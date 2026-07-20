नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का महासंकट! बोले जानकार- 'आज रात है भारी'
नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है. कोसी बराज पर नदी का डिस्नचार्ज 02 लाख 55 हजार 425 दर्ज किया गया.
Published : July 20, 2026 at 7:36 PM IST
सुपौल: नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. नदी का बढ़ता रौद्र रूप तटबंध के भीतर बसे हजारों परिवारों की धड़कनें तेज कर रहा है. लोगों के सामने इस समय एक नहीं, बल्कि दोहरी चिंता खड़ी हो गई है. पहली चिंता बाढ़ के पानी के गांवों तक पहुंचने की है, तो दूसरी उससे भी बड़ी चिंता पानी उतरने के बाद होने वाले कटाव की है, जो वर्षों की मेहनत, खेत-खलिहान और आशियाने को पलभर में निगल सकता है.
ढाई लाख क्यूसेक पार नदी का डिस्चार्ज: नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है. संध्या छह बजे कोसी बराज पर नदी का डिस्नचार्ज 02 लाख 55 हजार 425 बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया है. वहीं राहत की बात है कि जल अधिग्रण क्षेत्र बराह में 01 लाख 50 हजार 50 क्यूसेक घटते क्रम में दर्ज किया गया है. वहीं, गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है.
सोमवार की रात है भारी: जिस प्रकार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तटबंध के भीतर हाहाकार मचना तय है. जल विशेषज्ञ और कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक महेंद्र यादव का कहना है कि सोमवार की देर रात तक तटबंध के भीतर चारों ओर पानी फैलने की संभावना प्रबल दिख रही है.
"नदी का पानी फैलने से तटबंध के भीतर लाखों हेक्टेयर में लगे फसल डूब जायेगा. लोग एक बार फिर से विस्थापित होने पर मजबूर हो जाएंगे."- महेंद्र यादव, कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक
कोसी की तेज गर्जना और बढ़ती धार को देखकर नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की बेचैनी हर घंटे बढ़ती जा रही है. कई परिवारों ने एहतियात के तौर पर अपने मवेशियों, अनाज और जरूरी सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है. घाटों पर नावों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है, जिससे लोगों को यह एहसास होने लगा है कि नदी धीरे-धीरे अपने पुराने रौद्र स्वरूप की ओर बढ़ रही है.
बढ़ता जलस्तर और कटाव की चिंता: स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि बाढ़ का पानी कुछ दिनों बाद उतर जाता है, लेकिन कटाव का दर्द वर्षों तक पीछा नहीं छोड़ता. कई परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीन और घर पिछले वर्षों में कोसी की धारा में समा चुके हैं. आज भी वे विस्थापन का जीवन जीने को मजबूर हैं. यही वजह है कि बढ़ते जलस्तर के साथ लोगों की सबसे बड़ी चिंता अपने घर और खेतों को बचाने की है.
अलर्ट मोड पर प्रशासन: जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ एवं कटाव को देखते हुए निगरानी तेज कर दी है. संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर अभियंताओं एवं कर्मियों की तैनाती की गई है. कटाव रोधी सामग्री, जियो बैग और बालू की बोरियों का भी भंडारण किया जा रहा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सुरक्षा कार्य शुरू किया जा सके.
अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील: प्रशासन ने तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है. हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है.
कोसी को बिहार का शोक यूं ही नहीं कहा जाता है. यह नदी हर वर्ष अपने साथ उम्मीद और आशंका दोनों लेकर आती है. इस बार भी तटबंध के भीतर बसे हजारों परिवारों की निगाहें आसमान और नदी दोनों पर टिकी हैं. उनकी एक ही दुआ है कि कोसी का बढ़ता जलस्तर थम जाए और इस वर्ष उन्हें बाढ़ और कटाव जैसी त्रासदी का सामना न करना पड़े. वे अच्छी तरह जानते हैं कि पानी उतरने के बाद भी कोसी के जख्म लंबे समय तक नहीं भरते हैं.
डीएम ने तटबंध का किया निरीक्षण: कोसी नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. इसी क्रम में सोमवार को जिलाधिकारी सावन कुमार ने वीरपुर स्थित पूर्वी कोसी तटबंध प्रमंडल 2 के स्पर संख्या 10.00 का स्थलीय निरीक्षण कर बाढ़ सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तटबंध की वर्तमान स्थिति, सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा जल संसाधन विभाग द्वारा किए जा रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का विस्तृत अवलोकन किया.
उन्होंने मौके पर मौजूद अभियंताओं एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि तटबंध की नियमित निगरानी पूरी सतर्कता के साथ की जाए और किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधन और पर्याप्त मानवबल हर समय तैयार रखा जाए. स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी.
"संवेदनशील स्थलों पर 24×7 निगरानी सुनिश्चित की जाए और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें."- सावन कुमार,जिलाधिकारी
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