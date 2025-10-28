ETV Bharat / state

कवच 4.0 सिक्योरिटी फीचर इंस्टॉल करने वाला देश का पहला रेल मंडल बना कोटा

कवच इंस्टॉलेशन का जश्न मनाते रेलकर्मी ( Courtesy-Kota railway division )

कोटा: कोटा रेल मंडल से गुजर रही दिल्ली-मुंबई रेल लाइन के 549 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मथुरा से नागदा के बीच कवच 4.0 का इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है. इस सिक्योरिटी फीचर को इंस्टॉल करने वाला कोटा रेल मंडल देश में पहला है. इस स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन सिक्योरिटी फीचर के चलते दुर्घटना नहीं होगी. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इस सिक्योरिटी फीचर के बाद कोटा रेल मंडल मानवीय गलती से होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षित हो गया है. सौरभ जैन ने बताया कि कोटा रेल मंडल के 324 किलोमीटर में 30 जुलाई, 2025 को यह कमिश्निंग पूरी हो गई थी. वहीं कोटा नागदा खंड में 27 अक्टूबर को यह कमीशन पूरा किया गया है. यह पूरा कार्य महज सवा साल में ही पूरा कर लिया गया है. जबकि कई विकसित देशों को ऐसी उन्नत ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित करने और लागू करने में 20 से 30 वर्ष का समय लगता है. इस स्वदेशी प्रणाली को जुलाई 2024 में आरडीएसओ (रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन) ने स्वीकृति दी थी. तत्पश्चात टावर लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया. पढ़ें: रेल मंत्री ने कवच 4.0 का किया ट्रायल रन, अब लगेगी रेल हादसों पर रोक - Kavach 4 testing