ETV Bharat / state

कोटा की 11 साल पुरानी मांग पूरी, भामाशाह कृषि उपज मंडी के विस्तार को हरी झंडी, 15 हजार करोड़ के टर्नओवर की उम्मीद

भामाशाह कृषि उपज मंडी का विहंगम दृश्य. ( ETV Bharat kota )

कोटाः भामाशाह कृषि उपज मंडी के विस्तार के लिए पिछले 11 साल से चल रही मांग को मंजूरी मिल गई है. नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड से मंडी के एक्सटेंशन को शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित हुई मीटिंग में हरी झंडी मिल गई है. इसके बाद 96 हेक्टेयर यानी 438 बीघा जमीन भामाशाह कृषि उपज मंडी को और मिल जाएगी. इसकी मांग 2015 से चल रही थी.

वर्तमान में मंडी के बाहर किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. सीजन के समय करीब दो-दो किलोमीटर तक लंबी लाइन होती है और तीन से चार दिन में नंबर आ रहा है. मंडी के विस्तार में नए शेड बनेंगे और किसानों को अपना माल बेचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. दूसरी तरफ मंडी में व्यापार भी बढ़ेगा. वर्तमान में जहां 6000 करोड़ रुपए का टर्नओवर मंडी में होता है, अब यह बढ़कर 15000 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है.