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Kota Accident : फुटकर और फर्नीचर शॉप में घुसी बेकाबू कार, प्रत्यक्षदर्शी बोले- नाबालिग चला रहे थे

दुर्घटनाग्रस्त कार ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के बोरखेड़ा थेकड़ा लिंक रोड पर शुक्रवार को एक बेकाबू कार दुकान में जा घुसी. यह अनियंत्रित कार काफी तेज गति से चल रही थी, जिसे पहले सड़क किनारे दीपावली पर मटकी बेच रही महिला की सामग्री को टक्कर मार दी. इस घटना में दो स्कूटी को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि एक फुटकर मटकी बेचने वालों और फर्नीचर की दुकान में नुकसान हुआ है.