कोटा में 133वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का ऐलान: 11 अक्टूबर को होगा शुभारंभ, 5 नवंबर को समापन, जानिए इस बार क्या होगा खास ?
महापौर अनुसूइया गोस्वामी ने बताया-20 अक्टूबर को रावण दहन के दिन से मेले की औपचारिक शुरुआत होगी.
Published : October 1, 2026 at 9:28 PM IST
कोटा: नगर निगम ने गुरुवार को 133वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का कार्यक्रम जारी कर दिया है. महापौर अनुसूइया गोस्वामी ने बताया-11 अक्टूबर की सुबह आशापुरा माता की पूजा-अर्चना होगी. इसके साथ ही रामायण पाठ का आयोजन भी किया जाएगा. वहीं, शाम को दशहरा मेले का उद्घाटन होगा और इसी दिन से रामलीला का मंचन भी शुरू होगा. 20 अक्टूबर को रावण दहन के दिन से मेले की औपचारिक शुरुआत होगी, जिसका समापन 5 नवंबर को होगा. इस बार 27 अक्टूबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा. इसके अलावा 3 नवंबर को पंजाबी नाइट और 4 नवंबर को साइन संध्या होगी. इनके लिए जल्द ही कलाकार तय कर लिए जाएंगे.
यहां देखें किस दिन होगा क्या आयोजन:
11 अक्टूबर, रविवार:
- सुबह 9:00 बजे: आशापुरा माता मंदिर में दुर्गा पूजन
- दोपहर 1:00 बजे: रामायण पाठशाम
- 5:30 बजे: दशहरा मैदान स्थित श्री राम रंगमंच पर मेले का उद्घाटन, ध्वजारोहण और पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक लोक उत्सवरात
- 8:00 बजे: श्री राम रंगमंच पर रामलीला मंचन शुरू
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15 अक्टूबर, गुरुवार:
- शाम 5:00 बजे: गीता भवन से श्री राम रंगमंच तक राम बारात
19 अक्टूबर, सोमवार:
- आशापुरा माता मंदिर परिसर में भजन संध्या
20 अक्टूबर, मंगलवार (दशहरा):
- शाम 5:00 बजे: गढ़ पैलेस से दशहरा मैदान तक श्री लक्ष्मीनारायण जी की सवारी और शोभायात्रा
- शोभायात्रा के पहुंचने पर मुहूर्त अनुसार रावण दहन और आतिशबाजी
21 अक्टूबर, बुधवार:
- शाम 5:00 बजे: किशोरपुरा से मेला मैदान तक भारत मिलाप शोभायात्रा
- श्री राम रंगमंच पर भगवान राम का राज्याभिषेक
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22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजन:
22 अक्टूबर, गुरुवार:
- सुबह 10:00 बजे: कोटा नगर निगम परिसर में कुकिंग प्रतियोगिता
- रात 8:30 बजे: विजयश्री रंगमंच पर सिंधी समाज का कार्यक्रम
23 अक्टूबर, शुक्रवार:
- शाम 7:00 बजे: विजयश्री रंगमंच पर स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम
- रात 8:30 बजे: पर्यटन विभाग का सांस्कृतिक कार्यक्रम
24 अक्टूबर, शनिवार:
- शाम 7:00 बजे: विजयश्री रंगमंच पर मलखंब प्रतियोगिता
- रात 8:30 बजे: एक शाम शहीदों के नाम
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25 अक्टूबर, रविवार:
- रात 8:30 बजे: विजयश्री रंगमंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम
26 अक्टूबर, सोमवार:
- शाम 7:00 बजे: विजयश्री रंगमंच पर हत्था-माला प्रतियोगितारात
- 8:30 बजे: भजन संध्या
27 अक्टूबर, मंगलवार:
- दोपहर 12:00 बजे: निगम परिसर में रंगोली, मांडना व मेहंदी प्रतियोगित
- शाम 7:00 बजे: साफा और पगड़ी प्रतियोगितारात
- 8:30 बजे: अखिल भारतीय कवि सम्मेलन
28 अक्टूबर, बुधवार:
- शाम 7:00 बजे: विजयश्री रंगमंच पर बेस्ट ब्राइडल मेकअप प्रतियोगिता
- रात 8:30 बजे: लाफ्टर शो
29 अक्टूबर, गुरुवार:
शाम 7:00 बजे: विजयश्री रंगमंच पर लेजर शो
रात 8:30 बजे: राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन
30 अक्टूबर, शुक्रवार:
शाम 7:00 बजे: विजयश्री रंगमंच पर लेजर शो
रात 8:30 बजे: बाल प्रतिभा कार्यक्रम (भाग-1)
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31 अक्टूबर, शनिवार:
- शाम 7:00 बजे: विजयश्री रंगमंच पर लेजर शो
- रात 8:30 बजे: भोजपुरी कार्यक्रम
1 नवंबर, रविवार:
- सुबह 9:00 से शाम 7:00 बजे तक: श्री राम रंगमंच पर कुश्ती दंगल
- शाम 5:30 बजे: विजयश्री रंगमंच पर मोटिवेशनल प्रोग्राम
- रात 8:00 बजे: दाढ़ी-मूंछ प्रतियोगिता
- रात 9:00 बजे: स्थानीय प्रतिभाओं का कार्यक्रम
2 नवंबर, सोमवार:
- सुबह 9:00 से शाम 7:00 बजे तक: श्री राम रंगमंच पर कुश्ती दंगल
- रात 8:30 बजे: विजयश्री रंगमंच पर बाल प्रतिभा कार्यक्रम (भाग-2)
3 नवंबर, मंगलवार:
- शाम 7:00 बजे: विजयश्री रंगमंच पर ड्रोन शो
- शाम 7:30 बजे: गतका प्रदर्शन
- रात 8:30 बजे: पंजाबी नाइट
4 नवंबर, बुधवार:
- शाम 7:00 बजे: विजयश्री रंगमंच पर परिधान उत्सव
- रात 8:30 बजे: सिने संध्या (तारों भरी रात)
5 नवंबर, गुरुवार:
- मेले का समापन और आतिशबाजी
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