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आलू से मोटापा और शुगर, सिर्फ भ्रम है, CPRI निदेशक बोले- उबला हुआ आलू सबसे फायदेमंद, कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय मंथन

शुगर को लेकर उन्होंने कहा कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम रेंज का है, इसमें शुगर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती. डायबिटीज के मरीज भी थोड़ी मात्रा में आलू खा सकते हैं. जिस तरह चावल में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वैसा आलू में नहीं है. अब हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मीडियम से लो लेवल पर लाया जाए. इसके लिए नई वैरायटी पर रिसर्च की जा रही है.

आलू से एसिडिटी होने की बात गलत है. ऐसा कोई फैक्ट नहीं है. कंज्यूमर को प्रिकॉशन रखना चाहिए कि इसे फ्राइड रूप में खाना नुकसान कर सकता है. आलू में महज 0.1 प्रतिशत फैट होता है, इसलिए इससे मोटापा बढ़ने की बात भी गलत है. इतने कम फैट वाले पदार्थ से मोटापा नहीं हो सकता. हमारे खाने के तरीके से आलू में तेल या घी अब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए फैट बढ़ जाती है. फ्राई करके ज्यादा खाने से नुकसान होता है, जबकि भुना हुआ या उबला हुआ आलू कोई नुकसान नहीं करता.

कम फैट और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फ्राइड आलू से बचने की सलाह: डॉ. बृजेश सिंह ने कहा कि आलू को लेकर नई वैरायटी तैयार की जा रही है, जिनमें जिंक और आयरन की मात्रा ज्यादा है. इसके लिए तीन वैरायटी कुफरी मानिक, कुफरी जमुनिया और कुफरी नीलकंठ तैयार की गई है. इनसे हीमोग्लोबिन बढ़ाने और एनीमिया में मदद मिलेगी.

कोटा: कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय समन्वित आलू अनुसंधान परियोजना की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक मंगलवार से शुरू हुई. बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (CPRI) शिमला के निदेशक डॉ. बृजेश सिंह कोटा पहुंचे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा- देश में आलू को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, जैसे- आलू खाने से मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज के मरीजों को आलू नहीं खाना चाहिए और इससे एसिडिटी होती है. ये तीनों ही बातें पूरी तरह गलत हैं.

बायो-फोर्टिफाइड और एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं तीनों नई वैरायटी: डॉ. बृजेश सिंह ने कहा कि बायो-फोर्टिफाइड का जमाना आ गया है, सरकार भी इसे काफी प्रोत्साहित कर रही है. नई वैरायटी में न्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा रहती है. आलू में भी हमने नई वैरायटी तैयार की हैं. इनका उत्पादन कोटा कृषि विश्वविद्यालय के केंद्र के जरिए भी हो रहा है. कुफरी नीलकंठ बैंगनी कलर का आलू है, जो अंदर से पीला रहता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा है. कुफरी मानिक बाहर से लाल कलर का है और यह भी एंटीऑक्सीडेंट रिच है. इसके अलावा 2 साल पहले आई कुफरी जमुनिया है, यह अंदर और बाहर दोनों तरफ से बैंगनी है. यह भी एंटीऑक्सीडेंट रिच है.

इन आलूओं में जिंक और आयरन की मात्रा ज्यादा है. उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा आलू उत्तर प्रदेश में होता है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात में होता है. राजस्थान में ज्यादातर एरिया सूखा है और आलू को काफी ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए यहां ज्यादा एरिया में आलू नहीं होता. कोटा विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम का सेंटर है, जहां एरिया के हिसाब से वैरायटी पर रिसर्च हो रहा है.

कृषि विश्वविद्यालय कोटा में उत्पादित की जा रही कुफरी मानिक वैरायटी. (ETV Bharat Kota)

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माइक्रोन्यूट्रिएंट और इम्युनिटी बढ़ाने वाले आलू पर शोध: कृषि विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रो. डॉ. विमला डुकवाल ने कहा कि यह सालाना मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें देशभर से रीजनल सेंटर के लोग आए हैं. इसमें आलू पर हो रही रिसर्च पर चर्चा की जा रही है. नई वैरायटी की समस्या और उनके प्रयोग पर भी चर्चा हो रही है, जिनमें ज्यादा उत्पादन, कम बीमारी, अनुकूल वातावरण के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट और शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने वाले आलू पर भी चर्चा की गई.

कोटा सेंटर के प्रभारी और कृषि विश्वविद्यालय के प्रो. बीएल नागर ने बताया कि कोटा रीजन ड्राई एरिया है, जबकि अन्य 17 सेंटर में पानी पर्याप्त मात्रा में है. यहां 19 प्रतिशत ड्राईनेस रहती है. इन्हीं विषयों पर हमारा सेंटर रिसर्च कर रहा है और यहां होने वाली बीमारियों को भी आइडेंटिफाई कर रहा है. कोटा सेंटर के अधीन एक छोटा सा गांव अर्जुनपुरा है, जो पोटैटो विलेज के नाम से जाना जाता है. वहां बड़ी मात्रा में आलू होता है और वहां भी आलू अनुसंधान केंद्र शिमला से जारी वैरायटी का उत्पादन किया जा रहा है.

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