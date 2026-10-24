किसानों को फायदा: कोटा की भामाशाह मंडी में MSP से सोयाबीन में 2 हजार व उड़द में 1500 मिल रहे ज्यादा
सोयाबीन 7,000 और उड़द 8,700 रुपए प्रति क्विंटल के पार बिकने से किसानों को रिकॉर्ड दाम मिल रहे हैं.
Published : October 24, 2026 at 8:20 PM IST
कोटा: भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोयाबीन और उड़द की आवक लगातार बढ़ रही है. वर्तमान में करीब 30 हजार क्विंटल के आसपास सोयाबीन मंडी में पहुंच रही है, जबकि उड़द 10 हजार क्विंटल के आसपास है. दोनों के दाम बीते सालों से ज्यादा हैं, लेकिन आवक कम है. सोयाबीन में 2000 रुपये और उड़द में 1500 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा मिल रहे हैं.
बारां जिले के अंता इलाके के गणेशपुरा से कोटा मंडी में माल बेचने आए किसान अजय सिंह का कहना है कि इस बार उड़द के दाम ठीक मिल रहे हैं, हालांकि उत्पादन सभी किसानों का कम हुआ है. उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए बताया कि दो बीघा में 4 क्विंटल के आसपास ही उत्पादन हुआ है. अन्य किसानों का इससे भी कम है, जबकि कुछ का ज्यादा है. वहीं अधिकांश किसानों का उत्पादन कम ही रहा है. इस बार फसलों में पीलिया रोग आ गया था, जिसका असर देखने को मिला है. उनका कहना है कि दाम में बढ़ोतरी जरूर है, लेकिन उत्पादन कम है. पिछले साल मंडी में 7100 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिला था, लेकिन तब उत्पादन थोड़ा ज्यादा था.
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दूसरी तरफ सोयाबीन लेकर मंडी में आए किसान कमला शंकर का कहना है कि सोयाबीन के दाम काफी अच्छे मिल रहे हैं. पिछली बार से उन्हें 2 हजार रुपये तक ज्यादा मिल रहे हैं. पिछली बार उन्होंने 4800 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन बेची थी. इस बार एक बार 6800 रुपये और शनिवार को 7000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिला है. उन्होंने कहा कि बीज खराब होने से उनका उत्पादन 2 क्विंटल के आसपास ही हुआ है, लेकिन अन्य किसानों का उत्पादन तीन से चार क्विंटल प्रति बीघा है.
सोयाबीन के दाम 2000 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा: भामाशाह कृषि उपज मंडी के सचिव मनोज कुमार मीणा का कहना है कि उड़द की करीब 10000 क्विंटल यानी 20000 बोरी के लगभग आवक रोज हो रही है. दाम भी बीते साल से ज्यादा हैं. वर्तमान में 6000 से 8700 रुपये प्रति क्विंटल तक दाम चल रहे हैं. मॉडल दाम भी 7900 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास हैं. इसी तरह से सोयाबीन के दाम भी 6400 से 7100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं, वहीं मॉडल भाव 6850 रुपये प्रति क्विंटल है. मॉडल भाव वह होते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा माल की तुलाई होती है. सोयाबीन की आवक भी मंडी में 30000 क्विंटल यानी 60000 बोरी के आसपास है. बीते साल से दोनों फसलों में करीब 1500 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक ज्यादा दाम किसानों को मिल रहे हैं.
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खरीद के आदेश आना शेष, तैयारी पूरी: राजफैड के कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक विष्णु दत्त शर्मा का कहना है कि उड़द और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद करने के लिए सरकार से आदेश आना बाकी है, लेकिन वर्तमान में खुले बाजार और भामाशाह मंडियों में ही दाम काफी ज्यादा हैं. इसलिए सरकारी खरीद होना मुश्किल लग रहा है. हालांकि, खरीद के टेंडर कर दिए गए हैं और तैयारियां भी पूरी हैं. इस बार सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5708 रुपये और उड़द का 8200 रुपये प्रति क्विंटल है. साल 2025 की तुलना में सोयाबीन में 380 रुपये और उड़द में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल सोयाबीन का 5328 रुपये और उड़द का 7800 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य था, और दोनों की खरीद भी इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई थी.
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