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बरगी डैम हादसे के बाद कोरिया के झुमका वाटर बोट का हाल देखिए, क्रूज में शराब बोतलें दिखीं, स्थानीय लोगों के गंभीर आरोप

झुमका जलाशय में सुरक्षा नियमों की उड़ रही धज्जियां..! क्रूज में शराबखोरी और क्षमता से अधिक सवारियों का आरोप, बड़े हादसे का खतरा

Jhumka Water Tourism Negligence
बरगी डैम हादसे के बाद कोरिया के झुमका वाटर बोट का हाल देखिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 2, 2026 at 8:31 PM IST

4 Min Read
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कोरिया: मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए दर्दनाक हादसे के बाद कोरिया जिले के झुमका वाटर बोट से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. जहां प्रशासनिक अमला जल पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क होने का दावा कर रहा है, वहीं झुमका जलाशय में लापरवाही और नियमों की अनदेखी खुलेआम देखने को मिल रही है. झुमका वाटर टूरिज्म सोसाइटी की निगरानी में संचालित क्रूज और मोटराइज्ड बोट में ना सिर्फ सुरक्षा मानकों की अनदेखी के गंभीर आरोप सामने आए हैं बल्कि शराबखोरी तक के आरोप लग रहे हैं.

बरगी डैम हादसे के बाद कोरिया के झुमका वाटर बोट का हाल देखिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ओवरलोडिंग के आरोप

जानकारी के मुताबिक, झुमका जलाशय में संचालित क्रूज की निर्धारित क्षमता लगभग 70 यात्रियों की है, लेकिन आरोप है कि अधिक मुनाफे के लालच में क्षमता से ज्यादा पर्यटकों को बैठाकर जलाशय में क्रूज चलाया जा रहा है. यही नहीं, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जरूरी लाइफ जैकेट की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं बताई जा रही. कई बार सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए कुछ लाइफ जैकेट रख दिए जाते हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग बिना सुरक्षा उपकरणों के ही सफर करते नजर आते हैं.

डस्टबीन में शराब की बोतलें मिली

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्रूज के भीतर शराबखोरी किए जाने के भी आरोप सामने आए हैं. क्रूज में रखे गए डस्टबीन में बीयर और व्हिस्की की खाली बोतलें मिलने से सवाल खड़े हो रहे हैं. आखिर जल पर्यटन स्थल पर इस तरह की गतिविधियों पर निगरानी कौन रख रहा है. यदि जलाशय के बीचोबीच नशे की हालत में कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा.

Jhumka Water Cruise Liquor bottle
क्रूज में शराब बोतलें दिखीं, स्थानीय लोगों के गंभीर आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय लोगों ने लगाए आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई, तो यहां भी किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता. स्थानीय निवासी अनुराग दुबे ने कहा कि क्रूज में शराब की बोतलें मिली हैं, शराब पार्टी होना और नियमों की अनदेखी चिंता का विषय है. बरगी डैम हादसे के बाद लोगों में पहले ही डर का माहौल है.

Jhumka Water Tourism Negligence
झुमका वाटर बोट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानिए झुमका जलाशय के बारे में

झुमका जलाशय लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और गर्मी की छुट्टियों के चलते यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक परिवार सहित पहुंच रहे हैं. खासकर शाम के समय यहां काफी भीड़ देखने को मिलती है. बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग जल विहार का आनंद लेने पहुंचते हैं, बताया जा रहा है कि झुमका बोट क्लब में वर्तमान में 1 क्रूज, 5 फैमिली शिकारा बोट, 2 मोटराइज्ड 14-14 सीटर स्पीड बोट और एक्वेरियम सहित पार्किंग सुविधा उपलब्ध है.

Jhumka Water Tourism Negligence
झुमका जलाशय लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

SDM का क्या कहना है?

इन सभी सुविधाओं के संचालन की जिम्मेदारी ठेकेदारों को सौंपी गई है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ठेकेदार नियमों का पालन करवा रहे हैं या सिर्फ कमाई पर ध्यान दिया जा रहा है. हालांकि मामले में झुमका वाटर टूरिज्म सोसाइटी के सचिव एवं एसडीएम बैकुंठपुर उमेश पटेल ने कहा है कि जबलपुर हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. सभी ठेकेदारों को सख्ती से नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. विशेष रूप से लाइफ जैकेट के उपयोग में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने को कहा गया है. उन्होंने यह भी कहा कि क्रूज में शराब पार्टी की जानकारी फिलहाल उनके संज्ञान में नहीं है.

कई सवाल बाकी

सवाल अब भी बरकरार है कि यदि सब कुछ नियमों के तहत संचालित हो रहा है, तो फिर क्रूज के भीतर शराब की बोतलें कैसे पहुंच रही हैं? यदि लाइफ जैकेट की व्यवस्था पूरी है, तो पर्यटक बिना सुरक्षा उपकरणों के सफर करते क्यों नजर आ रहे हैं?

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