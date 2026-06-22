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शाला प्रवेश उत्सव, कोई भी बच्चा शिक्षा से न रहे वंचित, कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव की अपील

शाला उत्सव को लेकर कलेक्टर रोक्तिमा यादव की अपील ( ETV BHARAT )