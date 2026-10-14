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तुलाई के बाद नहीं उठा माल, सीजन में पहली बार मंडी हुई जाम...1 किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार

कोटा की मंडी में लगी वाहनों की कतार ( ETV Bharat Kota )

कोटा: भामाशाह कृषि उपज मंडी कोटा के बाहर एक किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई है. इस कतार में ट्रक-ट्रॉली से लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली और छोटे वाहन तक शामिल हैं. यह सभी किसानों का माल लेकर मंडी में धुलाई के लिए पहुंचे थे, लेकिन मंडी में मंगलवार को हुई खरीद का माल नहीं उठा. ऐसे में इन वाहन चालकों को एंट्री नहीं मिली है. इसी के चलते किसान परेशान हो रहे हैं. इनके साथ वाहन चालक भी शामिल हैं.

किसानों का कहना था कि वे सुबह 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं. लंबी लाइन लग गई है, पहले सुबह 11 बजे एंट्री की बात कही थी. बाद में दोपहर 4 बजे और अब रात में 11 बजे की बात कही जा रही है. भामाशाह कृषि उपज मंडी के सचिव मनोज कुमार मीणा का कहना था कि माल की आवक बढ़ रही है. व्यापारियों के माल का उठाव नहीं हो पाया है. मंडी में 3 लाख बोरी के आसपास माल आ रहा है, जबकि क्षमता 1 लाख बोरी की है. ऐसे में अब किसानों के वाहनों की एंट्री की टाइमिंग सेट कर दी गई है.

पढ़ें: बीकानेर कृषि मंडी में मूंग का कारोबार शुरू, रोजाना आ रही 400 बोरी, भाव में 1500 रुपए तेजी किसान संजय अग्रवाल का कहना था कि अचानक से गेट बंद कर दिए गए हैं. वह बूंदी जिले के इंद्रगढ़ से सुबह 3 बजे पहुंचे थे. अब 15 घंटे से ज्यादा समय से इंतजार कर लिया है. अब कहा जा रहा है कि रात को ही गेट खोलेंगे. ट्रैक्टर-ट्रॉली को छोड़कर भी नहीं जा सकते क्योंकि माल चोरी होने का खतरा रहता है. ट्रैक्टर पर बैठकर इंतजार करता किसान (ETV Bharat Kota) किसान जुगराज का कहना था कि कुछ किसान अपनी पत्नी को लेकर भी पहुंचे थे, ऐसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली की आड़ में ही वह अपने परिवार के साथ बैठ गए. अधिकांश किसान आसपास आराम कर रहे हैं और कोई तो ट्रैक्टर पर ही सो रहा है. किसान बंटी का कहना था कि यहां 1 किलोमीटर लंबी कतार है. बड़ी संख्या में वाहन फंस गए हैं. इस कतार में डेढ़ हजार वाहन हैं. वाहनों के पास बैठकर आराम करते किसान परिवार (ETV Bharat Kota)