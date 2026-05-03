कोरिया जिले में गेज बांध की जर्जर नहरों से बस्तियों में भर रहा पानी, दूसरी तरफ किसान सिंचाई को परेशान
मरम्मत के नाम पर हर साल खर्च हो रहा बजट, फिर भी नहीं सुधरे हालात, जल संसाधन विभाग ने गेट खराब होने की बताई वजह
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 3, 2026 at 10:14 AM IST
कोरिया: जिले के भांडी और जनकपुर क्षेत्र में गेज बांध से निकली नहरें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं. जगह-जगह रिसाव और टूट-फूट के कारण नहर का पानी खेतों तक पहुंचने के बजाय अब बस्तियों के आसपास फैल रहा है. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई घरों के पीछे स्थायी रूप से पानी जमा हो गया है, जिससे अघोषित नाले जैसी स्थिति निर्मित हो गई है. स्थानीय लोगों में विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है.
आबादी वाले इलाके में पहुंचा पानी
ग्रामीणों का आरोप है कि हर वर्ष नहर मरम्मत और लाइनिंग के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नजर नहीं आता. नहर की दीवारें कई स्थानों पर टूट चुकी हैं, जिससे पानी सीधे आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहा है. लोगों का कहना है कि यदि जल्द सुधार कार्य नहीं कराया गया तो बारिश के मौसम में स्थिति और भयावह हो सकती है.
नहर पूरी तरह टूट चुकी है और पानी लगातार हमारे घर के पीछे जमा हो रहा है. कई बार विभाग में शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. बरसात के दौरान पानी और बढ़ जाएगा, जिससे घरों को खतरा हो सकता है.- भांडी निवासी शांति देवी विश्वकर्मा
एक ओर बस्तियों में पानी बर्बाद हो रहा है, दूसरी ओर नहर के अंतिम छोर पर बसे किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं. खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिससे फसल प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है.- स्थानीय निवासी राजन पाण्डेय
अधिकारी कह रहे मरम्मत की बात
किसानों का कहना है कि विभागीय लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों और किसानों दोनों को भुगतना पड़ रहा है. वहीं मामले को लेकर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ए. टोप्पो ने बताया कि गेज बांध का मेन गेट और इमरजेंसी गेट दोनों खराब हो चुके हैं. गेट रिपेयरिंग का कार्य किया जाना है, जिसके लिए नहर का पानी डायवर्ट किया गया है.
पानी की बर्बादी नहीं है, डैम का गेट करीब एक वर्ष से खराब है और विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर डैम का कुछ पानी खाली करने की कोशिश की गई है, ताकि मरम्मत कार्य कराया जा सके.- ए टोप्पो, कार्यपालन अभियंता
गोताखोरों की मदद से रिपेयरिंग का काम
कार्यपालन अभियंता ने यह भी जानकारी दी कि भुवनेश्वर से आए गोताखोरों की मदद से डैम गेट सुधारने का कार्य चल रहा है. साथ ही विभाग की ओर से नहर लाइनिंग के लिए लगभग 4 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है. हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक जर्जर नहरों की स्थायी मरम्मत नहीं होगी, तब तक पानी की बर्बादी और बस्तियों में जलभराव की समस्या बनी रहेगी. अब देखना होगा कि विभागीय दावे जमीन पर कब तक उतरते हैं और ग्रामीणों को इस समस्या से राहत कब मिलती है.