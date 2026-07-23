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महज 1000 के लिए बेचा ईमान, रिश्वत लेते JVVNL के जेईएन और ठेका कार्मिक गिरफ्तार

रिश्वत लेते JVVNL का कनिष्ठ अभियंता व ठेका कार्मिक गिरफ्तार ( फोटो सोर्स- एसीबी टीम )

कोटा : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा ग्रामीण की टीम ने जिले के सुल्तानपुर में कार्रवाई को अंजाम दिया है. यह कार्रवाई बुधवार रात को की गई है. जिसके तहत महज 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कनिष्ठ अभियंता और ठेका कार्मिक को गिरफ्तार किया है. दोनों ही जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्यरत हैं. बिजली चोरी की वीसीआर नहीं भरने की एवज में यह रिश्वत ले रहे थे. इस मामले में ठेका कार्मिक रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है. बाद में मामले में जेईएन को भी एसीबी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. पूरे मामले पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत ने बताया कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई की गई. जिसके तहत उन्हें 20 जुलाई को एक लिखित शिकायत मिली थी, जिसमें परिवादी ने बताया था कि उनके पिता के नाम पर बिजली कनेक्शन सुल्तानपुर में है. ऐसे में सुल्तानपुर बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता पंकज वर्मा 19 जुलाई को हमारे घर पर आए थे और फोटो खींचकर लेकर गए थे.