ETV Bharat / state

कोटा की अरुंधति फिनलैंड में मारेंगी पंच, 70 किलो भार वर्ग में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: शहर की इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी फिनलैंड में इंटरनेशनल टैमर कप टूर्नामेंट खेलेगी. अरुंधति भारतीय टीम का हिस्सा हैं. अरुंधति बुधवार को दिल्ली से फिनलैंड रवाना हुई हैं. यह टूर्नामेंट फिनलैंड के टैम्पेरे शहर में 28 अक्टूबर से दो नवंबर तक खेला जा रहा है. इसमें बॉक्सिंग के मुकाबले 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच होंगे.