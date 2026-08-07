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कोसी के कटाव से बिरजाईन के पास सड़क टूटी, दर्जनों गांवों का प्रखंड व जिला मुख्यालय से संपर्क कटा

सहरसा: नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब कोसी नदी के जलस्तर पर साफ दिखाई देने लगा है. जलस्तर बढ़ने के साथ ही नवहट्टा प्रखंड की सत्तौर पंचायत स्थित बिरजाईन गांव के समीप कोसी नदी ने कटाव तेज कर दिया.

सड़क का हिस्सा नदी में समाया, दर्जनों गांव डूबे : तेज बहाव के कारण 17 नंबर सड़क (स्टेट हाईवे) को महुवा चाही से जोड़ने वाली संपर्क सड़क का एक हिस्सा नदी में समा गया. सड़क टूटते ही इलाके के दर्जनों गांवों का प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क प्रभावित हो गया है.

सड़क ध्वस्त, आवागमन पूरी तरह बंद : स्थानीय ग्रामीण बच्चन कुमार ने कहा कि, ''सड़क ध्वस्त होने के बाद इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है. सबसे अधिक परेशानी मरीजों, स्कूली बच्चों, किसानों और रोजमर्रा के काम से आने-जाने वाले लोगों को हो रही है. कई गांवों के लोगों के लिए यह सड़क प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था. अब सड़क टूटने से लोगों की दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो गई हैं.''

ग्रामीण बोले- पहले चेताया था : ग्रामीण उपेंद्र यादव का आरोप है कि ''कटाव की आशंका को लेकर वे पिछले कई दिनों से प्रशासन और संबंधित विभागों को लगातार अवगत कराते रहे. ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ जिलाधिकारी को भी सड़क के किनारे हो रहे कटाव की जानकारी दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर बचाव कार्य कराया जाता तो सड़क को टूटने से बचाया जा सकता था.''