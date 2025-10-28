कवच 4.0 सिक्योरिटी फीचर इंस्टॉल करने वाला देश का पहला रेल मंडल बना कोटा
सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि कवच भारतीय रेल का स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो दुर्घटनाओं को रोकता है.
Published : October 28, 2025 at 8:43 PM IST
कोटा: कोटा रेल मंडल से गुजर रही दिल्ली-मुंबई रेल लाइन के 549 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मथुरा से नागदा के बीच कवच 4.0 का इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है. इस सिक्योरिटी फीचर को इंस्टॉल करने वाला कोटा रेल मंडल देश में पहला है. इस स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन सिक्योरिटी फीचर के चलते दुर्घटना नहीं होगी. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इस सिक्योरिटी फीचर के बाद कोटा रेल मंडल मानवीय गलती से होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षित हो गया है.
सौरभ जैन ने बताया कि कोटा रेल मंडल के 324 किलोमीटर में 30 जुलाई, 2025 को यह कमिश्निंग पूरी हो गई थी. वहीं कोटा नागदा खंड में 27 अक्टूबर को यह कमीशन पूरा किया गया है. यह पूरा कार्य महज सवा साल में ही पूरा कर लिया गया है. जबकि कई विकसित देशों को ऐसी उन्नत ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित करने और लागू करने में 20 से 30 वर्ष का समय लगता है. इस स्वदेशी प्रणाली को जुलाई 2024 में आरडीएसओ (रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन) ने स्वीकृति दी थी. तत्पश्चात टावर लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया.
उन्होंने बताया कि पहला कवच टावर मथुरा के बाद पिंगोरा–सेवर के बीच स्थापित किया गया, जबकि दूसरा टावर बयाना स्टेशन पर लगाया गया था. दिल्ली-मुंबई रेल खंड को 160 की स्पीड के अनुकूल भी बनाया जा रहा है. यह कार्य भी गति शक्ति योजना के तहत किया जा रहा है. दूसरी तरफ कवच 4.0 के लिए 428 करोड़ रुपए रेलवे ने मथुरा से नागदा के बीच में खर्च किए हैं. इसमें 130 कवच टावर भी लगाए गए हैं.
ऐसे काम करता है कवच 4.0: सीनियर डीसीएम जैन ने बताया कि कवच भारतीय रेल का स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (ATP) है. इसमें नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए कवच आमने-सामने की स्थिति में दो ट्रेनों के टकराने से रोक देती है. इसके तहत दोनों ट्रेनों में ऑटोमेटिक ही ब्रेक लग जाते हैं. यह कोहरे की स्थिति और आमने-सामने नजर नहीं आने पर भी ट्रेन के इंजन में डैशबोर्ड पर सिग्नल उपलब्ध कराती है. जिससे लोको पायलट को बाहरी सिग्नल देखने की आवश्यकता नहीं रहती है.