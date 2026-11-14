कोटा में खौफनाक हादसा: डेयरी में लगी भीषण आग, धधकती लपटों में जिंदा जल गया युवक, 2 ने भागकर बचाई जान
गैस सिलेंडर लीक होने से पल भर में फैल गई आग, दुकान के अंदर फंसा लेखराज बाहर नहीं निकल सका.
Published : November 14, 2026 at 8:34 PM IST
कोटा: भीमगंज मंडी थाना इलाके में शनिवार शाम दूध डेयरी में आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया. दो युवक दुकान से बाहर निकलने में कामयाब रहे.आग की लपटें दूर तक फैल गईं. सूचना पर नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाई. पुलिस ने युवक को बाहर निकालकर एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को मोर्चरी में रखवाया गया है.घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा और थानाधिकारी रामविलास मीणा मौके पर पहुंचे. एफएसएल और एमओबी टीम को भी बुलाया गया है.
गैस लीकेज से डेयरी में लगी आग, एक युवक जिंदा जला: थानाधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि घटनाक्रम स्टेशन इलाके में राम मंदिर रोड स्थित मधु डेयरी पर हुआ. डेयरी का संचालन विनोद अग्रवाल करते हैं, वह दुकान पर मौजूद नहीं थे. दुकान पर काम करने वाले तीन लड़के प्रेम, धनराज और लेखराज केवट मौजूद थे. शाम करीब 6 बजे एक लड़का गैस सिलेंडर पर चाय बना रहा था, जबकि अन्य काम में जुटे थे. इसी दौरान गैस सिलेंडर के पाइप से गैस लीक हुई और आग पकड़ ली. लड़कों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ काफी जल्दी हुआ. चाय बना रहा लड़का और एक अन्य बाहर निकल गया. लेखराज केवट के कपड़ों में आग पकड़ ली.
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पड़ोसियों की कोशिश भी नहीं आई काम: थानाधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि दुकान में अंदर और बाहर दोनों तरफ डीप फ्रीजर रखे थे. इसके अलावा जाली भी लगी हुई थी, इसीलिए जैसे ही आग सिलेंडर से भभकी, लेखराज के कपड़ों व शरीर तक पहुंच गई. वह बाहर नहीं निकल पाया और वहीं फंस गया. बाहर निकले लड़के ने पड़ोसियों की मदद से पानी फेंकने की काफी कोशिश की, लेकिन आग काफी तेज थी. मौके पर तत्काल दमकल को बुलाया गया. जब तक आग बुझाई जाती, तब तक वह पूरी तरह झुलस गया.
डेयरी हादसे की जांच में जुटी पुलिस: नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास भी मौके पर पहुंच गए. वहीं भीमगंज मंडी थाने के हेड कांस्टेबल श्याम सुंदर बिश्नोई, हेड कांस्टेबल गंगेश, कांस्टेबल लोकेश स्वामी व अंबाराम ने फुर्ती दिखाते हुए लेखराज को बाहर निकाला और एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया. बाद में दुकानदार विनोद अग्रवाल भी पहुंच गया. दुकान पर मौजूद प्रेम और धनराज से पुलिस जानकारी जुटा रही है.
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