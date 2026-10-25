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कोटा: कार चालक को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा सिपाही 2000 घूस लेते ट्रैप

आरोपी कांस्टेबल अभय सिंह ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नांता थाने की बड़गांव चौकी के कांस्टेबल अभय सिंह को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी सिपाही परिवादी कार चालक को एट्रोसिटी एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत की राशि वसूल रहा था.