Kota Accident : फुटकर और फर्नीचर शॉप में घुसी बेकाबू कार, प्रत्यक्षदर्शी बोले- नाबालिग चला रहे थे
बोरखेड़ा थेकड़ा लिंक रोड पर शुक्रवार को एक अनियंत्रित कार दुकान में घुसने का मामला सामने आया है.
Published : November 6, 2026 at 5:03 PM IST
कोटा: शहर के बोरखेड़ा थेकड़ा लिंक रोड पर शुक्रवार को एक बेकाबू कार दुकान में जा घुसी. यह अनियंत्रित कार काफी तेज गति से चल रही थी, जिसे पहले सड़क किनारे दीपावली पर मटकी बेच रही महिला की सामग्री को टक्कर मार दी. इस घटना में दो स्कूटी को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि एक फुटकर मटकी बेचने वालों और फर्नीचर की दुकान में नुकसान हुआ है.
मौके पर बोरखेड़ा थाने के हैड कांस्टेबल राम लखन मीणा पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि एक कार अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गई है. यह दुर्घटना 2:40 के आसपास हुई है. इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है. प्रारंभिक तौर पर स्थानीय लोग नाबालिग बालकों के कार चलाने की बात कह रहे हैं. इसके संबंध में पड़ताल की जाएगी. घटना के बारे में अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है. क्रेन की मदद से कार को उठाया गया है. कार मलिक के संबंध में पड़ताल की जा रही है.
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बाल-बाल बचा लड़का व फर्नीचर व्यवसाई : घटना के प्रत्यक्षदर्शी दुकानदार अंचित का कहना है कि नाबालिग कार चला रहे थे. यह पहले टेंट लगाकर अस्थाई रूप से संचालित की जा रही मटके बेचने की शॉप में घुस गया. वहां एक छोटे बच्चे को चोट लगी और उसकी नानी भी चोटिल हुई है.
दोनों बाल-बाल बचे हैं. वहां एक स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई. इसके बाद सामने की तरफ फर्नीचर की शॉप के बाहर एक स्कूटी को टक्कर मार दी. लोहे की ग्रिल से यह रुकी है. बच्चे कार में ही थे. गाड़ी को चालू छोड़कर ही फरार हो गए. कार का मुंह दुकान की तरफ होता तो वह दुकान में ही घुस जाती.
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दुकानदार विनीत शर्मा का कहना है कि फर्नीचर का काफी सामान टूट गया है. पूरे प्रकरण के बाद हड़कंप मच गया. कार में चार बच्चे सवार थे, जिनमें दो आगे और दो पीछे की तरफ सवार थे. बच्चा ही कार चला रहा था. दुर्घटना होने के तत्काल बाद मौके से फरार हो गए. प्लास्टिक की कुर्सियां, रिवॉल्विंग चेयर, बेड व काफी सामान खराब हो गया है. अब पुलिस थाने में शिकायत करेंगे.