कोटा ACB ने 1.55 लाख नकदी के साथ BDO को पकड़ा, अलवर में पुलिस कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार

March 11, 2026

कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी पंचायत समिति के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) रामविलास मीणा को डेढ़ लाख रुपये से अधिक की नकदी के साथ पकड़ा है. रामविलास मीणा मूल रूप से कोटा के नया गांव आवंली रोजड़ी इलाके के रहने वाले हैं. राज्य सरकार ने उन्हें मात्र 2-3 दिन पहले पदस्थापना की प्रतीक्षा सूची में रखा था. मंगलवार को उन्होंने कोटड़ी में चार्ज लिया और उसी दिन रिलीव होकर कोटा आ रहे थे.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी पंचायत समिति में बीडीओ (BDO) रामविलास मीणा को राज्य सरकार ने 2 दिन पहले ही पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा था. इसके बाद उन्होंने मंगलवार को ही अपना चार्ज संभाला था और रिलीव होकर आ रहे थे.

कार से बरामद हुए रुपए: विजय स्वर्णकार ने बताया कि एसीबी को मुखबिर से सूचना मिली कि रामविलास मीणा ने रिलीव होने से पहले बैक-डेट में ठेकेदारों के लाखों रुपये के बिल पास किए और बदले में कमीशन लिया. इस सूचना पर एसीबी के डीएसपी अनीश अहमद की टीम ने मंगलवार रात नेशनल हाईवे-27 के हैंगिंग ब्रिज के पास उनकी कार रोकी. गाड़ी की तलाशी में 1 लाख 55 हजार 275 रुपये नकद बरामद हुए.

ACB ने जब्त की नकदी: विजय स्वर्णकार ने बताया कि उनकी गाड़ी की तलाशी लेने पर उनके पास नकदी मिली. इस नकद राशि के संबंध में वे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए हैं. इसके बाद उनसे पूछताछ भी की गई है, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इस नकदी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जब्त कर लिया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

अलवर में कांस्टेबल 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की दौसा चौकी की ओर से बुधवार को ट्रैप की कार्रवाई कर अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी गोलाकाबास में तैनात पुलिस कांस्टेबल रामप्रकाश को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. पुलिस कांस्टेबल ने रिश्वत की यह राशि एक मुकदमें में राजीनामा को पत्रावली पर लेने की ऐवज में ली थी.

एसीबी पुलिस चौकी दौसा के उप अधीक्षक पुलिस रविन्द्र सिंह ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें परिवादी के माता-पिता एवं छोटे भाई के विरुद्ध पुलिस थाना टहला, जिला अलवर में दर्ज एक मुकदमें में राजीनामा को पत्रावली पर लेने की ऐवज में पुलिस कांस्टेबल की ओर से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था. एसीबी टीम ने परिवादी की शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत की मांग सत्यापित हुई.

उन्होंने बताया कि शिकायत का सत्यापन करने के बाद बुधवार को उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के सुपरविजन में एसीबी दौसा चौकी की ओर से ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें आरोपी पुलिस कांस्टेबल रामप्रकाश को परिवादी से 10 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि मामले की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रिश्वत की यह राशि मुकदमें के अनुसंधान अधिकारी रामनारायण, हेड कांस्टेबल से मिलीभगत कर राजीनामा को पत्रावली पर लेने की ऐवज में ली जा रही थी. एसीबी टीम की ओर से आरोपी कांस्टेबल रामप्रकाश से पूछताछ की जा रही है, तथा प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.

