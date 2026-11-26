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कोरिया निकाय चुनाव: आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन और चुनावी प्रशिक्षण, बैकुंठपुर में 20 और शिवपुर चरचा में 15 केंद्रों पर मतदान

कोरिया: जिले में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. बैकुंठपुर और शिवपुर चरचा नगरपालिका में होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं. दोनों नगरीय निकायों में मतदान केंद्रों का निर्धारण करने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं.

निर्वाचन तैयारियों के तहत बैकुंठपुर नगरपालिका क्षेत्र में कुल 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि शिवपुर चरचा नगरपालिका में 15 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं. इस तरह दोनों नगरीय निकायों में कुल 35 मतदान केंद्रों के माध्यम से मतदान कराया जाएगा. चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है.

निर्वाचन कार्यक्रम को लेकर 26 नवंबर आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी किया जाएगा. अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर तैयारियां और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी. प्रशासन का पूरा जोर मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और चुनाव से संबंधित जिम्मेदारियों का समय पर निर्वहन कराने पर है.

नगरीय निकाय के साथ पंचायत चुनाव भी

कोरिया जिले में इस बार नगरीय निकाय चुनाव के साथ पंचायत चुनाव की गतिविधियां भी संचालित होंगी. उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवानी जायसवाल ने बताया कि जनपद पंचायत बैकुंठपुर अंतर्गत तीन ग्राम पंचायतों फूलपुर, विशुनपुर और कंचनपुर में आम चुनाव कराया जाना है. इसके अतिरिक्त जिले की छह ग्राम पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए उपचुनाव भी होंगे इन पंचायत चुनावों में कटकोना ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनाव कराया जाएगा. इस प्रकार जिले में कुल चार सरपंच पदों और 43 पंच पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी. इसके लिए भी निर्वाचन संबंधी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं.

बैकुंठपुर शिवपुर चरचा दो निकायों में चुनाव होने है. रिटर्निंग अधिकारी सहित दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है. 6 पंचायतों में उपचुनाव और 3 पंचायतों में आमचुनाव होने है. 46 पंच पद और 4 नए सरपंच के लिए चुनाव होने हैं - शिवानी जायसवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया

एक साथ कई स्तरों पर चुनावी जिम्मेदारी

जिले में नगरपालिका और पंचायत स्तर पर होने वाले इन चुनावों के चलते निर्वाचन अमले की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं. एक ओर बैकुंठपुर और शिवपुर चरचा में नगरीय निकाय चुनाव की व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायतों में आम चुनाव और उपचुनाव कराने की तैयारी भी चल रही है. मतदान केंद्रों का निर्धारण, अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है.