कोसी के कटाव से बिरजाईन के पास सड़क टूटी, दर्जनों गांवों का प्रखंड व जिला मुख्यालय से संपर्क कटा
नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद बढ़ा कोसी का जलस्तर, कटाव जारी, सहरसा के कई गांव डूबे. रिपोर्ट- राहुल
Published : August 7, 2026 at 9:53 PM IST
सहरसा: नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब कोसी नदी के जलस्तर पर साफ दिखाई देने लगा है. जलस्तर बढ़ने के साथ ही नवहट्टा प्रखंड की सत्तौर पंचायत स्थित बिरजाईन गांव के समीप कोसी नदी ने कटाव तेज कर दिया.
सड़क का हिस्सा नदी में समाया, दर्जनों गांव डूबे : तेज बहाव के कारण 17 नंबर सड़क (स्टेट हाईवे) को महुवा चाही से जोड़ने वाली संपर्क सड़क का एक हिस्सा नदी में समा गया. सड़क टूटते ही इलाके के दर्जनों गांवों का प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क प्रभावित हो गया है.
सड़क ध्वस्त, आवागमन पूरी तरह बंद : स्थानीय ग्रामीण बच्चन कुमार ने कहा कि, ''सड़क ध्वस्त होने के बाद इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है. सबसे अधिक परेशानी मरीजों, स्कूली बच्चों, किसानों और रोजमर्रा के काम से आने-जाने वाले लोगों को हो रही है. कई गांवों के लोगों के लिए यह सड़क प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था. अब सड़क टूटने से लोगों की दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो गई हैं.''
ग्रामीण बोले- पहले चेताया था : ग्रामीण उपेंद्र यादव का आरोप है कि ''कटाव की आशंका को लेकर वे पिछले कई दिनों से प्रशासन और संबंधित विभागों को लगातार अवगत कराते रहे. ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ जिलाधिकारी को भी सड़क के किनारे हो रहे कटाव की जानकारी दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर बचाव कार्य कराया जाता तो सड़क को टूटने से बचाया जा सकता था.''
'समय रहते कार्रवाई होती तो नहीं टूटती सड़क' : स्थानीय लोगों में प्रशासन की कार्यशैली को लेकर नाराजगी है. ग्रामीण सुरेश यादव का कहना है कि ''अब सड़क टूटने के बाद अधिकारी सक्रिय हो रहे हैं, जबकि पहले चेतावनी के बावजूद समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया.''
सड़क मरम्मत, कटावरोधी कार्य शुरू करने की मांग: अब लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत, कटावरोधी कार्य शुरू करने और वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि आमजन की परेशानियां कम हो सकें.
नेपाल में बारिश, कोसी का जलस्तर बढ़ा : नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. ऐसे में नदी किनारे बसे गांवों में कटाव का खतरा भी बढ़ गया है. स्थानीय लोग प्रशासन से संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखने और समय रहते सुरक्षा उपाय करने की मांग कर रहे हैं, ताकि आगे और नुकसान से बचा जा सके.
ये भी पढ़ें-
Explainer : माउंट एवरेस्ट से उतरी कोसी इस बार रहेगी शांत या मचाएगी बिहार में तबाही, जानिए सरकार की क्या है तैयारी?
अंतरिक्ष से कोसी में बाढ़ की ISRO करेगा निगरानी, फ्लैश फ्लड से मिलेगा समय रहते जानकारी
बिहार में द्वार पर दस्तक दे रही कोसी, लोगों में खौफ, सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन शुरू
जब कोसी 'मैया' से 'डायन' बन जाती है.. रेणु की कलम से दर्ज है बिहार की सबसे मार्मिक बाढ़ की 'रिपोर्ट'
Explainer: हर साल कोसी देती है तबाही का 'रेड' सिग्नल, जो 'डराती' है और 'बचाती' है हजारों जिंदगी