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कोटा: 15 हजार की रिश्वत लेते एएसआई ट्रैप, 35 हजार पहले लिए, 30 हजार की और थी डिमांड

परिवादी और उसके माता-पिता का मारपीट के मामले में से नाम निकालने के लिए आरोपी एएसआई रिश्वत मांग रहा था.

Accused Ravindra Yadav
आरोपी रविंद्र यादव (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 9:57 PM IST

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कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कोटा की टीम ने बुधवार को रिश्वत के मामले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रविंद्र यादव को गिरफ्तार किया. आरोपी भीमगंज मंडी में तैनात था और परिवादी से 15 हजार की घूस लेते ट्रैप किया गया. परिवादी और उसके माता-पिता का मारपीट के मामले में से नाम निकालने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी. आरोपी ने रिश्वत की राशि भी न्यायालय परिसर के बाहर ली थी. जहां से एसीबी की टीम ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में आरोपी परिवादी से पहले 35000 रुपए वसूल चुका है. जबकि वर्तमान में वह 30000 रुपए की डिमांड कर रहा था. उसने कुल 65000 रुपए रिश्वत की मांग की थी.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की इंस्पेक्टर चंद्रकंवर ने बताया कि भीमगंज मंडी थाने में सितंबर महीने में एक मारपीट का प्रकरण दर्ज हुआ था. जिसमें परिवादी और उसकी माता-पिता भी आरोपी थे. इस मामले में परिवादी और उसके माता-पिता का नाम जांच में निकालने के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रविन्द्र यादव रिश्वत मांग रहे थे. इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम को परिवाद मिला था. जिसमें परिवादी ने बताया कि उससे 35000 पहले लिए जा चुके हैं. जबकि 30 हजार रुपए की डिमांड और की जा रही है.

पढ़ें: ACB Action : राजसमंद में 25 लाख की रिश्वत लेते व्यक्ति को पकड़ा, सीजीएसटी अधीक्षक डिटेन और दलाल गिरफ्तार

मामले के सत्यापन में रिश्वत मांगने की बात सामने आ गई थी. इसके बाद टीम ने बुधवार को ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया था. जिसमें आरोपी रविंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया. मौके पर कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में फिलहाल किसी अन्य की संलिप्तता सामने नहीं आई है. मामले में आरोपी के बोरखेड़ा थाना इलाके के अर्जुनपुरा गांव में घर पर भी तलाश की जा रही है. जहां पर टीम को तलाशी के लिए भेजा गया है. आरोपी ने खेतों के बीच में ही मकान बनाया हुआ है. साथ ही व​ह बीते लंबे समय से कोटा में ही है.

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KOTA ACB ACTION ON ASI
ASI DEMANDED BRIBE FOR CASE
ASI CAUGHT TAKING RS 15000
रिश्वत लेते एएसआई ट्रैप
ASI TRAPPED IN BRIBE CASE

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