कोटा नगर निगम के 100 में से 95 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें भाजपा को 55, कांग्रेस को 39 और निर्दलीयों को 5 सीटें मिली हैं. 5 वार्डों की गिनती शेष है. वहीं इटावा में कांग्रेस आगे है, लेकिन बहुमत से दूर है. यहां 5 निर्दलीय किंगमेकर की भूमिका में हैं. सुकेत में भाजपा-कांग्रेस बराबरी पर हैं और 4 निर्दलीय जीते हैं, एक वार्ड की मतगणना अटकी हुई है. सांगोद, रामगंजमंडी और सुल्तानपुर में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है.

उधर बूंदी जिले की एक नगर परिषद और 7 नगर पालिकाओं के 229 वार्डों में 774 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हुआ, जिसमें 1,51,558 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.बूंदी नगर परिषद की 60 सीटों में से भाजपा ने 29, कांग्रेस ने 20 और निर्दलीयों ने 11 सीटें जीतीं. नतीजे आते ही 3 निर्दलीय पार्षदों - वार्ड 1 की प्रभात देवी, वार्ड 3 के आत्माराम चौपदार और वार्ड 16 के विशाल शर्मा ने भाजपा ज्वाइन कर ली. इसके बाद भाजपा का आंकड़ा 32 हो गया और उसने बहुमत हासिल कर लिया. जिले में 5 निकायों में भाजपा मजबूत स्थिति में रही, जबकि नैनवां और हिंडोली में कांग्रेस ने बढ़त बनाई. कापरेन और लाखेरी में मुकाबला बेहद करीबी रहा.

कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष धरने पर बैठीं: नगर निगम चुनाव में दो वार्डों में मतगणना अटक गई है. वार्ड नंबर 44 में भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह गौड़ और कांग्रेस प्रत्याशी अनूप कुमार टेलर के बीच मुकाबला है. यहां एक ईवीएम मशीन खराब होने से गिनती अटकी हुई है. वहीं, वार्ड नंबर 87 में भी मतगणना होल्ड की गई है. यहां भाजपा की पुष्पा चौधरी और कांग्रेस की लक्ष्मी शर्मा आमने-सामने हैं. एक मशीन में 526 वोट हैं जो अटक गई है, जबकि अब तक की गिनती में पुष्पा चौधरी 88 वोट से आगे चल रही हैं. इसी मामले को लेकर महिला कांग्रेस कोटा शहर जिलाध्यक्ष और पूर्व पार्षद शालिनी गौतम जेडीबी कॉलेज स्थित मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठ गईं. निर्वाचन अधिकारियों ने खराब ईवीएम के वोटों की गिनती मंगलवार को कराने की बात कही है, जिस पर शालिनी गौतम ने आपत्ति जताई है.शालिनी गौतम ने मतगणना में अनियमितता और धांधली की आशंका जताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया. उन्होंने मांग की है कि वार्ड 87 की खराब ईवीएम मशीन के वोटों की गिनती आज ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाए, ताकि मतगणना प्रक्रिया पर किसी तरह का संदेह न रहे.

Congress leader Shalini Gautam on dharna
कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम धरने पर बैठीं, (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: नगर निकाय चुनाव 2026 परिणाम : बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस ने मारी बाजी, सादुलशहर में 22 निर्दलीयों की ऐतिहासिक जीत

कोटा जिले की 5 नगर पालिकाओं के नतीजे, 3 पर भाजपा का कब्जा

1. रामगंजमंडी- शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी में भाजपा को बहुमत मिल गया है. यहां 40 में से 24 वार्डों में भाजपा जीती है, जबकि कांग्रेस 13 वार्डों में जीती है और 2 निर्दलीय विजयी हुए हैं. वार्ड 27 से कांग्रेस के पवन बाबेल भाजपा प्रत्याशी रवि मेवाड़ा के नामांकन वापस लेने से पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे.

2. सांगोद- ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के विधानसभा क्षेत्र सांगोद में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है. यहां 35 वार्डों में से 20 पर भाजपा, 11 पर कांग्रेस और 4 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं.

3. सुल्तानपुर- सुल्तानपुर नगर पालिका में भी भाजपा को बहुमत मिला है. यहां कुल 25 सीटों में से 13 पर भाजपा, 11 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता है. बहुमत का आंकड़ा 13 है.

4. सुकेत- मंत्री मदन दिलावर के क्षेत्र की नवनिर्मित सुकेत नगर पालिका में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही. दोनों को 10-10 सीटें मिली हैं, जबकि 4 निर्दलीय जीते हैं. यहां बहुमत का आंकड़ा 13 है, जो निर्दलीयों के समर्थन से ही पूरा होगा. एक वार्ड की मतगणना अभी बाकी है.

5. इटावा- पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र की इटावा नगर पालिका में कांग्रेस ने बाजी मारी है. यहां कांग्रेस 16 और भाजपा 14 सीटों पर जीती है, जबकि 5 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है. बहुमत का आंकड़ा 17 है, जो किसी भी पार्टी के पास नहीं है. ऐसे में यहां बोर्ड बनाने के लिए जोड़-तोड़ तय है.

पढ़ें: वन मंत्री के वार्ड में हारी भाजपा, कांग्रेस शहर अध्यक्ष की पत्नी भी हारीं, अलवर में निर्दलीय बने किंगमेकर

कोटा नगर निगम के 100 वार्डों का परिणाम

भाजपा - 55 वार्डों में जीत

वार्ड नंबर - 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 40, 43, 46, 47, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 68, 69, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

कांग्रेस - 39 वार्डों में जीत

वार्ड नंबर - 3, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 70, 73, 74, 82, 86

निर्दलीय - 4 वार्डों में जीत

वार्ड नंबर - 49 कौशल किशोर शर्मा, 71 वंदना फौजदार, 72 राहुल माथुर जॉनी, 77 रानी जुबेर

रिजल्ट पेंडिंग - 2 वार्ड

वार्ड नंबर - 44 और 87

पढ़ें: जोधपुर नगर निगम में निर्दलीय तय करेंगे महापौर, अपने वार्ड में 'हारे गहलोत एवं शेखावत', जैसलमेर में भाजपा को बहुमत

बूंदी नगर परिषद सहित 5 पालिकाओं में बीजेपी मजबूत: बूंदी जिले की एक नगर परिषद और सात नगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम सोमवार को सामने आ गए. 229 वार्डों में हुए चुनाव में 774 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हुआ, जिसमें 1,51,558 मतदाताओं ने मतदान किया. परिणामों में बूंदी नगर परिषद समेत पांच नगर पालिकाओं में भाजपा मजबूत स्थिति में रही, जबकि नैनवां और हिंडोली में कांग्रेस ने बढ़त बनाई. कापरेन और लाखेरी में मुकाबला बेहद करीबी रहा. बूंदी नगर परिषद के 60 वार्डों में भाजपा ने 29, कांग्रेस ने 20 और निर्दलीयों ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की. नतीजे आने के कुछ ही देर बाद 3 निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा ज्वाइन कर ली. वार्ड 1 की प्रभात देवी, वार्ड 3 के आत्माराम चौपदार और वार्ड 16 के विशाल शर्मा ने भाजपा की सदस्यता ली. इसके साथ ही भाजपा का आंकड़ा 32 हो गया और वह बहुमत के पार पहुंच गई.

Candidate elated after victory
जीत के बाद उत्साही प्रत्याशी (ETV Bharat Kota)

पांच पालिकाओं में भाजपा का दबदबा: देई नगर पालिका के 20 वार्डों में भाजपा ने 11, कांग्रेस ने 7 और निर्दलीयों ने 2 सीटें जीतीं. इंद्रगढ़ नगर पालिका में भाजपा 12 सीटों के साथ आगे रही, जबकि कांग्रेस को 8 सीटें मिलीं.केशवरायपाटन नगर पालिका के 25 वार्डों में भाजपा ने 12, कांग्रेस ने 3 और निर्दलीयों ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की. कापरेन नगर पालिका में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही. दोनों दलों ने 11-11 सीटें जीतीं, जबकि 3 वार्ड निर्दलीयों के खाते में गए.लाखेरी नगर पालिका के 35 वार्डों में कांग्रेस 17 और भाजपा 16 सीटों पर रही, जबकि 2 निर्दलीय विजयी हुए.

पढ़ें: Nikay Chunav Result 2026: आप से चुनाव मैदान में उतरी IIT छात्रा गायत्री की करारी शिकस्त, जानिए किसने दी पटखनी...

नैनवां-हिंडोली में कांग्रेस आगे: नैनवां नगर पालिका के 25 वार्डों में कांग्रेस ने 11, भाजपा ने 8 और निर्दलीयों ने 6 सीटें जीतीं. हिंडोली नगर पालिका में कांग्रेस ने 11 और भाजपा ने 7 वार्ड जीते. 2 वार्डों में निर्दलीय जीते. वार्ड 20 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं.

भाजपा-कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हारे, नैनवां में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भी हारे: परिणामों में कई चर्चित चेहरे हार गए. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतरे, लेकिन जीत नहीं सके. भाजपा ने वार्ड 6 से पूर्व सभापति महावीर मोदी के पुत्र यश मोदी को उतारा था, उन्हें भी हार मिली.कांग्रेस के तीन बार के पार्षद और पूर्व नेता प्रतिपक्ष लोकेश सिंह जादौन भी चुनाव हार गए. नैनवां में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अखिलेश जैन को हार का सामना करना पड़ा.वहीं कांग्रेस से सभापति रही मधु नुवाल के पुत्र निशांत नुवाल और भाजपा से सभापति रही सरोज अग्रवाल के पति पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने पार्षद पद पर जीत दर्ज की है.

पढ़ें: निकाय चुनाव में उलटफेर: चित्तौड़ में भाजपा का बोर्ड तय, बारां में AAP ने पलटा खेल, झुंझुनू में टूटी 32 साल पुरानी परंपरा

TAGGED:

KOTA NAGAR NIGAM RESULT
BUNDI NAGAR PARISHAD RESULT
KOTA BUNDI NIKAY CHUNAV
RAJASTHAN NIKAY CHUNAV RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.