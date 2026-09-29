दरभंगा में कोसी-कमला और बागमती का कहर, पलायन शुरू.. देखें तबाही की तस्वीरें
बिहार में कोसी, कमला, गंडक और बागमती का जलस्तर बढ़ने से दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी में बाढ़, प्रशासन अलर्ट. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : September 29, 2026 at 11:25 AM IST|
Updated : September 29, 2026 at 11:32 AM IST
दरभंगा: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद कोसी ,कमला, गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हुई है. जिससे जिले के किरतपुर प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है. कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के सिरनिया, बनरी, तरवारा और बकोनिया समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है.
घरों में पानी घुसने से पलायन शुरू
दर्जनों घरों में पानी घुसने के बाद ग्रामीण जरूरी सामान लेकर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं. प्रभावित परिवार नाव के सहारे लोगों और सामान को सुरक्षित स्थानों तक पहुंच रहे हैं. स्थानीय संजय कुमार सदा ने बताया कि लगाता जलस्तर बढ़ने से स्थिति गंभीर बनती जा रही है. गांवों में आवागमन प्रभावित होने के साथ लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है. सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए, यहां अस्पताल जाने के लिए भी कोई साधन नहीं है.
"कई जगहों पर पानी प्रवेश कर चुका है अब तो कई परिवार बाढ़ की आशंका को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं. कमला तटबंध से पूरब बसे इटहर, उसरी, उजुआ सिमरटोका और तिलकेश्वर पंचायत के लोगों में संभावित बाढ़ को लेकर दहशत है. किसी के बीमार होने पर सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है."-संजय कुमार सदा, स्थानीय
इन इलाकों में फैला बारिश पानी
नदी का पानी उछाल लेकर आसपास के चौरों में तेजी से फैल रहा है. इटहर पंचायत के इटहर, इटहर पोखर, चौकिया और लक्ष्मीनिया, उजुआ सिमरटोका पंचायत के झाझा, कोदरा, कुंजभवन, सिमरटैका, गैईजोरी व बुढ़िया सुकराती तथा उसरी पंचायत के उसरी पंचायत के हरिनाही, सगरदीना, कौनिया और अरराही गांव की सड़कों पर पानी फैल गया है.
लोगों की आवाजाही पर असर
पानी बढ़ने से इन गांवों का सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है और करीब 20 हजार की आबादी की आवाजाही पर असर पड़ा है. आवागमन जारी रखने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है. वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुये लगातार जिला प्रशासन के लोग लगें हुये हैं.
क्या कहते हैं अंचलाधिकारी?
मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रशासन की टीम लगातार कोसी बांध का निरीक्षण कर स्थिति पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने कहा कि कोसी नदी के जलस्तर में अब धीरे-धीरे कमी हो रही है. प्रशासन स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है और आवश्यकता के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
"प्रशासन की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है. कोसी बांध की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए है. फिलहाल जलस्तर कम होता नजर आ रहा है."- प्रशांत कुमार, अंचलाधिकारी
बाढ़ के पानी में डूबा प्राथमिक विद्यालय
बाढ़ के पानी प्राथमिक विद्यालय इटहर पोखर और लक्ष्मीनिया के परिसर में भी पहुंच गया है. इससे विद्यालय संचालन प्रभावित होने की आशंका है. फिलहाल बाढ़ के पानी से फसलों को नुकसान की सूचना नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि नदी के जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा तो चौरों में लगी फसलें डूब सकती हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है.
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