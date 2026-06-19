ETV Bharat / state

कोरिया कलेक्टर बनीं 'गणित टीचर', स्कूलों में औचक निरीक्षण के दौरान बच्चों को पढ़ाया, लापरवाही पर प्राचार्य को लगाई फटकार

कोरिया कलेक्टर बनीं 'गणित टीचर' बच्चों को ब्लैकबोर्ड पर पढ़ाया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर कक्षाओं में पहुंचीं और विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया. उन्होंने बच्चों से सवाल पूछकर उनकी पढ़ाई और समझ का आकलन किया. साथ ही शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने स्कूलों का जायजा लिया, बच्चों को भी पढ़ाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरिया: जिले की कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने शुक्रवार को बैकुंठपुर विकासखंड के अलग-अलग सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया. इस दौरान कुछ स्कूलों में कलेक्टर रोक्तिमा यादव टीचर के रूप में पढ़ाते हुए भी नजर आईं.

कलेक्टर रोक्तिमा यादव स्कूल में गणित की टीचर बनीं और स्वयं ब्लैकबोर्ड पर गणित के सवाल लिखकर बच्चों को आसान तरीके से समझाया. उन्होंने शिक्षकों से कहा कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए नई और रोचक शिक्षण पद्धतियों का उपयोग किया जाए.

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने बैकुंठपुर ब्लॉक के स्कूलों का लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विद्यार्थियों की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनसुख में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई. उन्होंने प्राचार्य और शिक्षकों से पूछा कि स्कूल खुलने के बाद भी अनुपस्थित बच्चों के पालकों से संपर्क क्यों नहीं किया गया. उन्होंने नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

कमजोर शैक्षणिक स्तर पर प्रधान पाठक को फटकार

प्राथमिक शाला बंजारीडांड में बच्चों का अध्ययन स्तर संतोषजनक नहीं मिलने पर कलेक्टर ने प्रधान पाठक को फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि बच्चों की क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए. कलेक्टर ने कहा कि शिक्षकों की जिम्मेदारी सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं है. उन्हें बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अधिकारी जैसे लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए.

कलेक्टर ने बच्चों से बातचीत कर जाना पढ़ाई का स्तर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर शनिवार होगी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में हर शनिवार सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाए, ताकि बच्चों की प्रतिभा को पहचानने और निखारने का अवसर मिल सके.

मध्यान भोजन और पाठ्यपुस्तकों की जांच

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रसोईघर का निरीक्षण कर मध्यान भोजन की गुणवत्ता जांची. उन्होंने बच्चों को हरी सब्जी, दाल, चावल, रोटी और सलाद नियमित रूप से देने के निर्देश दिए. साथ ही पाठ्यपुस्तकों का वितरण जल्द पूरा करने को कहा.

नवप्रवेशी विद्यार्थियों का किया स्वागत

कक्षा छठवीं और नौवीं में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों का कलेक्टर ने तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया. कलेक्टर ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें और उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल, शिक्षक और अभिभावकों का सहयोग जरूरी है.

बीईओ और डीईओ को दिए नियमित निरीक्षण के निर्देश

कलेक्टर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने तथा विद्यार्थियों की प्रगति की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना प्रशासन की प्राथमिकता है.