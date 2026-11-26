राजस्थान में पहली बार शुरू होगा नेचुरल फार्मिंग में बीएससी कोर्स, कोटा कृषि विश्वविद्यालय ने की तैयारी
नई शिक्षा नीति-2020 के तहत मिलेगी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग की डिग्री. 2027 से उम्मेदगंज कॉलेज में शुरू होगी पढ़ाई.
Published : November 26, 2026 at 4:34 PM IST
कोटा: कृषि विश्वविद्यालय कोटा में जल्द ही नेचुरल फार्मिंग पर नया कोर्स शुरू किया जाएगा. इसकी पूरी तैयारी विश्वविद्यालय ने कर ली है और इसकी घोषणा भी कर दी है. विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मुकेश चंद्र गोयल ने बताया कि यह कोर्स राजस्थान में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय में शुरू किया जा रहा है. यह कोर्स पूरी तरह नई शिक्षा नीति-2020 पर आधारित होगा, जिसमें क्रेडिट ऑवर के आधार पर डिग्री दी जाएगी. इस कोर्स का नाम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग होगा.कोर्स को शुरू करने के लिए डायरेक्टर एजुकेशन डॉ. जितेंद्र सिंह के निर्देशन में एक कमेटी गठित की गई है. यह कमेटी कोर्स को अंतिम रूप दे रही है. इसके बाद यह कोर्स अगले साल 2027 से विश्वविद्यालय के उम्मेदगंज कृषि कॉलेज में लागू कर दिया जाएगा.
8 सेमेस्टर में होगी पढ़ाई: डॉ. गोयल ने बताया कि 166 क्रेडिट ऑवर्स स्टूडेंट्स को अर्न करने होंगे. इसके अलावा 10 क्रेडिट ऑवर्स स्टूडेंट को लेने होंगे. इसमें 8 सेमेस्टर होंगे. प्रत्येक सेमेस्टर में 20 से 22 क्रेडिट ऑवर्स होंगे. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की छठी डीन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कोर्स शुरू किया गया है. इसकी स्वीकृति भी आईसीएआर ने जारी की है. जिसके आधार पर ही 25 सीटों पर एडमिशन मिलेगा.
जिनमें जेट और आईसीएआर की काउंसलिंग के जरिए एडमिशन होंगे. वर्तमान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत 16 कॉलेज हैं. जिसमें तीन यूनिवर्सिटी के हैं. ये कोटा का उम्मेदगंज, झालावाड़ और बूंदी का हिंडोली है. जबकि 13 एफिलिएटेड कॉलेज हैं. यूनिवर्सिटी के तीन कॉलेजों में यूजी की 285 सीट्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर व फॉरेस्ट्री की हैं. कोटा के उम्मेदगंज कॉलेज में पहले की 65 सीट से बढ़कर सीट्स 90 हो जाएगी. यूनिवर्सिटी के कॉलेज में सीटों की संख्या 310 होगी.
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एक साल में 44 क्रेडिट पूरे करने पर सर्टिफिकेट: डॉ. गोयल ने बताया कि इस कोर्स के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी होगा. इस कोर्स की आईसीएआर से रिपोर्ट मिलने के बाद पहले एकेडमिक काउंसिल में स्वीकृति ली गई है और इसके बाद बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (बोम) मीटिंग में भी इसे स्वीकृत करवाया गया है. यह पूरी तरह से क्रेडिट ऑवर के आधार पर कोर्स है. ऐसे में अगर विद्यार्थी एक साल यानी करीब दो सेमेस्टर या 44 के आसपास क्रेडिट स्कोर ले लेता है, तब उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा. वहीं, इसके बाद 4 सेमेस्टर या 88 क्रेडिट स्कोर बन जाएगा, तब उसे डिप्लोमा मिल जाएगा. पूरा कोर्स 4 साल का करने पर उसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री मिलेगी.
नेचुरल फार्मिंग में पढ़ाए जाएंगे 20 से ज्यादा विषय: नेचुरल फार्मिंग का इतिहास से लेकर सीड प्रोडक्शन और बायो रिसोर्स तक की पढ़ाई होगी. इसमें इंडियन हेरिटेज का नेचुरल फार्मिंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, सॉइल न्यूट्रिशन, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, कम्युनिकेशन स्किल, काऊ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, सॉइल बायोलॉजी ऑफ नेचुरल फार्मिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंसेंट इकोलॉजी, क्रॉप मैनेजमेंट एंड नेचुरल फार्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ बायो इनपुट्स, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और फार्म पावर एंड मशीनरी की पढ़ाई होगी.इसके अलावा एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, बेसिक एंड अप्लाइड एग्रीकल्चर स्टैटिसटिक्स, स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और बायो रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई होगी.
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