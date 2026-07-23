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महज 1000 के लिए बेचा ईमान, रिश्वत लेते JVVNL के जेईएन और ठेका कार्मिक गिरफ्तार

बिजली चोरी की VCR नहीं भरने के नाम पर ले रहे थे रिश्वत, सुल्तानपुर में ACB ने दबोचा.

रिश्वत लेते JVVNL का कनिष्ठ अभियंता व ठेका कार्मिक गिरफ्तार
रिश्वत लेते JVVNL का कनिष्ठ अभियंता व ठेका कार्मिक गिरफ्तार (फोटो सोर्स- एसीबी टीम)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 8:15 AM IST

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कोटा : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा ग्रामीण की टीम ने जिले के सुल्तानपुर में कार्रवाई को अंजाम दिया है. यह कार्रवाई बुधवार रात को की गई है. जिसके तहत महज 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कनिष्ठ अभियंता और ठेका कार्मिक को गिरफ्तार किया है. दोनों ही जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्यरत हैं. बिजली चोरी की वीसीआर नहीं भरने की एवज में यह रिश्वत ले रहे थे. इस मामले में ठेका कार्मिक रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है. बाद में मामले में जेईएन को भी एसीबी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है.

पूरे मामले पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत ने बताया कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई की गई. जिसके तहत उन्हें 20 जुलाई को एक लिखित शिकायत मिली थी, जिसमें परिवादी ने बताया था कि उनके पिता के नाम पर बिजली कनेक्शन सुल्तानपुर में है. ऐसे में सुल्तानपुर बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता पंकज वर्मा 19 जुलाई को हमारे घर पर आए थे और फोटो खींचकर लेकर गए थे.

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इस मामले में फॉल्ट रिपेयर टीम में ठेके पर कार्यरत दानमल हमसे बिजली चोरी की वीसीआर नहीं भरने एवज की 7 हजार की डिमांड कर रहा था. पूरे मामले पर रिश्वत मांग का सत्यापन शुरू करवाया गया. जिसके तहत परिवादी से 2000 में सौदा तय कर लिया था. इसमें से 1000 रिश्वत सत्यापन के दौरान ले लिए गए, जिसके बाद बुधवार को ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गय. इंस्पेक्टर शरीफ अहमद के नेतृत्व में टीम को सुल्तानपुर भेजा गया, जिसमें परिवादी से दानमल ने 1000 रुपए की रिश्वत प्राप्त की. इसके बाद एसीबी टीम ने दानमल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में कनिष्ठ अभियंता पंकज वर्मा की भी भूमिका संदिग्ध मिली है. ऐसे में उन्हें भी तत्काल गिरफ्तार किया गया है. दोनों से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई है. जेईएन पंकज वर्मा के घर की तलाशी भी करवाई गई है.

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