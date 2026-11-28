कोटा की 11 साल पुरानी मांग पूरी, भामाशाह कृषि उपज मंडी के विस्तार को हरी झंडी, 15 हजार करोड़ के टर्नओवर की उम्मीद
वर्तमान में मंडी के बाहर किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है.
Published : November 28, 2026 at 9:06 AM IST
कोटाः भामाशाह कृषि उपज मंडी के विस्तार के लिए पिछले 11 साल से चल रही मांग को मंजूरी मिल गई है. नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड से मंडी के एक्सटेंशन को शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित हुई मीटिंग में हरी झंडी मिल गई है. इसके बाद 96 हेक्टेयर यानी 438 बीघा जमीन भामाशाह कृषि उपज मंडी को और मिल जाएगी. इसकी मांग 2015 से चल रही थी.
वर्तमान में मंडी के बाहर किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. सीजन के समय करीब दो-दो किलोमीटर तक लंबी लाइन होती है और तीन से चार दिन में नंबर आ रहा है. मंडी के विस्तार में नए शेड बनेंगे और किसानों को अपना माल बेचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. दूसरी तरफ मंडी में व्यापार भी बढ़ेगा. वर्तमान में जहां 6000 करोड़ रुपए का टर्नओवर मंडी में होता है, अब यह बढ़कर 15000 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है.
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परियोजना का रास्ता साफः लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कहना है कि हाड़ौती के किसानों और व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही भामाशाह मंडी के विस्तार की मांग अब पूरी होने जा रही है. मंडी विस्तार के लिए 96 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन प्रस्ताव को दिल्ली में हुई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में मंजूरी मिल गई है. इससे वर्षों से लंबित इस परियोजना का रास्ता साफ हो गया है. शीघ्र ही इस संबंध में आदेश जारी होंगे. इसके पहले उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठकों में मंडी विस्तार की आवश्यकता और किसानों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया. केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित प्रक्रियाओं को गति मिलने और संबंधित समितियों के स्तर पर अड़चनें दूर होने से अब वन भूमि के डायवर्जन को मंजूरी मिली है.
700 से ज्यादा बीघा जमीन पर होगी मंडीः वर्तमान में भामाशाह मंडी करीब 280 बीघा जमीन पर संचालित है. विस्तार के लिए 438 बीघा अतिरिक्त जमीन उपलब्ध होगी, जिसके बाद मंडी का कुल क्षेत्रफल करीब 718 बीघा हो जाएगा. विस्तार के साथ भामाशाह मंडी एशिया की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी बनने की दिशा में आगे बढ़ेगी. इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त कृषि व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है.
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कोटा भामाशाह कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी मनोज कुमार मीणा ने बताया कि अब मंडी का विस्तार होने से नेशनल हाईवे 27 से सीधा कनेक्शन हो जाएगा. ऐसे में शहर की सड़कों पर भी अनावश्यक ट्रैक्टर ट्रॉली, लोडिंग व्हीकल और ट्रक का लोड कम होगा. दूसरी तरफ एक्सटेंशन के साथ रैक पॉइंट भी मंडी विस्तार में बनाया जाना है. किसानों का माल व्यापारी खरीदते हैं और बाहर भेजा जाता है, जिनको रेलमार्ग के जरिए भी भेजा जा सकेगा. इससे परिवहन की लागत भी कम आएगी. व्यापारियों और किसानों को फायदा होगा.
15 हजार करोड़ तक बढ़ जाएगा टर्नओवरः भामाशाह कृषि उपज मंडी की ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी का कहना है कि वर्तमान में कोटा भामाशाह कृषि उपज मंडी करीब 6 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही है. इससे मंडी प्रशासन को भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है. उन्होंने कहा कि जब मंडी का विस्तार हो जाएगा तो मंडी की आय भी काफी बढ़ेगी. उनका कहना है कि मंडी विस्तार के बाद कोटा में 15 हजार करोड़ के आसपास का सालाना व्यापार होने की उम्मीद है. इससे मंडी की इनकम भी बढ़ेगी और किसान व व्यापारियों को भी फायदा होगा. दूसरी तरफ सरकार को भी रेवेन्यू में इजाफा होगा. वर्तमान में मिल रहे टैक्स से ढाई गुना ज्यादा टैक्स मिलेगा.
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