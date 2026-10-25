कोटा: कार चालक को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा सिपाही 2000 घूस लेते ट्रैप
नांता थाने की बड़गांव चौकी के कांस्टेबल अभय सिंह को कार चालक से 2,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
Published : October 25, 2026 at 6:35 PM IST
कोटा: शहर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नांता थाने की बड़गांव चौकी के कांस्टेबल अभय सिंह को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी सिपाही परिवादी कार चालक को एट्रोसिटी एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत की राशि वसूल रहा था.
कार चालक को झूठे केस में फंसाने की धमकी: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरा मामला बीते 21 अक्टूबर को बड़गांव चौकी के समीप हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ है. इस एक्सीडेंट के दौरान एक डंपर चालक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी थी. टक्कर लगने के बाद वह मोटरसाइकिल सवार आगे चल रही एक कार से जा टकराया. दुर्घटना के बाद मौके पर कार चालक और डंपर चालक के बीच तीखी कहासुनी और विवाद हो गया.इस आपसी विवाद के बाद डंपर चालक ने कार चालक के खिलाफ धारा 3 एट्रोसिटी एक्ट के तहत पुलिस में एक शिकायत पत्र दे दिया था. इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा बड़गांव चौकी पर तैनात कांस्टेबल अभय सिंह को सौंपा गया था. मामले को रफा-दफा करने और इसके निस्तारण के एवज में कांस्टेबल अभय सिंह ने कार चालक से रिश्वत की मांग शुरू कर दी. अभय सिंह ने डराया कि यदि पैसे नहीं दिए तो वह कार चालक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट का गंभीर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भिजवा देगा.
कांस्टेबल अभय सिंह को रिश्वत लेते दबोचा: इस धमकी और अवैध वसूली से परेशान होकर कोटा निवासी कार चालक ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दफ्तर पहुंचकर आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई. एसीबी टीम द्वारा शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया गया. घटनाक्रम के सत्यापन के दौरान आरोपी अभय सिंह ने परिवादी से 700 रुपए की रिश्वत राशि मौके पर ही ले ली थी. इसके अलावा उसने बाकी बचे 2,000 बाद में लेने की सहमति जताई. शिकायत की पुष्टि होने के बाद एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एक स्पेशल ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया. योजना के तहत रविवार को परिवादी रिश्वत के 2,000 लेकर नांता थाने की बड़गांव चौकी पर पहुंचा. जैसे ही वहां कांस्टेबल अभय सिंह ने परिवादी से रिश्वत के 2,000 अपने हाथ में लिए, पहले से घात लगाकर बैठी एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया.
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