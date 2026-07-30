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कोटा एयरपोर्ट: स्पीकर बिरला और उड्डयन मंत्री ने ली रिव्यू मीटिंग, दिसंबर 2027 को पहली फ्लाइट का लक्ष्य

बैठक में मौजूद स्पीकर बिरला और उड्डयन मंत्री ( Source - OM Birla Office )