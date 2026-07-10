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पूजा पैकरा मौत केस, कोरिया पुलिस का ऐलान, फरार आरोपियों की सूचना देने पर मिलेगा इनाम

पूजा पैकरा मौत केस में कोरिया पुलिस एक्शन में है. अब आरोपियों की सूचना देने पर इनाम की घोषणा की गई है.

Korea SP Office
कोरिया एसपी ऑफिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 9:52 PM IST

3 Min Read
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कोरिया: नाबालिग छात्रा पूजा पैकरा की मौत पर कोरिया में सियासी घमासान मचा हुआ है. इस केस में फरार चल रहे तीन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कोरिया पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. कोरिया एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले अथवा उनकी गिरफ्तारी संबंधी महत्वपूर्ण सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए ₹5,000 नगद पुरस्कार की घोषणा की है. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

पुलिस के अनुसार थाना बैकुण्ठपुर क्षेत्र में दर्ज नाबालिग छात्रा आत्महत्या मामले में तीनों आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार हैं. उनकी तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है. ऐसे में आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है.

चोरी और प्रताड़ना के आरोप

पुलिस के मुताबिक, 9 जुलाई 2026 को पुलिस लाइन बैकुण्ठपुर निवासी शिवनाथ पैकरा ने थाना बैकुण्ठपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री पूजा पैकरा के साथ आईसी मार्ट में चोरी का आरोप लगाया है. इसके साथ आरोपियों ने कथित तौर पर ₹50 हजार की मांग की. साथ ही उसकी स्कूटी भी छीन ली गई. उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. इसी प्रताड़ना से आहत होकर नाबालिग छात्रा ने जान दे दी. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने थाना बैकुण्ठपुर में अपराध क्रमांक 214/2026 दर्ज किया. इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 107, 308(2), 309(4), 296 तथा एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत केस दर्ज किया गया.

फरार आरोपियों की जानकारी

पुलिस ने जिन आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. उनके नाम इस प्रकार है.

  • विनोद बैद, उम्र लगभग 50 वर्ष
  • जगत कुमार बैद, उम्र लगभग 55 वर्ष
  • दीपक बैद, उम्र लगभग 30 वर्ष

कोरिया एसपी की लोगों से अपील

कोरिया एसपी रवि कुमार कुर्रे ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर भी उनकी तलाश जारी है. उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को आरोपियों के संबंध में कोई भी विश्वसनीय सूचना मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें. सूचना देने वाले व्यक्ति को ₹5,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा. उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

सूचना देने के लिए संपर्क करें

पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया: 9479193700

पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, बैकुण्ठपुर: 9479193704

थाना प्रभारी, आजाक थाना बैकुण्ठपुर : 9479193705

पुलिस कंट्रोल रूम: 9479193799

कोरिया पुलिस ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. कोरिया एसपी रवि कुमार कुर्रे ने कहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अभियान जारी रहेगी.

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