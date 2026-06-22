नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ की आशंका, बराज के 11 फाटक खोले गए

नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ की आशंका, बराज के 11 फाटक खोले गए
बिहार की नदियां एक बार फिर से डराने लगी हैं. लोगों के अंदर बाढ़ की आशंका बढ़ गई है. पढ़ें खबर
Published : June 22, 2026 at 4:09 PM IST
सुपौल : नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश से कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है. कोसी नदी के कोसी बराज स्थित कंट्रोल रूम से मिली जानकारी अनुसार सोमवार की सुबह 10 बजे नदी का जलस्तर 97,935 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया है. जबकि कोसी बराज के 11 फाटकों को खोल दिया गया है.
जलस्तर में होगी बढ़ोतरी : इस बीच बड़ी बात यह सामने आ रही है कि नदी के जल अधिग्रहण नेपाल स्थित बराहक्षेत्र के जलस्तर में बड़ी बढ़ोतरी हुई है. बराह क्षेत्र में सुबह 10 बजे जलस्तर 1,23,000 बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया है. यानी अगले कुछ घंटों में बराह क्षेत्र और कोसी नदी दोनों के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी. यह जलस्तर इस साल के सर्वाधिक जलस्तर को पार कर गया है.
बाढ़ आने की प्रबल संभावना : आशंका जताई जा रही है कि सोमवार को जलस्तर 1.5 लाख क्यूसेक को पार कर सकता है. इससे तटबंध के भीतर बाढ़ आने की संभावना प्रबल हो गई है. तटबंध के भीतर बसे लोग भयभीत हो गए हैं. हालांकि की बाढ़ से निपटने के लिए जल संसाधन की टीम अलर्ट मोड में आ गई है.
पूर्व से है हमारी तैयारी- चीफ इंजीनियर : पूछे जाने पर जल संसाधन विभाग के वीरपुर स्थित चीफ इंजीनियर संजीव शैलेश ने बताया कि नेपाल में बारिश हुई है इसलिए कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है. पूर्व से हमारी तैयारी है. जलस्तर बढ़ते ही संबंधित क्षेत्र के जेई, एई सहित अन्य कर्मियों को उनके निर्धारित स्थल पर भेजा गया है.
''इस संबंध में हमारी बैठक भी चल रही है. बैठक के बाद हमलोग संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थलों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेंगे. हमारी तैयारी पूरी है. कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की सभावना है.''- संजीव शैलेश, चीफ इंजीनियर, जल संसाधन विभाग, वीरपुर
बिहार और बाढ़ : बिहार हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलता रहा है. लाखों लोग इससे प्रभावित होते रहे हैं. ऐसे में पहली मॉनसून की बारिश ने लोगों को अंदर से डरा कर रख दिया है. उन्हें पूरानी बातें याद आने लगी हैं.
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