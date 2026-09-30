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कोटा: 15 हजार की रिश्वत लेते एएसआई ट्रैप, 35 हजार पहले लिए, 30 हजार की और थी डिमांड

आरोपी रविंद्र यादव ( ETV Bharat Kota )

कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कोटा की टीम ने बुधवार को रिश्वत के मामले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रविंद्र यादव को गिरफ्तार किया. आरोपी भीमगंज मंडी में तैनात था और परिवादी से 15 हजार की घूस लेते ट्रैप किया गया. परिवादी और उसके माता-पिता का मारपीट के मामले में से नाम निकालने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी. आरोपी ने रिश्वत की राशि भी न्यायालय परिसर के बाहर ली थी. जहां से एसीबी की टीम ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में आरोपी परिवादी से पहले 35000 रुपए वसूल चुका है. जबकि वर्तमान में वह 30000 रुपए की डिमांड कर रहा था. उसने कुल 65000 रुपए रिश्वत की मांग की थी.