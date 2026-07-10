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पूजा पैकरा मौत केस, कोरिया पुलिस का ऐलान, फरार आरोपियों की सूचना देने पर मिलेगा इनाम

कोरिया: नाबालिग छात्रा पूजा पैकरा की मौत पर कोरिया में सियासी घमासान मचा हुआ है. इस केस में फरार चल रहे तीन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कोरिया पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. कोरिया एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले अथवा उनकी गिरफ्तारी संबंधी महत्वपूर्ण सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए ₹5,000 नगद पुरस्कार की घोषणा की है. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

पुलिस के अनुसार थाना बैकुण्ठपुर क्षेत्र में दर्ज नाबालिग छात्रा आत्महत्या मामले में तीनों आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार हैं. उनकी तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है. ऐसे में आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है.

चोरी और प्रताड़ना के आरोप

पुलिस के मुताबिक, 9 जुलाई 2026 को पुलिस लाइन बैकुण्ठपुर निवासी शिवनाथ पैकरा ने थाना बैकुण्ठपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री पूजा पैकरा के साथ आईसी मार्ट में चोरी का आरोप लगाया है. इसके साथ आरोपियों ने कथित तौर पर ₹50 हजार की मांग की. साथ ही उसकी स्कूटी भी छीन ली गई. उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. इसी प्रताड़ना से आहत होकर नाबालिग छात्रा ने जान दे दी. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने थाना बैकुण्ठपुर में अपराध क्रमांक 214/2026 दर्ज किया. इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 107, 308(2), 309(4), 296 तथा एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत केस दर्ज किया गया.

फरार आरोपियों की जानकारी