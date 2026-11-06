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DIWALI 2026: कोरिया जिला कलेक्टर ने स्व-सहायता समूह के स्टॉल से खरीदे मिट्टी के दीये, लोगों से भी की स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील

कोरिया जिला कलेक्टर ने स्व-सहायता समूह के स्टॉल से खरीदे मिट्टी के दीये ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरिया: जिले की कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने दीपावली की तैयारियों के बीच स्व-सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल का जायजा लिया. साथ ही मिट्टी के दीये और आकर्षक झालरों की खरीदारी भी की. कलेक्टर ने कहा कि समाज कल्याण विभाग बैकुंठपुर के सामने लगाए गए इस स्टॉल के माध्यम से स्थानीय कारीगरों को मौका मिलता है. लोग भी महिला स्व-सहायता समूहों के हुनर को प्रोत्साहन दें.

विकास में जनभागीदारी का संकल्प लेने का भी किया आह्वान (ETV BHARAT CHHATTISGARH) स्थानीय कारीगरों-कुम्हारों की आजीविका का सहारा ये त्योहार कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी कर यह संदेश दिया कि त्योहारों की खुशियां तभी सार्थक होंगी जब उनके साथ स्थानीय परिवारों की खुशहाली भी जुड़ी हो. मिट्टी के दीये भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं इनका उपयोग न केवल दीपावली की पारंपरिक सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि कुम्हार परिवारों की आजीविका को भी सहारा देता है.