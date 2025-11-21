ETV Bharat / state

कोटा मंडी पहुंच रहा दो लाख बोरी माल, डेढ़ किमी तक ट्रकों की कतार, तुलाई की वेटिंग दो से चार दिन

मध्य प्रदेश के दतिया से माल बेचने आए किसान लोकेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोटा में धान के अच्छे दाम मिल जाते हैं इसीलिए वे यहां माल लाए हैं. नंबर नहीं आने पर रोजाना हजारों रुपए का अतिरिक्त खर्च हो रहा है. इसमें ट्रक को अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है. दूसरी तरफ ट्रक चालक को भी खर्चा देना पड़ रहा है. हमारा रुकने का खर्चा हो रहा है. चार दिन से रुके हैं, लेकिन नंबर नहीं आया. मध्य प्रदेश के शिवपुरी की कोलारस के पीपरोड़ा निवासी इंद्रभान लोधी बोले, कब हमारा नंबर आएगा, कुछ कह नहीं सकते हैं. हम बीते तीन से चार दिनों से इंतजार कर रहे हैं.

कोटा: एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह कृषि उपज मंडी में धान उत्पादकों को लंबी कतार का सामना करना पड़ रहा है. दो से चार दिन तक फसल तुलाई में नंबर नहीं आ पा रहा. इसकी बड़ी वजह मंडी यार्ड में माल फैलाने की कम जगह और ज्यादा आवक होना है. मंडी के बाहर डेढ़ किमी तक कतार है. किसान के साथ माल लाए ट्रक चालक और अन्य भी परेशान हैं. इनमें अधिकांश दूसरे राज्यों से माल बेचने पहुंचे हैं.

कुछ समय एंट्री, फिर 24 घंटे इंतजार: बूंदी के हिंडोली के देवजी का थाना निवासी ट्रक चालक घनश्याम ने कहा कि किसानों का ही माल लाया है. कुछ समय ट्रकों को एंट्री मिलती है, इसके बाद वापस मंडी के गेट अगले 24 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं. ट्रक चालक पहले ही कतार लगाकर खड़े हैं. उन्हें रोज केवल 300 मीटर आगे ट्रक को सरकाना पड़ता है. तीन से चार दिन में मंडी में प्रवेश कर पाते हैं. मंडी प्रशासन ट्रैक्टर ट्रॉली को प्राथमिकता से अंदर ले रहा है, जबकि ट्रक में भी किसान का ही माल आया है. ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी हो जाती है, तब ट्रक अंदर जा पाते हैं.

सीजन होने से तंग: कृषि मंडी के सेक्रेटरी मनोज मीणा ने कहा कि किसानों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं. उनके रुकने का भी इंतजाम है. मंडी में सीजन के चलते स्थिति काफी तंग है. मंडी के बाहर 500 ट्रक खड़े हैं. भामाशाह मंडी के मुख्य गेट से बात की जाए तो यह कतार आगे चलकर डीसीएम रोड होते रेलवे ओवरब्रिज तक पहुंच गई. रात 11 बजे गेट खोलते हैं. लगभग डेढ़ घंटे गेट खुलते हैं क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रकों के आ जाने से मंडी भर जाती है. शुक्रवार को करीब 150 ट्रक को एंट्री दी.

2 लाख बोरी आवक: ग्रेन और सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी ने बताया कि मंडी में अभी करीब 2 लाख बोरी से ज्यादा माल आ रहा है, यानी 1 लाख क्विंटल से ज्यादा तुलाई होती है. इसमें करीब 85 फीसदी धान की आवक है. इसके बाद लहसुन और सोयाबीन भी बड़ी मात्रा में पहुंच रही है. माल तुलाई के बाद बारदाने में पैक करते हैं. मंडी में पहले माल खाली किया जाता और फिर वापस चढ़ाते हैं. ऐसे में भी समय लगता है. इसके लिए भी वाहनों का अंदर आना और जगह मिलना मुश्किल हो रहा है.

ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में तालमेल से एंट्री: एसोसिएशन अध्यक्ष अविनाश राठी का कहना है कि मंडी में रोज 150 ट्रक और 1500 ट्रैक्टर ट्रॉली को प्रवेश दे रहे हैं. एक ट्रॉली में 60 बोरी माल आता है, जबकि ट्रक में 600 बोरी. ट्रॉली स्थानीय किसानों की होती है, जो साल भर मंडी आते हैं. उनके पास फसल बचाने के संसाधन भी कम होते हैं,जबकि ट्रक के पास पर्याप्त बचाव के संसाधन होते हैं. हम दोनों में सामंजस्य बनाकर प्रवेश दे रहे हैं, इसलिए ट्रैक्टर ट्रॉली एंट्री करवा देते हैं.