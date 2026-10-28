Kosi MLC Result: बीजेपी उम्मीदवार की धमाकेदार जीत, 10 हजार से ज्यादा वोटों से RJD कैंडिडेट को दी मात
कोसी स्नातक निर्वाचन चुनाव में तीसरी बार भाजपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की. डॉक्टर एनके यादव का सिक्का चला. रिपोर्ट- अभय कुमार सिन्हा
Published : October 28, 2026 at 4:24 PM IST
पूर्णिया : बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ रहे हैं. कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर एनके यादव लगातार तीसरी बार विजयी हुए हैं. जिससे उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है. कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया.
नौकरी-रोजगार देना प्राथमिकता- एनके यादव
मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर एनके यादव ने बताया कि जिस तरह स्नातक मतदाताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है, उनके उम्मीद पर खड़ा उतरना मेरी पहली प्राथमिकता होगी. युवाओं को नौकरी रोजगार देना प्राथमिकता होगी. डॉक्टर एनके यादव के मेनिफेस्टो में 50000 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था, इस सवाल पर कहा कि इस विषय को छोड़िए.
''मैं इस जीत के लिए पार्टी और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं. मैं काफी कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझपर एक बार फिर से भरोसा जताया. एनडीए के नेताओं ने एक साथ मिलकर इस चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित की.''- डॉक्टर एनके यादव, विजयी प्रत्याशी
10 हजार से ज्यादा वोटों से हराया
एनडीए प्रत्याशी डॉ एनके यादव को कुल 31,823 मत मिले. जबकि दूसरे स्थान पर आरजेडी के नितेश कुमार को 21,797 वोट मिले. अर्थात 10,028 वोटों से एनके यादव की जीत हुई. यह जीत द्वितीय वरीयता मतगणना के बाद हुई है.
'सभी लोगों की रही सहभागिता'
चुनाव के प्रेक्षक एम सिंह मीणा ने बताया कि शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ मतगणना प्रशासन के द्वारा सभी प्रत्याशी के समक्ष किया गया. सभी सभी लोगों ने पूरे मनोयोग से काम किया. जिसमें एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर एन के यादव की जीत हुई. लोगों का कहना है कि एनके यादव ने जो काम किया है उसी का यह परिणाम देखने को मिला है.
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