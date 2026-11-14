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कोटा में खौफनाक हादसा: डेयरी में लगी भीषण आग, धधकती लपटों में जिंदा जल गया युवक, 2 ने भागकर बचाई जान

गैस सिलेंडर लीक होने से पल भर में फैल गई आग ( ETV Bharat Kota )

कोटा: भीमगंज मंडी थाना इलाके में शनिवार शाम दूध डेयरी में आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया. दो युवक दुकान से बाहर निकलने में कामयाब रहे.आग की लपटें दूर तक फैल गईं. सूचना पर नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाई. पुलिस ने युवक को बाहर निकालकर एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को मोर्चरी में रखवाया गया है.घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा और थानाधिकारी रामविलास मीणा मौके पर पहुंचे. एफएसएल और एमओबी टीम को भी बुलाया गया है.

गैस लीकेज से डेयरी में लगी आग, एक युवक जिंदा जला: थानाधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि घटनाक्रम स्टेशन इलाके में राम मंदिर रोड स्थित मधु डेयरी पर हुआ. डेयरी का संचालन विनोद अग्रवाल करते हैं, वह दुकान पर मौजूद नहीं थे. दुकान पर काम करने वाले तीन लड़के प्रेम, धनराज और लेखराज केवट मौजूद थे. शाम करीब 6 बजे एक लड़का गैस सिलेंडर पर चाय बना रहा था, जबकि अन्य काम में जुटे थे. इसी दौरान गैस सिलेंडर के पाइप से गैस लीक हुई और आग पकड़ ली. लड़कों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ काफी जल्दी हुआ. चाय बना रहा लड़का और एक अन्य बाहर निकल गया. लेखराज केवट के कपड़ों में आग पकड़ ली.