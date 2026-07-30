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कोटा एयरपोर्ट: स्पीकर बिरला और उड्डयन मंत्री ने ली रिव्यू मीटिंग, दिसंबर 2027 को पहली फ्लाइट का लक्ष्य

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण के तहत फाउंडेशन कार्य शुरू हो चुका है.

Speaker Birla and the Aviation Minister present at meeting
बैठक में मौजूद स्पीकर बिरला और उड्डयन मंत्री (Source - OM Birla Office)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 6:48 PM IST

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कोटा: शंभूपुरा में 1507 करोड़ रुपए से कोटा–बूंदी एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है. इस एयरपोर्ट का शिलान्यास गत 7 मार्च को किया गया था. इसके निर्माण की रिव्यू मीटिंग दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने ली. केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में उपस्थित रहे.

बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिरला ने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण की समय सीमा नवंबर 2027 तय की हुई है. जबकि पहली फ्लाइट का लक्ष्य दिसम्बर 2027 तय किया गया है. यह हाड़ौती की धरती से पहली उड़ान रहेगी. एयरपोर्ट का निर्माण पूरी क्वालिटी से किया जाना है. बैठक में केंद्रीय उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि सभी संबंधित एजेंसी की एनओसी हर स्वीकृतियों के कार्य जल्द पूरे किए जाएं. हर तीन माह में एयरपोर्ट निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा होगी. इस बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी मौजूद रहे.

Airport Master Plan
एयरपोर्ट का मास्टर प्लान (Source - OM Birla Office)

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3200 मीटर लंबा रनवे: ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 440 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा. इसमें 45 मीटर चौड़ी और 3200 मीटर लंबे रनवे का निर्माण भी किया जाएगा. इस एयरपोर्ट की क्षमता 7, Airbus A321 बोइंग विमान के एक साथ खड़े होने की रहेगी. वहीं डोमेस्टिक पैसेंजर टर्मिनल 20 हजार स्क्वायर मीटर में बनेगा, जिसमें पीक ऑवर में 1000 पैसेंजर आ जा सकेंगे. यहां कैटेगिरी 3 का एटीसी टावर बनाया जाएगा. साथ ही फायर स्टेशन और मोटर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और मैकेनिकल वर्कशॉप बनाया जाएगा.

Review meeting held in Delhi
दिल्ली में आयोजित हुई रिव्यू मीटिंग (Source - OM Birla Office)

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एयरपोर्ट निर्माण में फाउंडेशन कार्य शुरू: संसद भवन में आयोजित बैठक में एयरपोर्ट निर्माण की वर्तमान प्रगति की रिपोर्ट भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने रखी. जिसमें बताया कि निर्माण मई 2025 में ही शुरू हो गया था. डिजाइन डेवलपमेंट का काम 80 प्रतिशत हो चुका है. निर्माण कार्य के तहत फाउंडेशन का काम भी शुरू हो गया है.

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REVIEW MEETING OF KOTA AIRPORT
BIRLA CHAIRED KOTA AIRPORT MEETING
FIRST FLIGHT FROM KOTA AIRPORT
KOTA BUNDI AIRPORT

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