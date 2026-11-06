DIWALI 2026: कोरिया जिला कलेक्टर ने स्व-सहायता समूह के स्टॉल से खरीदे मिट्टी के दीये, लोगों से भी की स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील
कलेक्टर ने जिलेवासियों से स्थानीय कुम्हारों एवं महिला समूहों के उत्पाद अपनाने की अपील की, विकास में जनभागीदारी का संकल्प लेने का भी किया आह्वान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 5:31 PM IST
कोरिया: जिले की कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने दीपावली की तैयारियों के बीच स्व-सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल का जायजा लिया. साथ ही मिट्टी के दीये और आकर्षक झालरों की खरीदारी भी की. कलेक्टर ने कहा कि समाज कल्याण विभाग बैकुंठपुर के सामने लगाए गए इस स्टॉल के माध्यम से स्थानीय कारीगरों को मौका मिलता है. लोग भी महिला स्व-सहायता समूहों के हुनर को प्रोत्साहन दें.
स्थानीय कारीगरों-कुम्हारों की आजीविका का सहारा ये त्योहार
कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी कर यह संदेश दिया कि त्योहारों की खुशियां तभी सार्थक होंगी जब उनके साथ स्थानीय परिवारों की खुशहाली भी जुड़ी हो. मिट्टी के दीये भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं इनका उपयोग न केवल दीपावली की पारंपरिक सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि कुम्हार परिवारों की आजीविका को भी सहारा देता है.
स्थानीय उत्पादों को अपनाएं
कलेक्टर ने जिले एवं नगरवासियों से अपील की कि इस दीपावली बाजार में उपलब्ध स्थानीय मिट्टी के दीयों, सजावटी झालरों और स्व-सहायता समूहों की ओर से तैयार अन्य उत्पादों को प्राथमिकता दें.
स्थानीय उत्पादों की खरीदारी से महिला स्व-सहायता समूहों के प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा और पारंपरिक कुम्हार परिवारों को आर्थिक संबल प्राप्त होगा. जिलेवासियों से आग्रह है कि स्थानीय हुनर और मेहनत को सम्मान देने की पहल करें.- रोक्तिमा यादव, कलेक्टर
विकास में जनभागीदारी का संकल्प लेने का किया आह्वान
कलेक्टर ने कहा कि हर घर में स्थानीय कारीगरों के हाथों से बने दीये जलेंगे तो त्योहार की रोशनी के साथ उनके घरों में भी खुशियों का उजाला पहुंचेगा. रोक्तिमा यादव ने जिलेवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए किसानों ग्रामीणों और जिले के सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस पावन अवसर पर कोरिया जिले के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लें.