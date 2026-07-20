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नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का महासंकट! बोले जानकार- 'आज रात है भारी'

सुपौल: नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. नदी का बढ़ता रौद्र रूप तटबंध के भीतर बसे हजारों परिवारों की धड़कनें तेज कर रहा है. लोगों के सामने इस समय एक नहीं, बल्कि दोहरी चिंता खड़ी हो गई है. पहली चिंता बाढ़ के पानी के गांवों तक पहुंचने की है, तो दूसरी उससे भी बड़ी चिंता पानी उतरने के बाद होने वाले कटाव की है, जो वर्षों की मेहनत, खेत-खलिहान और आशियाने को पलभर में निगल सकता है.

ढाई लाख क्यूसेक पार नदी का डिस्चार्ज: नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है. संध्या छह बजे कोसी बराज पर नदी का डिस्नचार्ज 02 लाख 55 हजार 425 बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया है. वहीं राहत की बात है कि जल अधिग्रण क्षेत्र बराह में 01 लाख 50 हजार 50 क्यूसेक घटते क्रम में दर्ज किया गया है. वहीं, गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है.

उफान पर कोसी (ETV Bharat)

सोमवार की रात है भारी: जिस प्रकार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तटबंध के भीतर हाहाकार मचना तय है. जल विशेषज्ञ और कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक महेंद्र यादव का कहना है कि सोमवार की देर रात तक तटबंध के भीतर चारों ओर पानी फैलने की संभावना प्रबल दिख रही है.

"नदी का पानी फैलने से तटबंध के भीतर लाखों हेक्टेयर में लगे फसल डूब जायेगा. लोग एक बार फिर से विस्थापित होने पर मजबूर हो जाएंगे."- महेंद्र यादव, कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक

कोसी की तेज गर्जना और बढ़ती धार को देखकर नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की बेचैनी हर घंटे बढ़ती जा रही है. कई परिवारों ने एहतियात के तौर पर अपने मवेशियों, अनाज और जरूरी सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है. घाटों पर नावों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है, जिससे लोगों को यह एहसास होने लगा है कि नदी धीरे-धीरे अपने पुराने रौद्र स्वरूप की ओर बढ़ रही है.

बढ़ता जलस्तर और कटाव की चिंता: स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि बाढ़ का पानी कुछ दिनों बाद उतर जाता है, लेकिन कटाव का दर्द वर्षों तक पीछा नहीं छोड़ता. कई परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन और घर पिछले वर्षों में कोसी की धारा में समा चुके हैं. आज भी वे विस्थापन का जीवन जीने को मजबूर हैं. यही वजह है कि बढ़ते जलस्तर के साथ लोगों की सबसे बड़ी चिंता अपने घर और खेतों को बचाने की है.

अलर्ट मोड पर प्रशासन: जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ एवं कटाव को देखते हुए निगरानी तेज कर दी है. संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर अभियंताओं एवं कर्मियों की तैनाती की गई है. कटाव रोधी सामग्री, जियो बैग और बालू की बोरियों का भी भंडारण किया जा रहा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सुरक्षा कार्य शुरू किया जा सके.