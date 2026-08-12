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बिहार में कोसी एक्सप्रेस में लगी आग, ट्रेन से कूदने लगे यात्री

सहरसा में कोसी एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लग गई. जानकारी मिलते ही यात्रि जान बचाने के लिए बॉगी से भागने लगे. रिपोर्ट-राहुल कुमार

kosi express ac coach fire
कोसी एक्सप्रेस में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2026 at 9:57 AM IST

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सहरसा: बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन एक बार फिर ट्रेन में आग लग गयी. पूर्णिया कोर्ट से हटिया जा रही कोसी एक्सप्रेस के AC M2 कोच में बुधवार सुबह अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई. आग की जानकारी मिलते ही यात्री बोगियों से भागने लगे.

सुबह 5:30 की घटना: ट्रेन संख्या 18625 हटिया-कोसी एक्सप्रेस सुबह करीब 5:30 बजे सिमरी बख्तियारपुर पहुंची थी. ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब 1 घंटे 13 मिनट देरी से पहुंची और करीब 43 मिनट स्टेशन पर रुकी. इसी दौरान कोच के पहिए से धुआं निकलता देख रेलवे कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी गई.

कोसी एक्सप्रेस में लगी आग (ETV Bharat)

आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू: आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू. फायरमैन संतोष कुमार के अनुसार, सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम स्टेशन पहुंची. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पूरी तरह बुझाई गई.

आग लगने का कारण?: रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों ने भी मौके पर पहुंचकर कोच और पहिए की जांच की. प्रारंभिक जांच में ब्रेक ब्लॉक जाम होने की बात सामने आई. ब्रेक में आई खराबी के कारण पहिए में अत्यधिक गर्मी पैदा हुई, जिसके बाद आग लगने की आशंका जताई गई है.

kosi express ac coach fire
कोसी एक्सप्रेस में लगी आग (ETV Bharat)

"यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रभावित कोच को खाली कराया गया. उसमें सवार यात्रियों को दूसरे कोच में सुरक्षित शिफ्ट किया गया. इसके बाद खाली कराए गए कोच के साथ ट्रेन करीब 6:13 बजे मानसी जंक्शन की ओर रवाना हुई." -संतोष कुमार, फायरमैन

घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है. समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बताया कि "ब्रेक में दिक्कत के कारण पहिए में आग लगी थी. मामले की जांच कराई जाएगी. जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी."

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आग बुझाते दमकल कर्मी (ETV Bharat)

12 दिन में दूसरी घटना: सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर करीब 12 दिन के भीतर ट्रेन में आग लगने की यह दूसरी घटना है. 3 अगस्त सोमवार की सुबह इसी स्टेशन पर समस्तीपुर-सहरसा पैसेंजर ट्रेन में आग लगी थी. तीन बोगी पूरी तरह जल गयी थी. आग लगते ही स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गयी थी.

तीन बोगियों को अलग करना पड़ा था: सोमवार की सुबह 3:25 बजे स्टेशन पर आकर ट्रेन रूकी थी. इसी दौरान यात्रियों ने धुंआ उठते देखा था. 3 अगस्त को हुई घटना के बाद सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार सज्जन के अनुसार तीनों बोगियों को अलग कर काफी देर बाद ट्रेन को रवाना किया गया था.

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