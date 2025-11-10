ETV Bharat / state

कोटा ACB का झालावाड़ में एक्शन, CBN के दलाल को पकड़ा, रिश्वत लेकर भाग गया इंस्पेक्टर

कोटा : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की स्पेशल यूनिट ने झालावाड़ के भवानी मंडी में रविवार रात को कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के 3 लाख रुपए रिश्वत लेने के कांड का खुलासा किया है. इस मामले में दलाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नारकोटिक्स इंस्पेक्टर मौके से फरार हो गया है. यह कार्रवाई केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के भवानी मंडी अधीक्षक कार्यालय पर हुई है, जहां एक व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर तीन दिन से परिजनों से 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी. इस कार्रवाई में एसीबी ने डमी नोट का भी उपयोग किया था. ऐसे में आरोपी 2 लाख रिश्वत लेकर भाग गया है, जबकि 1 लाख रिश्वत गिर गई थी. एसीबी ने इसे बरामद कर लिया है. सोमवार सुबह तक भी कार्रवाई जारी है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता बताया कि परिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा को शिकायत दी थी कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के भवानी मंडी अधीक्षक कार्यालय में तैनात इंस्पेक्टर हितेश कुमार और एक अन्य 7 नवंबर को इनके पिता को घर से उठा कर ले गए थे. साथ ही उन पर अवैध गांजे के संबंध में कार्रवाई की बात परिजनों से कही थी. एसीबी कोटा के डीआईजी आंनद शर्मा ने बताया कि परिवादी के पिता को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई थी. उन्हें छोड़ने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का इंस्पेक्टर 3 लाख रुपए मांग रहा था. इसपर पूरे मामले का सत्यापन शिकायत मिलने के बाद करवाया गया. इसमें पाया गया कि परिवादी से दयाल अकरम हुसैन ने 3 लाख रुपए की मांग की है.

भागते हुए गिर गए नोट और मोबाइल : एएसपी मुकुल शर्मा ने बताया कि परिवादी आरोपियों को पैसा देकर आ गया था. इसके बाद दलाल अकरम हुसैन को एसीबी टीम ने पकड़ लिया, लेकिन एसीबी टीम ने जैसे ही आरोपी इंस्पेक्टर हितेश कुमार को पकड़ने की कोशिश की, वह अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ. एसीबी कार्मिक और अधिकारी भी उसके पीछे भाग रहे थे. इस दौरान उसका मोबाइल और कुछ रिश्वत की राशि गिर गई. इनमें 20 हजार के असली और 80 हजार नकली नोट हैं. आरोपी 2 लाख रुपए लेकर भाग गया है. इसमें भी 1.9 लाख नकली और 10 हजार के असली नोट हैं. आरोपी इंस्पेक्टर हितेश कुमार के संबंध में पड़ताल की जा रही है.