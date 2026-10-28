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Kosi MLC Result: बीजेपी उम्मीदवार की धमाकेदार जीत, 10 हजार से ज्यादा वोटों से RJD कैंडिडेट को दी मात

मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर एनके यादव ने बताया कि जिस तरह स्नातक मतदाताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है, उनके उम्मीद पर खड़ा उतरना मेरी पहली प्राथमिकता होगी. युवाओं को नौकरी रोजगार देना प्राथमिकता होगी. डॉक्टर एनके यादव के मेनिफेस्टो में 50000 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था, इस सवाल पर कहा कि इस विषय को छोड़िए.

डॉक्टर एनके यादव का बयान (ETV Bharat)

''मैं इस जीत के लिए पार्टी और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं. मैं काफी कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझपर एक बार फिर से भरोसा जताया. एनडीए के नेताओं ने एक साथ मिलकर इस चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित की.''- डॉक्टर एनके यादव, विजयी प्रत्याशी

10 हजार से ज्यादा वोटों से हराया

एनडीए प्रत्याशी डॉ एनके यादव को कुल 31,823 मत मिले. जबकि दूसरे स्थान पर आरजेडी के नितेश कुमार को 21,797 वोट मिले. अर्थात 10,028 वोटों से एनके यादव की जीत हुई. यह जीत द्वितीय वरीयता मतगणना के बाद हुई है.