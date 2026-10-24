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किसानों को फायदा: कोटा की भामाशाह मंडी में MSP से सोयाबीन में 2 हजार व उड़द में 1500 मिल रहे ज्यादा

सोयाबीन और उड़द की तौल करते हुए ( ETV Bharat Kota )

कोटा: भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोयाबीन और उड़द की आवक लगातार बढ़ रही है. वर्तमान में करीब 30 हजार क्विंटल के आसपास सोयाबीन मंडी में पहुंच रही है, जबकि उड़द 10 हजार क्विंटल के आसपास है. दोनों के दाम बीते सालों से ज्यादा हैं, लेकिन आवक कम है. सोयाबीन में 2000 रुपये और उड़द में 1500 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा मिल रहे हैं.

बारां जिले के अंता इलाके के गणेशपुरा से कोटा मंडी में माल बेचने आए किसान अजय सिंह का कहना है कि इस बार उड़द के दाम ठीक मिल रहे हैं, हालांकि उत्पादन सभी किसानों का कम हुआ है. उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए बताया कि दो बीघा में 4 क्विंटल के आसपास ही उत्पादन हुआ है. अन्य किसानों का इससे भी कम है, जबकि कुछ का ज्यादा है. वहीं अधिकांश किसानों का उत्पादन कम ही रहा है. इस बार फसलों में पीलिया रोग आ गया था, जिसका असर देखने को मिला है. उनका कहना है कि दाम में बढ़ोतरी जरूर है, लेकिन उत्पादन कम है. पिछले साल मंडी में 7100 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिला था, लेकिन तब उत्पादन थोड़ा ज्यादा था.