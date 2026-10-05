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ACB ने नगर निगम के संविदाकर्मी को 10 हजार रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, एक हुआ मौके से फरार...30 फीसदी ले रहे थे हिस्सा

कोटा एसीबी दफ्तर ( ETV Bharat Kota )

कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने सोमवार को नगर निगम कोटा में कार्रवाई को अंजाम देते हुए रिश्वत के मामले में एक संविदाकर्मी को ट्रैप किया है, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया है. दोनों आरोपी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जारी राशि की एवज में रिश्वत मांग रहे थे. यह रिश्वत की राशि भी 30 फीसद थी. जिसमें एक संविदाकर्मी 10 हजार लेते हुए ट्रैप हुआ है. जबकि दूसरा 5 हजार की डिमांड कर रहा था.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि उन्हें परिवर्दी ने शिकायत दी थी कि उसकी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में राशि जारी हुई है. इस योजना के तहत पहली किस्त के 50 हजार रुपए उसके स्वीकृत होकर आ गए हैं. इस 50 हजार की राशि को देने और अगली किस्तों को भी अप्रूव करवाने की एवज में उससे 15000 की रिश्वत मांगी जा रही है, जिसमें 30 फीसदी हिस्सेदारी पहली किस्त में मांगी जा रही थी. पढ़ें : कोटा: 15 हजार की रिश्वत लेते एएसआई ट्रैप, 35 हजार पहले लिए, 30 हजार की और थी डिमांड शिकायत मिलने के बाद 1 अक्टूबर को ही रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया. इसमें सामने आया कि संविदाकर्मी अखिलेश मीणा 10 हजार रुपए और नरेश वर्मा 5 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं. रिश्वत मांग की पुष्टि हो जाने के बाद ट्रैप कार्रवाई का आयोजन रखा गया. इसमें परिवादी रिश्वत की राशि देने के लिए नगर निगम के बाहर गया, जहां पर 10 हजार रुपए अखिलेश मीणा ने ले लिए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, इस कार्रवाई की भनक लगने के बाद नरेश वर्मा फरार हो गया है, जिसकी एसीबी टीम तलाश कर रही है.