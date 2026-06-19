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​बिना FIR ही डराकर वसूल रहा था पैसे, कोटा में रिश्वतखोर पुलिस कांस्टेबल को एसीबी ने थाने के बाहर से दबोचा

​कोटा एसीबी ने उद्योग नगर थाने के ड्राइवर कांस्टेबल हरिओम को 7 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा.

आरोपी चालक कांस्टेबल हरिओम
आरोपी चालक कांस्टेबल हरिओम (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 8:27 AM IST

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कोटा : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस महकमे में तैनात एक घूसखोर ड्राइवर कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी कांस्टेबल पीड़ित को झूठी शिकायत का डर दिखाकर अवैध रूप से मोटी रकम वसूल रहा था. परिवादी के खिलाफ हुई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने की एवज उसने 7 हजार रुपए की रिश्वत ली थी, जबकि इससे पहले पीड़ित को डरा धमकाकर जेब से 5 हजार रुपए निकाल चुका था. पीड़ित के खिलाफ पड़ोसियों ने पेड़ काटने का शिकायत दी थी, हालांकि थाना अधिकारी इस तरह की कोई शिकायत होने से इनकार कर रहे हैं.

​भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) विजय स्वर्णकार ने बताया कि कोटा शहर पुलिस लाइन के चालक कांस्टेबल हरिओम को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया है. आरोपी हरिओम की वर्तमान में उद्योग नगर थाने में ड्यूटी लगी हुई थी और एसीबी ने उसे थाने के बाहर से ही ट्रैप किया. एएसपी स्वर्णकार ने बताया कि आरोपी हरिओम एक पीड़ित को डरा धमका कर उससे पैसे वसूल रहा था. इस मामले में उसके खिलाफ परिवाद को रफा दफा करने की एवज में पीड़ित को थाने पर बुलाकर 15 हजार की मांग की गई थी. इस दौरान परिवादी की जेब से 5 हजार रुपए भी आरोपी ने निकाल लिए थे. बाकी पैसे के लिए लगातार डिमांड कर रहा था.

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पीड़ित ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत दे दी थी. इसमें 15 जून को सत्यापन कराया गया था, जिसमें सामने आया कि आरोपी हरिओम ने 8000 हजार रुपए लेने पर सहमति जता दी. सत्यापन के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गुरुवार रात को ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत थाने के बाहर से ही आरोपी को 7 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. एसीबी की टीम तत्काल हरिओम कांस्टेबल को गिरफ्तार कर नयापुरा स्थित एसीबी चौकी लेकर गई थी. जहां पर मध्य रात बात भी कार्रवाई चलती रही. साथ ही उसके पुलिस लाइन स्थित घर पर भी तलाशी के लिए टीम भेजी गई थी.

इस मामले में ना तो कोई एफआईआर दर्ज है ना कोई परिवाद थाने पर पेंडिंग है, जिससे साफ है कि आरोपी हरिओम बिना एफआईआर और परिवाद के ही डरा धमका पैसे वसूल रहा था - मांगेलाल यादव, थाना अधिकारी, उद्योग नगर थाना

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