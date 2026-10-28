कोटा की अरुंधति फिनलैंड में मारेंगी पंच, 70 किलो भार वर्ग में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व
इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति टैमर कप खेलने वाली भारतीय टीम में शामिल हैं.
Published : October 28, 2026 at 8:16 PM IST
कोटा: शहर की इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी फिनलैंड में इंटरनेशनल टैमर कप टूर्नामेंट खेलेगी. अरुंधति भारतीय टीम का हिस्सा हैं. अरुंधति बुधवार को दिल्ली से फिनलैंड रवाना हुई हैं. यह टूर्नामेंट फिनलैंड के टैम्पेरे शहर में 28 अक्टूबर से दो नवंबर तक खेला जा रहा है. इसमें बॉक्सिंग के मुकाबले 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच होंगे.
70 किलो भार वर्ग में उतरेंगी: अरुंधति के फिनलैंड रवाना होने पर उनके पिता और जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष सुरेश चौधरी, माता सुनीता चौधरी, राजस्थान बॉक्सिंग संघ के सचिव नरेंद्र कुमार निर्वाण और अध्यक्ष धीरेंद्र चौधरी ने शुभकामनाएं दी. सभी ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने और देश का नाम रोशन करने की उम्मीद जताई. अरुंधति के शुरुआती कोच अशोक गौतम ने बताया कि ओलंपिक वेट कैटेगरी के खिलाड़ी ही इसमें शामिल होंगे. इस प्रतियोगिता में विश्व के टॉप 8 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. भारतीय टीम में सात महिला और सात पुरुष खिलाड़ी शामिल है. अरुंधति चौधरी 70 किलो भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं.
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12 गोल्ड जीत चुकी: कोच अशोक गौतम ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अरुंधति अब तक 12 स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीत चुकी हैं. अरुंधति ने कॉमनवेल्थ में हाल में स्वर्ण पदक जीता है. इसके पहले एशियाई चैंपियनशिप, बॉक्सिंग वर्ल्ड कप और यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप सहित कई मुकाबले जीत चुकी हैं. टैमर कप उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की 14वीं प्रतियोगिता होगी. अरुंधति को हाल में एशिया एथलीट बॉक्सिंग कमेटी का वाइस चेयरमैन बनाया गया है. उनकी इस उपलब्धि से कोटा समेत पूरे राज्य के खेल जगत में खुशी है. इससे पहले कोटा जिला प्रशासन ने अरुंधति को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एंबेसडर भी बनाया था.
गोल्ड मेडल रहेगा लक्ष्य: अरुंधति ने बताया कि वह टैमर कप में गोल्ड मेडल जीतने को मैदान में उतरेंगी. उनका कहना था, बीते 1 साल से उनका खेल काफी अच्छा चल रहा है. इसके लिए कोच के साथ काफी मेहनत भी कर रही हैं. इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में बाहरी व बड़े खिलाड़ियों से कंपटीशन मिलता है. उनसे मजबूती आती है. इसके बाद वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ जीत पाई हूं. अरुंधति का अगला लक्ष्य ओलंपिक है.
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