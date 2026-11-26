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राजस्थान में पहली बार शुरू होगा नेचुरल फार्मिंग में बीएससी कोर्स, कोटा कृषि विश्वविद्यालय ने की तैयारी

कृषि विश्वविद्यालय कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कृषि विश्वविद्यालय कोटा में जल्द ही नेचुरल फार्मिंग पर नया कोर्स शुरू किया जाएगा. इसकी पूरी तैयारी विश्वविद्यालय ने कर ली है और इसकी घोषणा भी कर दी है. विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मुकेश चंद्र गोयल ने बताया कि यह कोर्स राजस्थान में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय में शुरू किया जा रहा है. यह कोर्स पूरी तरह नई शिक्षा नीति-2020 पर आधारित होगा, जिसमें क्रेडिट ऑवर के आधार पर डिग्री दी जाएगी. इस कोर्स का नाम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग होगा.कोर्स को शुरू करने के लिए डायरेक्टर एजुकेशन डॉ. जितेंद्र सिंह के निर्देशन में एक कमेटी गठित की गई है. यह कमेटी कोर्स को अंतिम रूप दे रही है. इसके बाद यह कोर्स अगले साल 2027 से विश्वविद्यालय के उम्मेदगंज कृषि कॉलेज में लागू कर दिया जाएगा.