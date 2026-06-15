PM मोदी के 12 साल: कोरिया और एमसीबी जिले में विकास प्रदर्शनी और पंजीयन शिविर का आयोजन
विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के अभियान के तहत किए जा रहे कई आयोजन, 18 से 20 जून तक लगेंगे पंजीयन शिविर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 15, 2026 at 8:05 PM IST
कोरिया: केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कोरिया और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में "विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के" अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इनका उद्देश्य लोगों तक सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी पहुंचाना है.
बैकुंठपुर में तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी
बैकुंठपुर के मानस भवन में तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी की शुरुआत की गई. प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व संसदीय सचिव अवधेश चंदेल ने किया. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष रामसेवक पैंकरा भी मौजूद रहे.
प्रदर्शनी में क्या है खास?
प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की पिछले 12 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को फोटो और जानकारी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है.
इन प्रमुख योजनाओं को दिखाया गया
- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- आयुष्मान भारत योजना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- स्वच्छ भारत मिशन
- डिजिटल इंडिया
- महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम
- सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
- आधारभूत संरचना विकास
जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा?
अवधेश चंदेल ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी और पात्र हितग्राही इनका लाभ उठा सकेंगे. वहीं अनुराग सिंह देव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों तक पहुंचा है. साथ ही रामसेवक पैकरा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं.
MCB जिले में 15 से 17 जून तक विशेष विकास प्रदर्शनी
वहीं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भी जनसंपर्क विभाग की ओर से 15 जून से 17 जून तक भगत सिंह चौक में विशेष विकास प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है. यहां केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को प्रदर्श पैनलों और छायाचित्रों के माध्यम से दिखाया जाएगा.
18 से 20 जून तक लगेंगे पंजीयन शिविर
जिले के विभिन्न राजस्व अनुविभागों में 18 जून से 20 जून 2026 तक तीन दिवसीय वृहद पंजीयन शिविर आयोजित किए जाएंगे. इन शिविरों का उद्देश्य पात्र लोगों का पंजीयन करना, दस्तावेजों में सुधार करना और लंबित समस्याओं का समाधान करना है.
इन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
- मनेन्द्रगढ़ अनुभाग: एसडीएम लिंगराज सिदार
- खड़गवां अनुभाग: विजयेन्द्र सारथी
- भरतपुर अनुभाग: शशि शेखर मिश्रा
लोगों से की गई अपील
जिला प्रशासन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है. लोगों से अपील की गई है कि वे प्रदर्शनी और पंजीयन शिविरों में पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जानकारी लें और पात्रता के अनुसार उनका लाभ उठाएं. इन कार्यक्रमों में भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे.