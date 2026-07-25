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कोरिया में दावों की खुली पोल: चेरवापारा गौधाम में भूख-प्यास से परेशान गोवंश, 100 से ज्यादा गायें लाकर छोड़ीं गई

कोरिया: जिले में सड़कों पर घूम रहे बेसहारा मवेशियों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया है. सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने हाल ही में विशेष अभियान शुरू किया है. कई निर्देश और आदेश के बाद भी ग्राम पंचायत चेरवापारा के रकेया स्थित गौधाम की जमीनी तस्वीर प्रशासन के दावों से बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है.

इस मुद्दे पर कलेक्टर रोक्तिमा यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय गौधाम समिति की बैठक हो चुकी है. जिसमें सभी गौधामों में चारा, पानी, शेड, पशुओं की स्वास्थ्य जांच, टैगिंग और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे. प्रशासन का दावा था कि गौधामों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और गोवंश के संरक्षण में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी.

अब उठ रहे सवाल

स्थानीय लोगों और गौ सेवकों ने गौधाम की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका आरोप है कि बिना किसी तैयारी के बड़ी संख्या में गोवंश को गौधाम में बंद कर दिया गया है, जहां उनके लिए न पर्याप्त चारा है, न पानी और न ही देखरेख की समुचित व्यवस्था.

चेरवापारा गौधाम में भूख-प्यास से परेशान गोवंश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

100 से ज्यादा बेसहारा गायों को लाकर छोड़ा

जानकारी के अनुसार करीब चार दिन पहले रात के समय ट्रैक्टरों के माध्यम से 100 से अधिक बेसहारा गायों और बैलों को इस गौधाम में लाकर रखा गया. आरोप है कि पशुओं को रखने से पहले न तो उनके भोजन की व्यवस्था की गई और न ही नियमित देखभाल के लिए कोई स्थायी कर्मचारी तैनात किया गया.

यह गौधाम हमारे गांव के स्थानीय आवारा मवेशियों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब बाहर से भी बड़ी संख्या में गाय और बैल लाकर यहां रख दिए गए हैं.-सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके लिए चारा और पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है - सच्चिदानंद राजवाड़े, स्थानीय ग्रामीण

किसी गोवंश की मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी. यदि प्रशासन गोवंश को यहां रखता है तो पहले उनकी पूरी देखभाल सुनिश्चित करनी चाहिए.- अनुराग कुमार दुबे, गौ सेवक, बैकुंठपुर

100 से ज्यादा बेसहारा गायों को लाकर छोड़ने से परेशान ग्रामीण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भूख-प्यास से जूझ रहे गोवंश

इससे गौधाम में मौजूद गोवंश भूख और प्यास की समस्या से जूझ रहे हैं. गौ सेवकों का कहना है कि प्रशासन और पशुपालन विभाग ने पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी होने का भरोसा दिया था, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है. उनका आरोप है कि छोटे-छोटे बछड़े भी पर्याप्त भोजन और पानी नहीं मिलने से परेशान हैं. समय रहते व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गईं तो गोवंश की जान को खतरा हो सकता है.