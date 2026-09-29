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दरभंगा में कोसी-कमला और बागमती का कहर, पलायन शुरू.. देखें तबाही की तस्वीरें

दरभंगा में बाढ़ ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद कोसी ,कमला, गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हुई है. जिससे जिले के किरतपुर प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है. कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के सिरनिया, बनरी, तरवारा और बकोनिया समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है.